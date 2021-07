Elokapina saa Petteri Taalakselta ymmärrystä. ”Tajuan kyllä heidän huolensa siitä, onko ilmastonmuutoksen torjunnassa toimittu tarpeeksi nopeasti.”

Viime maanantaina aamupäivällä Genevessä oli aurinkoista ja 20 astetta lämmintä, kun Petteri Taalas vastasi puhelimeen. Tavalliseen tapaan hän oli polkenut pyörällä 15 kilometrin työmatkansa.

Yleensä säästä puhuminen on tylsää, mutta Taalas on alalla. Hän on meteorologi, joka johtaa Sveitsissä YK:n alaista Maailman ilmatieteen järjestöä.

”Olen harrastanut koko ikäni ulkoilmaelämää, metsästänyt, veneillyt ja sukeltanut. Aluksi minua kiinnosti veden kiertokulku, mutta sillä alalla on niukasti työpaikkoja. Siksi erikoistuin ilmatieteeseen”, Taalas kertoo.

Seuraavan päivän säätä Taalas ei ole juuri ennustellut, vaan tähtäin on ollut korkeammalla. Ennen YK:ta hän työskenteli muun muassa Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden dosenttina ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana.

YK:ssa perspektiivi on tietysti globaali, ja Taalas johtaa sen sään, ilmaston ja vesivarojen erikoisjärjestöä. Se perusti IPCC:n eli Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, joka laatii laajasti arvostettuja arvioraportteja ilmastonmuutoksesta.

Ensimmäinen raportti ilmestyi vuonna 1988, samoihin aikoihin kuin Taalas valmistui maisteriksi.

Ilmastonmuutos on tietysti Taalaksen alan – ja koko maailman – ylivoimaisesti kuumin peruna. Viime tammikuussa hän julkaisi aiheesta kirjan Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin.

”Tammi kinusi minulta kirjaa jo pitkään, mutta ensin minulla ei ollut aikaa. Korona toi kalenteriin tilaa, joten suostuin. Kun seuraa mediaa, ilmastonmuutoksessa isot ja pienet asiat menevät usein sekaisin. Halusin tarjota siitä matemaattisluonnontieteellisen tietopaketin.”

Koronan aikana iloittiin, kun lentoliikenteen määrä romahti ja vähensi päästöjä taivaalla. Taalas kuitenkin huomauttaa, että se tuottaa vain kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Maaliikennekin tuottaa kymmenisen kertaa enemmän.

Taalaksen tärkein sanoma on, että fossiilisen energian – kivihiilen, öljyn ja maakaasun – käyttö tuottaa 90 prosenttia päästöistä ja niistä pitää luopua, jos ilmaston lämpeneminen halutaan kuriin. Valtioiden pitää asettaa raamit, joissa yritysten ja kuluttajien toimintaa ohjataan.

Kirjaa on sekä kehuttu että moitittu. Monia aktivisteja on harmittanut ylätason korostaminen yksilön vastuun kustannuksella.

”Ilmastokeskustelussa on samoja piirteitä kuin uskonnollisissa liikkeissä. Niitä on tiukkoja ja löyhiä. On pieni joukko tutkijoita, jotka tuottavat kovin dramaattista tietoa. Me tuotamme faktoja päätöksentekijöille. Laadukkaat mittaukset ja ilmastomallit ovat tärkeitä”, Taalas painottaa.

”On ilman muuta järkevää rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen. Jos epäonnistumme, olosuhteet huononevat selvästi, merenpinta nousee ja kyky tuottaa ruokaa heikkenee. Mutta ihmiskunnan kuolemaa mallit eivät sentään ennusta, vaikka siitäkin puhutaan.”

Äskettäin Eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä ja Senaatintorilla leireillyt Elokapina saa kuitenkin Taalakselta hieman ymmärrystä.

”Tajuan kyllä heidän huolensa siitä, onko ilmastonmuutoksen torjunnassa toimittu tarpeeksi nopeasti. Nuorena huolestuin ydinsodasta samalla lailla. Siinä järki voitti ja ydinaseita rajoitettiin, vaikkei vaara ole vieläkään kokonaan ohi.”

Taalaksen näköalapaikalta YK:ssa näyttää, että järki vielä voittaisi myös ilmastonmuutoksessa. Hän on tyytyväinen siihen, että muun muassa suuret G7-maat näyttävät olevan sitoutumassa päästörajoituksiin.

”Käänne ei näy vielä ilmakehässä, mutta olemme kääntymässä oikeaan suuntaan.”

Taalas johtaa Maailman ilmatieteen järjestöä nyt toista kauttaan, joka jatkuu ensi vuoden loppuun. Siltä paikalta hän on katsellut YK:ta laajemminkin ja kehuu sitä sotien ja köyhyyden vähentämisestä ja naisten aseman parantamisesta.

”Suomalaisia on ollut YK:n johtopaikoilla vähemmän kuin muita pohjoismaalaisia. Vain Pekka Tarjanne johti täällä Kansainvälistä televiestintäliittoa 80-luvulla. Suomalaiset ovat usein turhan vaatimattomia.”