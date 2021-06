Deltavariantti tarttuu aikaisempia koronaviruksen muunnoksia helpommin, joten tartuntaketjujen nopea jäljittäminen on entistä oleellisempaa.

Koronaviruksen deltavariantti eli Intian-muunnos on aiheuttanut viime päivinä erityistä huolta. Venäjältä jalkapallon EM-kisoista palanneilla ihmisillä on todettu satoja koronatartuntoja, joista suuren osan epäillään olevan viruksen aiempaa helpommin tarttuvaa deltavarianttia.

Deltavariantin leviämisestä ollaan huolissaan, koska se tarttuu huomattavasti ärhäkämmin kuin Suomessa yleisemmin esiintynyt alfavariantti eli niin kutsuttu brittimuunnos.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että vasta kaksi annosta koronarokotetta suojaa deltavariantilta tehokkaasti.

Deltavariantti voisi siis levitä rokottamattomien ja yhden rokotteen saaneiden ihmisten keskuudessa nopeasti. Näin on käynyt eri puolilla maailmaa, kuten Intiassa ja Venäjällä.

” ”Monissa maissa on onnistuttu hillitsemään deltavariantin leviämistä tutuilla rajoitustoimilla.”

Miten ärhäkkään deltavarianttiin pitäisi suhtautua?

Vakavasti mutta rauhallisesti, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

”On tärkeää rauhallisesti seurata, kuinka tilanne kehittyy lähiviikkoina ja noudattaa THL:n suosituksia. Tulevat päivät ja viikot näyttävät, syntyykö Pietariin matkustaneiden keskuudessa tartuntaketjuja”, Vapalahti sanoo.

”Todennäköisimmin kyseessä on deltavariantti, joka on aiemminkin levinnyt meillä jonkin verran, mutta tartunnanjäljitys on pysynyt perässä.”

Vapalahti pitää mahdollisena, että juuri höllennettyjä rajoituksia joudutaan kiristämään, jos deltavariantti pääsee leviämään laajemmin.

Näin on jouduttu toimimaan monissa muissakin maissa. Esimerkiksi Britanniassa on jouduttu lykkäämään rajoitusten purkamista ja Venäjällä on määrätty uudestaan etätyöpakko.

Britanniassa deltavariantista on tullut hallitseva virusmuoto. Saman epäillään tapahtuvan esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa deltavariantin esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeisen kahden viikon aikana.

”Monissa maissa on onnistuttu hillitsemään deltavariantin leviämistä tutuilla rajoitustoimilla. Nyt tärkeintä on, että pystyttäisiin saamaan selville ja rajoittamaan mahdollisia tartuntaketjuja heti kattavasti.”

Lue lisää: Intian-variantin pelätään nousevan korona­viruksen hallitsevaksi muunnokseksi

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti pitää mahdollisena, että rajoituksia joudutaan kiristämään, jos deltavariantti pääsee leviämään laajemmin.

Miksi deltavariantti tarkalleen ottaen on tartuttavampi?

Koronavirukset käyttävät soluja tartuttaessaan piikkiproteiinia, joka sitoutuu solukalvon reseptoriin. Prosessi edellyttää piikkiproteiinin pilkkoutumista isäntäsolun entsyymillä. Sars-2-koronaviruksen erityispiirre on, että sen aktivoi isäntäsolussa oleva entsyymi furiini.

Deltavariantissa furiinin pilkkoutumiskohta on mutatoitunut niin, että furiini pilkkoo sitä paremmin, mikä luultavasti tekee siitä tarttuvamman. Lisäksi virus ilmeisesti tarttuu hieman paremmin reseptoriinsa.

”Tämän hetken tiedon mukaan deltavariantti vaikuttaa olevan noin 55 prosenttia tartuttavampi kuin alfavariantti”, Vapalahti kertoo.

Britanniassa toteutettujen tutkimusten mukaan deltavariantti aiheuttaa 2,6-kertaisen riskin joutua sairaalaan verrattuna alfavarianttiin.

Lue lisää: Intian virus­muunnos näyttää vievän tartunnan saaneen herkemmin sairaalaan – professori: ”Kahden rokote­annoksen saaminen on tärkeää”

Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että etenkin Pfizerin ja Biontechin rokotteella annetut kaksi rokoteannosta suojaavat hyvin deltavariantin aiheuttamalta taudilta. Myös Astra Zenecan rokotesarja näyttää antavan hyvän suojan.

Lisäksi tutkimusten mukaan jo yksi rokoteannos suojaa vakavalta sairaalahoitoa vaativalta tautimuodolta suhteellisen hyvin.

”Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ne rokotteet, joita Suomeen saadaan, saataisiin ihmisten käsivarsiin mahdollisimman nopeasti”, Vapalahti sanoo.

Deltavarianttia löydettiin Suomessa ensimmäisen kerran maaliskuussa.

Kanta-Hämeessä kohdattiin Suomen tähän mennessä suurin deltavariantin aiheuttama epidemia toukokuun lopulla.

Deltavariantti levisi silloin Kanta-Hämeen keskussairaalassa nopeasti ja aiheutti laajan sairaalaepidemian potilaiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Lue lisää: Tämä tiedetään Intian-variantin aiheuttamasta epidemiasta Kanta-Hämeessä: 17 yli 60-vuotiasta kuollut, ketju lähti ulkomaan matkasta, moni sairastuneista oli rokotettu

Tartunnan saaneesta hoitohenkilökunnasta lähes puolet oli saanut täyden rokotesuojan. Tapaus herätti huolta siitä, tehoavatko rokotteet deltavarianttiin.

”Sairaalaepidemiasta opittiin, että työikäiset rokotetut sairastuivat lievempään taudinkuvaan, mutta erityisesti iäkkäät ihmiset, joilla on myös koronataudille altistava perussairaus, voivat edelleen pahimmillaan menehtyä”, Kanta-Hämeen keskussairaalan ylilääkäri Sally Leskinen sanoo.

Leskisen mukaan sairaalaepidemiassa huomattiin, että kahdenkin rokoteannoksen saaneet ihmiset tartuttivat tautia eteenpäin ja heidänkin joukossaan oli supertartuttajia.

”Deltavariantti tarttuu hyvin herkästi, mutta huolellisella suojautumisella lisätartunnat voidaan estää. FFP3- ja FFP2-suojaimien käyttö lyhyemmässäkin hoitotoimissa ja läsnäolossa koronapotilaiden potilashuoneissa on varianttien kohdalla välttämätöntä”, Leskinen sanoo.

Lisäksi hän korostaa, että nopeat ja tiukat karanteenitoimet ovat deltavariantin aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisemisessa ensiarvoisen tärkeitä.

Deltavariantin leviämistä voidaan siis ehkäistä pitkälti samoilla keinoilla kuin aiemmin esiintyvän koronavirusmuunnosten tarttumista, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sanoo.

Jokainen voi osaltaan ehkäistä tartuntoja ja niiden leviämistä noudattamalla tunnollisesti tuttuja ohjeita esimerkiksi käsihygieniasta, omaehtoisista karanteeneista, maskeista ja koronatesteistä sekä ottamalla koronavirusrokotteet.

“Kyse on edelleen samoista perusasioista, joista on tärkeää pitää kiinni”, Savolainen-Kopra toteaa.