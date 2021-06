Teurastukset tapahtuivat vuosina 2003–2020.

Keski-ikäisen miehen epäillään teurastaneen noin 2 500 lammasta ilman tainnutusta vajaan 20 vuoden aikana, kerrotaan poliisin tiedotteessa. Pohjanmaan maakunnassa asuvaa miestä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Tutkinnanjohtaja Sakari Palomäen mukaan pitkä aikaväli ja teurastettujen lampaiden määrä viittaavat suunnitelmallisuuteen ja ammattimaisuuteen. Vielä tammikuussa asiaa tutkittiin vain viimeisten viiden vuoden ajalta, mutta sittemmin aikaikkunaa laajennettiin.

Miehen epäillään teurastaneen lampaita leikkaamalla niiden kurkut auki ilman tainnutusta. Tällainen lopettamistapa on julma, ja se aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä ja tuskaa, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Kyseessä saattaa olla halal-teurastus, jossa eläimen veri lasketaan ennen sen tainnutusta. Halal-teurastus on Suomessa laillista, jos verenlaskua ei tehdä ennen eläimen tainnuttamista.

”Oletamme, että tämän tyyppiselle lihalle on kysyntää. Viitteitä ja näytteitä on, joten se on mahdollista”, sanoo Palomäki.

Palomäen mukaan epäilty ei omista itse lammastilaa eikä hänellä ole yritystä. Lampaita teurastettiin niin suuri määrä, että miehen epäillään välittäneen lihaa myös yksityisille kotitalouksille. Epäilty ei ole kuitenkaan halunnut kertoa asiasta poliisille.

”Tässä määrässä lampaita on niin paljon lihaa, ettei yksittäinen ihminen voi sitä vuosien aikana kuluttaa”, kommentoi Palomäki.

Tiedotteen mukaan lampaiden lihat oli myyty elintarvikkeiksi ilman asianmukaista valvontaa tai tarkastuksia. Tämä lisää kolme muuta rikosnimikettä.

Epäilty on saattanut saada lihojen myynnistä tuottoa jopa yli 100 000 euroa.

Lampaita ostettiin ja teurastettiin Pohjanmaan lisäksi myös pohjoisemmassa ja keskisessä Suomessa.

Rikoksesta päästiin Palomäen mukaan alun perin jäljille, kun tarkastajille heräsi eräällä lammastilalla epäilys siitä, tehtiinkö teurastuksessa kaikki oikein.

Epäillyn lisäksi kaksi muuta henkilöä ovat olleet pidätettyinä. Palomäen mukaan he olivat muutamia kertoja pääepäillyn kanssa suorittamassa teurastusta ja hakemassa lampaita.