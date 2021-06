Ulkomailla saatujen koronatartuntojen osuus on selvässä kasvussa Suomessa

Kokonaiskuva Pietarista palanneiden EM-kisaturistien koronatartunnoista täsmentyy myöhemmin. Jo tässä vaiheessa puhutaan kymmenistä tartunnoista.

ULKOMAILTA saatujen koronatartuntojen osuus on Suomessa kasvussa.

Asiasta kerrottiin torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Viime viikolla ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 33 prosenttia, kun se edellisviikolla oli 19 prosenttia. Ulkomailta saaduista tartunnoista on todettu myös kasvava määrä jatkotartuntoja.

Helsingissä suurin tartunnanlähde on tällä hetkellä ulkomailta saatu tartunta. Myös epävarman lähteen osuus on kasvanut jäljitystyössä.

”Uusista tartunnoista huomattava osa on satunnaisia. Virusta on väestössä, eikä aina voi tietää, mistä tartunnan on saanut”, kertoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

PIETARISTA palanneiden kisaturistien mukana tulleiden koronavirustartuntojen määrää ja alueellista jakautumista ei vielä tiedetä tarkalleen.

Tiistaina Vaalimaan ruuhkautuneella raja-asemalla testattiin noin 900 maahantulijaa, mutta noin 800 matkustajaa päästettiin illalla Suomeen siten, että heidät ohjattiin kolmen vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja neuvotaan hakeutumaan koronatestiin kotipaikkakunnalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) kerrottiin eilen, että tiistaina ja keskiviikkona Vaalimaalla otetuista Husin alueen asukkaiden koronanäytteistä jo 34 on todettu positiiviseksi.

Venäjän koronavirustilanne on huonontunut viime aikoina merkittävästi.

”Sitä myötä riski tartunnoille kasvaa, mikä nyt realisoituu näinä useina tartuntoina Pietarin-matkailun osalta”, STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoi.

Huolena on, että helposti leviävää deltavarianttia saapuu Suomeen.

THL:n ylilääkäri Otto Helve korosti toiseen testiin menemisen tärkeyttä ja kontaktien välttämistä siihen asti.

”Se on hyvin tehokas keino saada kiinni tartunnat.”

Pohjolan mukaan viranomaiset ovat hyvin kartalla siitä, minkälaista kapasiteettia rajatestaukseen tarvitaan.

”Totta kai on todettava, että kapasiteetti ei ole rajaton tässä maassa. Terveydenhuollon henkilöstöä tarvitaan muuhunkin työhön kuin rajapisteillä tapahtuvaan testaamiseen.”

Voipio-Pulkin mukaan tiistain rajaruuhka Vaalimaalla oli kuitenkin poikkeustilanne.

”Yleensä rajanylityspaikoilla kapasiteetti on hyvin riittänyt.”

UUSIEN tartuntatapausten väheneminen on hidastunut. Viime viikolla ilmoitettiin 514 uutta tapausta, mikä on vain noin 40 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Iloinen tieto on se, että viimeisen viiden vuorokauden aikana ei ole tullut lainkaan uusia potilaita tehohoitoon.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi, että tulevilla rokotemäärillä heinäkuun alkupuolella noin 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

”Se on todella hyvä määrä ja varmasti näkyy tartuntamäärissä. Nythän jo oli hyviä uutisia sairaalahoitoa vaativista tapauksista. Varmasti osasyy on rokotteiden ottaneiden suuri määrä.”

THL:n uusi suositus on, että kaikki 12–15-vuotiaat saavat koronarokotteen. Tällä hetkellä tämän ikäryhmän rokottamiseen myyntilupa on Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteella, mutta lähiaikoina myyntilupaa odotetaan myös Modernan rokotteelle.

Vuoden loppupuolella Pfizerin ja Biontechin rokotetta odotetaan tulevan Suomeen vähemmän kuin viime kuukausina on tullut. Modernan rokotemäärien odotetaan sen sijaan kasvavan.

Yhteensä Pfizerin ja Biontechin rokotetta odotetaan Suomeen tulevan tämän vuoden aikana 7,4 miljoonaa annosta ja Modernan rokotetta 2,1 miljoonaa annosta. Ne riittävät 4,74 miljoonalle suomalaiselle kahteen annokseen.

Curevacin rokotteen tilanne on edelleen epävarma, sillä tehotutkimuksissa se on ollut odotettua huonompi.