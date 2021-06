Valvira lopettaa hoivayritys Attendon valtakunnallisen valvonnan, vaikka toiminnassa on yhä ”huolestuttavia” puutteita erityisesti Etelä-Suomessa

Valviran lakimiehen mukaan Attendolla on vielä ongelmia henkilöstön riittävyyden ja pysyvyyden kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on lopettanut hoivayritys Attendon valtakunnallisen valvonnan, kertoo Valvira päätöksessään.

Valviran lakimies Reija Kaupin mukaan valvonnan lopettaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Attendo on valtakunnallisesti saavuttanut kriteerit, jotka Valvira asetti sen toiminnalle helmikuussa vuonna 2020.

Valvira vaati tuolloin Attendoa varmistamaan, että asiakkaiden itsemääräämis­oikeus säilyy ja henkilöstöä on riittävästi palvelu­tarpeeseen nähden sekä kehittämään toimintansa omavalvontaa, johtamista ja lähiesimies­työtä ja lääke­turvallisuutta.

Attendo nousi julkisuuteen vuonna 2019, kun sen ja toisen hoivayrityksen, Esperi Caren, toiminnasta paljastui suuria puutteita potilas­turvallisuudessa.

Valvira on saanut Attendolta yksityis­kohtaisen selvityksen siitä, miten epäkohtia on pyritty korjaamaan.

Kauppi kertoo kuitenkin, että Attendon toiminnassa on alueellisesti ja toimi­pisteiden välillä vielä eroja.

Ongelmia on havaittu etenkin Etelä-Suomen aluehallinto­viraston alueella. Valvira kuvaa tiedotteessaan Etelä-Suomen tilannetta valvonta­tietojen mukaan huolestuttavaksi.

”Puutteita on esimerkiksi henkilöstön riittävyyden ja pysyvyyden turvaamisen kanssa. Olisi tärkeää, että vakiintunutta henkilöstöä olisi tarpeeksi”, Kauppi kertoo.

Hänen mukaansa henkilöstön vaihtuvuudelle ja saatavuudelle on vaikea mainita yksittäistä syytä.

”Osittain kyse voi olla koko hoitoalan ja korona­pandemian haasteista. Työpaikkaa halutaan kuitenkin vaihtaa luultavammin, kun johtamisessa on puutteita, toiminta­kulttuurissa epäasianmukaisuutta tai työtä ei voi tehdä ammatti­eettisten velvoitteiden mukaisesti.”

Positiivisesta kehityksestä Kauppi nostaa esimerkiksi omavalvonnan, jota on kehitetty henkilöstöä osallistavammaksi. Lisäksi johtamiseen on panostettu sekä asiakkaita ja heidän omaisiaan on kuultu enemmän.

Asiakkaiden itsemääräämis­oikeutta koskevat rajoittamis­käytänteet vastaavat Valviran tiedotteen mukaan nyt viraston määräystä. Myös lääkitys­turvallisuus on parantunut.

Vaikka Attendo on saavuttanut vuonna määritetyt 2020 tavoitteet, Valvira kertoo seuraavansa sen toiminnan kehittymistä kuntien, aluehallinto­virastojen ja Attendon itsensä kanssa.

Lisäksi käynnissä on paikallisia valvonta-asioita, jotka Valvira seuraa loppuun.