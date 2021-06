Käräjäoikeus katsoi, että Jylhän mies oli yksi dopingjutun päätekijöistä. Oikeuden mukaan Jylhä toimi miehensä välikätenä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän sakkoihin dopingrikoksesta ja rahanpesusta laajassa dopingjutussa, jossa Virosta tuotiin Suomeen ja Suomessa levitettiin muun muassa kasvuhormonia ja testosteronia.

Sen sijaan kolme syytettä törkeästä dopingrikoksesta käräjäoikeus hylkäsi.

Rikoskokonaisuus ajoittui vuosille 2013–2016. Kaikkiaan jutussa tuomittiin 12 ihmistä eriasteisiin rangaistuksiin. Raskaimman tuomion sai Jylhän puoliso, Risto Valkonen, jolle määrättiin kahden vuoden ehdoton vankeusrangaistus.

Käräjäoikeus luki Valkosen syyksi kymmenen törkeää dopingrikosta ja neljä salakuljetusta. Oikeus katsoi, että hän oli kahden muun syytetyn ohella yksi jutun päätekijöistä.

Oikeuden mukaan Valkonen toimitti dopingaineita Virosta Suomeen pääasiassa kuriirien välityksellä. Aineista valtaosa oli anabolisia steroideja ja testosteronivalmisteita.

”Toiminta on ollut laajamittaista ja se on sisältänyt suunnitelmallisia piirteitä. Valkonen on toiminut käytännössä erilaisten dopingaineiden tukkukauppiaana, jolta on tilattu erilaisia dopingaineita Virosta Suomeen edelleen levitettäväksi. Toiminta on päättynyt vasta silloin, kuin tulli on takavarikoinut viimeisimmät tilatut dopingaine-erät, oikeus sanoi tuomiossaan.”

Jylhä tuomittiin 70 päiväsakkoon, joista kertyi hänen tuloillaan maksettavaa 420 euroa. Oikeus huomioi sakoissa, että Jylhä oli asian takia muutaman päivän ajan vapautensa menettäneenä kesällä 2016. Näin ollen maksettavaa jäi 324 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan Jylhä oli Valkosen toimeksiannosta lähettänyt laskennallisesti kahta käyttöjaksoa vastaavan määrän kasvuhormonia kolmannelle syytetylle sekä ottanut tältä vastaan maksuja toimitetuista dopingaineista.

Lisäksi Jylhä oli ottanut vastaan yhteensä 5 300 euroa dopingaineiden myynnistä kertynyttä tuloa ja välittänyt ne edelleen Valkoselle, oikeus sanoi.

Valkonen ja Jylhä kiistivät oikeudessa kaikki syytteet.