Juristi Ilkka Ukkosen oikeudenkäyntiavustajan lupien perumista koskeva päätös tuli torstaina julkiseksi, kun korkein oikeus hylkäsi Ukkosen valituksen asiakirjojen julkisuudesta.

Asian polttopisteessä on se, että Ukkonen on ollut vuodesta 1996 moottoripyöräjengi Helvetin enkelien jäsen.

Maaliskuussa 1996 Ilkka Ukkonen ampui moottoripyöräkerho Bandidosin kannattajakerhon varajohtajan Lönnrotinkadulla Helsingissä. Pian tämän jälkeen Suomen Helvetin enkelit sai niin sanotut täysvärit, eli siitä tuli lopullisesti osa kanainvälistä moottoripyöräjengiä.

Useiden lähteiden perusteella Ukkonen sai teostaan Filthy Few -merkin. Merkki osoittaa, että sen kantaja on valmis tappamaan järjestön puolesta tai edustaa jonkinlaista jengin iskuryhmää.

Myöhemmin Ukkonen luki itsensä juristiksi ja on edustanut oikeudessa muun muassa United Brotherhood -liivijengin johtajaa Tero Holopaista.

Ukkosen luvan kohtalo on tällä hetkellä hovioikeuden puntaroitavana, mutta luvan alkujaan peruuttanut oikeudenkäynti­avustajalautakunta salasi aiemmin oman päätöksensä lopputulosta lukuun ottamatta. Hovioikeus määräsi materiaalin pääpiirteittäin julkisiksi, eikä KKO suostunut arvioimaan asiaa uusiksi.

Julki tulleen materiaalin perusteella oikeudenkäynti­avustajalautakunnan päätöksen voi tiivistää kahteen asiaan. Lautakunta katsoi Helvetin enkelit järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ja totesi sen jälkeen, että tuollaisen jäsenyyden perusteella avustajan lupa voidaan perua.

Lautakunta katsoi Helvetin enkelit järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ennen kaikkea erään Turun hovioikeuden päätöksen perusteella ja keskusrikospoliisin virkamiehen lausuntoon nojaamalla.

Ukkonen puolestaan esitti todisteeksi eräitä Korkeimman oikeuden päätöksiä ja niin ikään esitti, että asia pitäisi arvioida koko Helvetin enkelien sijaan alaosastokohtaisesti.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta kuitenkin katsoi, että laissa tapahtuneet muutokset Ukkosen esittämien päätösten jälkeen vesittävät päätökset tulkintaohjeena. Lautakunta piti keskeisenä muun muassa sitä, että järjestäytynyttä rikollisryhmää ei ole tarvinnut nykylain mukaan perustaa vakavien rikosten tekemistä varten, vaan se on voinut myös muotoutua sellaiseksi perustamisensa jälkeen.

Laki tai sen esityöt eivät oikeudenkäyntiavustajalautakunnan mukaan tue ajatusta, että järjestön jokainen alaosasto pitäisi arvioida asiassa erikseen. Muun muassa Turun hovioikeuden päätöksessä katsottiin lautakunnan mukaan, että asiaa pitää tarkastella laajemmasta näkökulmasta.

Ukkonen on vedonnut Suomen perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattuihin yhdenvertaisuuteen, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen sekä oikeuteen työhön ja elinkeinovapauteen.

Ukkosen mukaan keskusrikospoliisi pyrkii asettamaan hänet eriarvoiseen asemaan siten, että hänen lupansa toimia oikeudenkäyntiavustajana peruttaisiin hänen henkilöönsä liittyvällä syyllä.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta puolestaan katsoi, että henkilöön liittyvä syy voidaan ottaa huomioon. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat ja ylivelkaantuminen ovat voineet vaikuttaneet lupiin. Lautakunnan mukaan myös järjestäytyneen rikollisryhmään kuuluminen voidaan katsoa tällaiseksi syyksi.

Ukkonen vetosi myös siihen, että hän on hoitanut toimintansa avustajana moitteettomasti. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan mukaan kukaan ei ole tällaista väittänytkään, mutta luvat voidaan perua myös ilmeisen sopimattomuuden takia.

Lautakunnan mukaan oikeudenkäyntiavustajan riippumattomuutta on arvioitava myös muuten kuin yksittäisissä tapauksissa.

”Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenyyden ei voida katsoa olevan oikeudenkäyntiavustajan korkean ammattietiikan mukaista”, lautakunta kirjoitti.

Lautakunta katsoi, että oikeusavustajan uskottavuus ja riippumattomuus, ihmisten luottamus oikeudenkäyntiavustajia kohtaan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytykset painavat enemmän kuin Ukkosen yksilölliset edut ja oikeudet.

Ukkonen on valittanut asiasta hovioikeuteen, jossa asian käsittely on yhä kesken. Ukkosen mukaan lautakunta on muun muassa soveltanut rikoslakia varten tarkoitettua määritelmää järjestäytyneestä rikollisryhmästä sellaisiin tarkoituksiin, joihin sitä ei ole kirjoitettu.

Myös normihierarkia lautakunnan päätöksessä on Ukkosen käsityksen mukaan pielessä. Kyse on muun muassa siitä, että lautakunta olisi ohittanut sitä sitovaa kansallista lainsäädäntöä sekä perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vaikutusta asian arvioinnissa.

Ukkosen mukaan Helvetin enkelien jäsenyyden aiheuttamien ongelmien tulisi myös ilmetä hänen työssään jollain konkreettisella tavalla.