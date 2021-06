Hovioikeuden mukaan vuosia jatkunut rikos oli poikkeuksellisen ammattimainen, mutta enimmäisrangaistusta siitä ei voida määrätä.

Turun hovioikeus on alentanut tuomioita laajasta kannabiksen viljelystä salolaisessa navetassa. Tuomion saanut kolmikko ehti jatkaa toimintaansa lähes kahdeksan vuotta ennen kuin poliisi otti heidät kiinni helmikuussa 2020.

Hovioikeus luonnehti rikosta erittäin pitkäkestoiseksi ja poikkeuksellisen ammattimaiseksi. Rikosta varten oli hankittu kiinteistö ja sen tilat oli remontoitu perusteellisesti niiden saamiseksi tuotantotilaksi.

Syytteessä ollut nainen osti navettarakennuksen kesällä 2012. Sen jälkeen sinne remontoitiin ammattimainen kannabiskasvattamo, jonka olosuhteita käräjäoikeus luonnehti ”poikkeuksellisen erinomaisiksi”.

Hovioikeuden mukaan rikoksen suunnitelmallisuus edellyttää rangaistuksen mittaamista asteikon yläpäästä.

Toisaalta kyse oli yksinomaan kannabiksesta, joka ei ole erityisen vaarallinen huume.

”Huumausaineen määrä on ollut suuri, mutta ei poikkeuksellinen, ja oikeuskäytännössä on esiintynyt ainakin yksittäisiä tapauksia, joissa kannabiksen määrä on ollut jopa moninkertainen nyt käsillä olevaan tapaukseen verrattuna. Tekoon ei ole myöskään liittynyt huumausaineiden osalta rajat ylittävää rikollisuutta.”

Tämän takia kyseessä ei ollut huumerikoksen kaikkein törkein tekotapa, josta olisi tuomittava kymmenen vuoden enimmäisrangaistus. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden määräämiä rangaistuksia oli siis alennettava.

Hovioikeus tuomitsi 46-vuotiaan Sergei Dobrodetelevin törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan kahdeksan vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeudessa tuomio oli kymmenen vuotta.

50-vuotias Jani Tapio Sivonen (tekoaikaan Hallasaari) sai törkeästä huumausainerikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta kahdeksan vuotta ja yksitoista kuukautta vankeutta. Käräjäoikeudessa tuomio oli kymmenen vuotta ja kolme kuukautta.

48-vuotias Irina Nurminen tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan vuoden ja kolmen kuukauden rangaistukseen. Hänen tuomionsa laski yli puolella vuodella.

Nurmisen tuomioon vaikutti jonkin verran se, että hän suostui kertomaan asioista. Hovioikeus ei kuitenkaan pitänyt naisen avautumista mitenkään merkittävänä, koska hän kertoili lähinnä asioita, joista oli jo näyttö. Kaikkiin kysymyksiin hän ei suostunut hovioikeudessakaan vastaamaan.