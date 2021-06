Vaalimaan rajanylityspisteellä otetuista näytteistä ainakin 72 on osoittautunut positiivisiksi, Nuijamaalla 14. Määrä voi vielä nousta, sillä tulokset kaikista otetuista näytteistä eivät ole vielä valmistuneet.

Pietarista saapuneiden EM-kisaturistien koronavirustartuntojen määrä on kasvanut ainakin 86 todettuun tartuntaan.

Asiasta tiedottivat torstaina Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Vaalimaan rajanylitys­pisteellä otetuissa testeissä on 22. kesäkuuta alkaen todettu 72 positiivista näytettä. Otetuista noin 900 näytteestä kaikki eivät ole vielä valmistuneet.

Positiivisen koronavirusnäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunki­seudun ohella kotoisin Pori–Tampere–Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

Nuijamaan rajanylitys­pisteellä on 22. kesäkuuta alkaen todettu 14 positiivista näytettä. Tartuntoja on todettu eri puolilta Suomea kotoisin olevilla.

Vaalimaan rajanylitys­piste tukkeutui tiistaina illalla, kun Suomeen palaavien jalkapallo­turistien koronatestaamiseen ei riittänyt kapasiteettia.

Osa odotti rajalla jopa kolme tuntia. Tiistain aikana asemalla testattiin noin 900 maahan­tulijaa, mutta noin 800 matkustajaa päästettiin illalla Suomeen siten, että heidät ohjattiin kolmen vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Heitä neuvottiin hakeutumaan koronatestiin omalla kotipaikkakunnalla.

Nuijamaalle rajatarkastukseen saapui tiistaina 760 ihmistä, joista kisa­turisteja oli noin 500. Iltakuuden jälkeen saapuneet joutuivat Karhulan mukaan odottamaan joitain tunteja. Kaikki saatiin kuitenkin testattua kello 23.30 mennessä.

On mahdollista, ettei matkalla mahdollisesti saatu koronavirustartunta välttämättä näy vielä rajaa ylittäessä.

Siksi omaehtoinen karanteeni on tärkeä, Kymsote ja Eksote painottavat tiedotteessaan. Tiedossa on jo nyt tapauksia, joissa kisamatkalta palannut ei ole jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.

"Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä”, kertoo Kymsoten johtaja­ylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa tiedotteessa.