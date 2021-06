THL:n Salminen: Jos kisaturistien tuomat tartunnat eivät rajoitu lähipiiriin, edessä on rajoitusten kiristäminen – ”Silloin eivät riitä mitkään muodon vuoksi tehdyt sulut”

Mahdolliset rajoitustoimien kiristykset kohdistuvat THL:n Salmisen mukaan esimerkiksi baareihin ja terasseihin. Hän painottaa, että EM-kisaturistien on nyt noudatettava karanteenimääräyksiä.

Jalkapallon EM-kisaturistien Pietarista Suomeen tuomat koronatartunnat ovat herättäneet huolta epidemian uudesta ryöpsähtämisestä.

Pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kuntien asukkailla oli tiistaiaamuun mennessä todettu yhteensä 222 tartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla. Lisäksi 783 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen painottaa, että tällä hetkellä Suomen tartuntalukuja kasvattavat tartunnat ovat pääosin Pietarista saatuja. Siksi ne kuvastavat vasta Pietarin, eivät vielä Suomen tautitilannetta.

”A ja o tässä on nyt se, aiheuttavatko Pietarista tuodut tartunnat paljon jatkotartuntoja, ja erityisesti se, aiheuttavatko ne tartunnan saaneiden lähipiirissä laajoja tartuntaketjuja. Se olisi ongelma”, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan kisaturistien tuomien tartuntojen vaikutus jää pieneksi, jos jokainen Pietarista tuotu tapaus jää vain yksittäiseksi tai ne aiheuttavat vain muutamia jatkotartuntoja, jotka saadaan kuriin karanteeneilla.

Jos tartuntaketjuja ei saada jäljitettyä tai ne ovat pitkiä, joudutaan Salmisen mukaan ennen pitkää palaamaan tuttuihin rajoituskeinoihin.

”Sanon suoraan, että silloin eivät riitä mitkään ihan muodon vuoksi tehdyt sulut vaan on tartuttava suoraan siihen, mikä on kaikista isoin riski. Ja kun tässä ovat kyseessä nuoret aikuiset, niin kyllä se iltaelämään osuu”, Salminen sanoo.

Tämä merkitsisi ainakin baarien sulkemista.

”Ja varmaan se tarkoittaisi myös ikävä kyllä sitä, ettei terassillakaan voisi istuskella niin kuin tällä hetkellä. Toivottavasti siihen ei nyt tarvitsisi mennä.”

THL:n johtaja Mika Salminen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronatilannekatsauksessa Helsingissä 17. kesäkuuta 2021.

Salminen painottaa, että Suomeen palanneiden kisaturistien on nyt ehdottomasti noudatettava suosituksia ja määräyksiä karanteeneista. Vain siten rajoitusten kiristäminen on mahdollista estää.

Salmisesta etenkin viranomaisten määräämien karanteenien uhmaaminen on ”hölmöä”.

”Itsekin siitä kärsii, jos yhteiskuntaa joudutaan taas sulkemaan. Eihän se kenellekään ole mukavaa.”

Salminen painottaa, että tässä tilanteessa on erityisen tärkeää mennä koronatestiin matalalla kynnyksellä. Myös oireettomana on hyvä hakeutua testiin, jos on viettänyt aikaa Pietarissa kisaturistina olleen kanssa.

Pitääkö kansalaisten olla tavallista enemmän huolissaan vallitsevasta tilanteesta?

Salminen myöntää, että Pietarista tuodut tartunnat ovat lisänneet epidemian kasvun riskiä.

”Nyt pitää yrittää luottaa kanssakansalaisiin. En usko, että kukaan jalkapalloa katsomaan lähteneistä tarkoitti sitä, että käy hakemassa Pietarista tartunnan.”

Hänen mukaansa kisaturisteilla kävi hieman huono tuuri, sillä Venäjän tartuntatilanne pahentui juuri silloin, kun he olivat siellä. Jälkiviisaus on helppoa, mutta Salmisen mukaan tapaukset löydettiin sen takia, että rajatoimet olivat olemassa.

”Siihen tässä koko ajan pyritäänkin.”

Salmisen mukaan Pietarin tartuntaryppäät ovat hyvä muistutus siitä, että vaikean tautitilanteen kanssa kamppailevaan maahan ei pidä ”ehdoin tahdoin lähteä”.

”Mutta on myös ollut ikävä kuulla, että jalkapallokannattajat ovat saaneet jopa tappouhkauksia. Sellaista ei voi hyväksyä. Tässä kävi näin, ja tästä pitää nyt selvitä. Keinot ovat hyvin tutut jo lähes puolentoista vuoden ajalta.”

Vaikka EM-kisoista tuodut tartunnat nostaisivatkin Suomen tartuntalukuja, epidemia seuraa Salmisen mukaan luonnollista kulkuaan. Se tulee uudelleen taas syksyllä, on aktiivisimmillaan talvella ja rauhoittuu kesäksi. Salminen ei koe mielekkääksi puhua neljännestä aallosta.

Luonnollisen kulun takia ainoa ulospääsy epidemiasta ovat rokotukset.

”Rokotuksilla pystytään ehkäisemään sitä, ettei syksyn aallosta tule niin vakavaa ja suurta. Tapausmäärät voivat toki kasvaa, mutta jos meillä on suurin osa väestöstä suojassa taudin vakavilta vaikutuksilta, taudin olomuoto muuttuu aika paljon”, Salminen sanoo.

Salminen painottaa, että sellaista maailmankuvaa ei ole olemassa, jossa koronavirustauti olisi hävinnyt itsestään kesän lopussa.

”Tällainen tauti on hyvin vaikea hävittää, ja se tulee kulkemaan ihmiskunnan kanssa käytännössä ikuisesti”, Salminen sanoo ja muistuttaa, että vain muutama virustauti on kyetty hävittämään maailmasta kokonaan.

