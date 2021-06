Uniapneaa sairastavien määrä on lisääntynyt viime vuosina – Potilas­jonojen kasvun pelätään pidentävän hoito­jonoja

Nukkuvalla naisella on apuna uniapnealaite. Lievää vaikeampaa uniapneaa hoidetaan tavallisesti CPAP-laitteella. Siihen kiinnitettävän letkun ja maskin kautta hengitetään huoneilmaa pienellä ylipaineella, mikä estää hengitysteiden tukkeutumista unen aikana.

Uniapnea on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Jopa 1,5 miljoonan suomalaisen on arvioitu sairastavan vähintään lievää uni­apneaa, usein tietämättään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) uni­apnea­potilaiden määrä on lisääntynyt noin 35 prosenttia viimeisen 2–3 vuoden aikana.

Kasvua on koettu myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa hoidettavana on jo yli 15 000 CPAP-potilasta ja yli 2 000 kiskohoitoa käyttävää potilasta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä lähetteiden määrä pomppasi vuonna 2019 noin 40 prosentilla. Viime vuonna lähetteitä tuli liki 6 000.

Potilasjonojen kasvun on pelätty pidentävän hoito­jonoja ja aiheuttavan tiukennuksia hoidon kriteereihin.

Ainakin Tampereella kasvusta on tähän mennessä selvitty kohtuullisen hyvin.

Näin kertoo keuhkosairauksien apulaisylilääkäri Hannele Hasala Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Henkilökuntaa ei ole juuri lisätty mutta toimintaa on tehostettu. Esimerkiksi CPAP-ensiohjaus annetaan kerrallaan kuudelle ihmiselle. Potilas voi myös katsoa verkosta opetusvideot ja käydä sen jälkeen sovittamassa maskia ja hakemassa laitteen.

Myös hoidon etäseuranta yleistyy, kun CPAP-laitteen keräämät tiedot välittyvät pilvipalvelun kautta hoitajalle.

"Digityökalujen ansiosta voidaan hoitaa enemmän potilaita ja vapauttaa aikaa niille, jotka tarvitsevat enemmän apua. Myös monet potilaat ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän ei tarvitse ottaa töistä puolta päivää vapaata poliklinikkakäynnin takia”, Hasala sanoo.

Uniapneaa esiintyy tavallisimmin 40–65-vuotiailla sekä miehillä, mutta sairaus on alkanut yleistyä myös nuoremmissa ikäluokissa ja naisilla.

Naisten osuus potilaista on hiljalleen kasvanut sitä mukaa, kun kansalaiset ja terveydenhuolto tunnistavat uniapnean aiempaa paremmin. Näin kertoo koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta Turun yliopistollisen keskussairaalan Uni- ja hengityskeskuksesta.

"Tosin meillä naisten osuus on ollut aiemminkin kohtalaisen suuri, koska olemme aktiivisesti tehneet tutkimusta naisten uniapneasta. Huolestuttavaa on, että yhä nuorempia potilaita tulee hoitoon väestön lihavuuden lisääntymisen takia. Näillä potilailla on riski sairastua uniapnean lisäksi lihavuuteen liittyvään hengitysvajaukseen.”

Ylipainon yleistyminen lisää uniapneaa. Yli puolet sairaudesta kärsivistä on ylipainoisia.

Jo kouluikäisillä lapsilla todetaan uniapneaa. Lapsilla uniapnean taustalla voivat olla kookkaat nielurisat, jotka voidaan leikata.

"Potilaiden ikähaitari on laajentunut molempiin suuntiin. Potilaisiin kuuluu hyvinkin iäkkäitä ihmisiä”, Hannele Hasala kertoo.

Hoitoon tulevien potilaiden lukua kasvattaa myös diagnosoimisen helpottuminen. Perusterveydenhuoltoon on saatu lisää laitteita unitutkimuksiin, ja lisäksi tutkimusten ostaminen palveluseteleillä yksityiseltä puolelta on lisääntynyt, kertoo Hasala.

Apulaisylilääkäri Hannele Hasala esittelee uniapnean CPAP-hoidossa käytettäviä kasvomaskeja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 9. kesäkuuta 2021. Kookkaat nenän ja suun peittävät maskit ovat saaneet antaa tilaa myös kevyemmille sierain- ja nenämaskeille.

Hän uskoo, että nuoremmat ikäluokat ovat alkaneet hakeutua aiempaa enemmän tutkimuksiin nykyelämän kiireiden ja vaativuuden takia.

"Väsymysoire tulee arjessa häiritsevämmäksi kuin ennen. Enää ei kuorsata kahtakymmentä vuotta ja tulla sitten hoitoon, vaan haetaan apua jo ennen toimintakyvyn heikkenemistä.”

Myös tieto vuonna 2019 kuolleen muusikko Olli Lindholmin uni­apneasta havahdutti suomalaisia. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin tuli samana vuonna ennätysmäärä lähetteitä.

Erikoislääkärit Adel Bachour ja Heidi Avellan-Hietanen kirjoittavat huhtikuun Lääkärilehdessä, että uniapnean hoitopolkua pitäisi selkiyttää muiden kansantautien malliin.

Heidän mukaansa perusterveydenhuollon pitäisi saada suurempi rooli uniapnean hoidossa sekä seurannassa, ja erikoissairaanhoito keskittyisi vain erityistapauksiin.

Diagnostiikkaa tehdään jo yleisesti terveyskeskuksissa ja yksityisellä puolella. Sairauden hoito CPAP-ylipainehengityshoidolla tai kiskohoidolla käynnistetään tavallisesti erikoissairaanhoidon keuhkopoliklinikalla, johon mennään lähetteellä. Hoidon seurantaa hoitavat joko sairaanhoitopiirit tai kunnat.

Ylilääkäri Anssi Ukkonen Etelä-Savon Essotesta arvioi, että erikoissairaanhoidon pitäisi vastata lievää vaikeampien potilaiden erityishoidoista, joita ovat esimerkiksi CPAP-laitehoito, kiskohoito, nielun alueen leikkaushoidot ja lihavuusleikkaus.

Myös ammattiautoilijat kuuluvat erikoissairaanhoitoon. Sen sijaan diagnostiikka ja lievän uniapnean hoito, missä keskitytään painonhallintaan, sopivat perusterveydenhuoltoon.

Vaikka lisääntynyt potilasmäärä kuormittaisikin terveydenhuoltoa, Hasalan viesti uni­apneaa epäileville on selvä.

"Uniapnea lisää riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin ja heikentää elämänlaatua. Tiedän, että monissa paikoissa potilaita tulee ovista ja ikkunoista, mutta silti kannustan ehdottomasti ihmisiä tutkimuksiin ja hoitoon.”

Uniapneaan ei ole toistaiseksi varsinaista lääkehoitoa, mutta lääkkeitä on kehittelyssä.

Uniapnean aiheuttaman väsymyksen lievittämiseen on kuitenkin tullut juuri äskettäin lääke. Sitä voidaan käyttää potilaille, jotka ovat uneliaita CPAP- tai kiskohoidosta huolimatta. Lääkkeessä on vaikuttavana aineena solriamfetoli, ja sitä käytetään myös narkolepsiaan.

Uniapneassa hengitysteiden ahtautuminen aiheuttaa kuorsausta ja hengityskatkoja. Sairaus altistaa sydän- ja vesisuonitaudeille ja ennenaikaiselle kuolemalle.