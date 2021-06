THL:n Hannu Kiviranta näkee säännöistä laistamiselle monia syitä. Viime aikojen positiiviset uutiset tartuntojen vähentymisestä voivat antaa käsityksen, että virus on jo selätetty.

THL:n koronavirusohjetta on jaettu Suomeen saapuville matkustajille muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Pietarista palanneiden EM-kisaturistien joukossa on todettu tiistaihin mennessä lähes 300 koronavirustartuntaa. Viime viikolla sadat kisaturistit ohjattiin rajatestauksen sijasta kolmen vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin ja neuvottiin hakeutumaan koronatestiin kotikunnassaan.

Osan tiedetään jättäneen noudattamatta viranomaisten ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan näemme vasta muutaman päivän kuluttua, kuinka hyvin kisamatkailijat ovat noudattaneet karanteenisääntöjä.

”Jos henkilö on saanut tartunnan eikä ole välttänyt kontakteja, juhannuksen aikana on voinut tartuttaa tapaamiaan ihmisiä. Mahdolliset jatkotartunnat alkavat näkymään testeissä loppuviikosta. Näemme sitten, lähtevätkö tartunnat nousuun ja kuinka hyvin ne voidaan kytkeä jäljityksellä kisaturisteihin", Kiviranta sanoo.

HS kertoi torstaina tapauksista, joissa koronatartunnan saanut matkailija oli kerennyt käymään ravintolassa tai yleisötapahtumassa ennen testituloksensa varmistumista.

Kiviranta näkee säännöistä laistamiselle monia syitä. Viime aikojen positiiviset uutiset tartuntojen vähentymisestä voivat antaa käsityksen, että virustilanne on jo selätetty.

”Osa lukee hyvinkin tunnollisesti oman kuntansa, sairaanhoitopiirinsä tai THL:n ohjeistuksia. Osa porukasta ei välitä, ja muut asiat painavat enemmän vaakakupissa.”

Lauantaina Iltalehti kertoi kisaturistista, joka Suomeen tultuaan jätti omaehtoisen karanteenin väliin ja osallistui Himos Juhannus -festivaaleille käymättä toisessa koronatestissä. Matkallaan Pietarissa hän tapasi samoja kisamatkailijoita, joilla on nyt todettu runsaasti koronatartuntoja.

”Kun pääsee pitkästä aikaa viettämään festareita, on ymmärrettävää, että tilaisuuden hukkaaminen harmittaisi. Se on inhimillistä. Riskin ottaminen on kuitenkin arvovalinta”, Kiviranta sanoo.

Korkean koronailmaantuvuuden maasta saapuessaan matkustajalle suositellaan vapaaehtoista kontaktien välttämistä eli omaehtoista karanteenia. Kontakteja tulisi välttää 14 päivää tai kunnes on käynyt koronatestissä aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisesta ja saanut negatiivisen tuloksen.

Ohjeistus koskee matkailijoita, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa tai sairastaneet koronavirustautia viimeisen kuuden kuukauden aikana. Yhden rokotuksen saaneita ei testata rajalla, mutta säännöt ovat muuten samat.

Nimensä mukaisesti omaehtoisessa karanteenissa on kyse omasta harkinnasta. Virallisesta karanteenista päättää tartuntatautilääkäri. Kiviranta muistuttaa, että molemmat keinot perustuvat ihmisten omaan arviointikykyyn ja niiden noudattamista on hankala seurata.

”Maahantulossa luotetaan ihmisten vastuuntuntoon, että he pysyvät omaehtoisesti karanteenin kaltaisissa oloissa. Virallinenkin karanteeni perustuu siihen luottamukseen, että ihminen tottelee lääkäriä. Olemme sen varassa, kuinka tunnollisesti ohjeita noudatetaan.”

Kun altistuu yleisvaaralliselle tartuntataudille, kuten koronavirukselle, tartuntatautilääkäri voi määrätä henkilön viralliseen karanteeniin. Karanteenin pituus on yleensä 14 päivää.

Karanteenin aikana tulee välttää kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin. Kaupassa, töissä, apteekissa, harrastuksissa tai yleisötilaisuuksissa käyminen ei tällöin ole sallittua. Ulos meneminen on sallittua, kunhan pitää kahden metrin turvavälin muihin ihmisiin.

Sääntöjen rikkomisesta voi seurata sakkoja tai enintään kolme kuukautta vankeutta. Silloin kyse on terveydensuojelurikkomuksesta.

