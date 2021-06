30 asteen lämpötilat palaavat loppuviikosta, ennätyksiä on jo rikottu – Miten pitkään lämpöä vielä riittää?

Pitkään jatkuneet helteet kertovat ilmastonmuutoksesta, sanoo meteorologi.

Helle hikoiluttaa Suomessa myös lähipäivinä, jos tuoreimmat ennusteet pitävät paikkansa. Viikonloppuna lämpötilat saattavat nousta osassa maata jälleen tukalan kuumiksi.

”Kuuma sää jatkuu, helteet eivät nyt hellitä”, sanoo meteorologi Anna Latvala sääyhtiö Forecan tiedotteessa tiistaina.

Virallinen päiväkohtainen ennuste ulottuu ensi viikon torstaille eli 8. heinäkuuta asti.

”Heinäkuun alku näyttää ainakin lämpimältä ja tuskin ihan heti muuttuu. Lämpötila saattaa nousta 30 asteen tietämiin”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anja Häkkinen sanoo HS:lle tiistaina illalla.

Lämpimin ilmamassa on maan keskivaiheilla, mutta hellelukemat ovat mahdollisia koko maassa.

Lämmintä ilmaa Suomeen tuo korkeapaine, joka liikkuu Pohjois-Atlantilta kohti itää.

Pitkien ennusteiden mukaan lämmintä voi riittää heinäkuun puoliväliin asti, Foreca kertoo. Häkkisen mukaan pitkät ennusteet ovat kuitenkin epäluotettavia.

Myös merivesi on nyt lämmintä: Itämeren keskiosissa 21 astetta, Suomenlahdella 19,5 astetta ja Selkä- ja Perämerellä 15 astetta. Kun merivesi on lämmintä, mereltä käyvällä tuulella ei ole yhtä viilentävää vaikutusta kuin tavallisesti. Meren pintaveden lämpötilaa mitataan avomerellä ja rannikon tuntumassa sijaitsevilla aaltopoijuilla.

Jos sää jatkuu helteisenä, rantavedet voivat lämmetä Helsingissä jopa lähelle 30:tä astetta.

Häkkisen mukaan tuulet ovat heikkoja tai korkeintaan kohtalaisia, kun lämmin korkeapaine vahvistuu. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä.

Kuluva kesäkuu on ollut hyvin lämmin. Hellepäiviä on ollut eniten 60 vuoteen.

Kesäkuun korkein lämpötila mitattiin Parikkalassa ennen juhannusta, kun lämpömittari pomppasi 33,6 asteeseen. Se ei aivan rikkonut kesäkuun kaikkien aikojen 33,8 asteen kuumuusennätystä, joka mitattiin Ähtärissä vuonna 1935.

Kesästä voi tulla yksi historian kuumimmista, sanoo Forecan meteorologi Markus Mäntykannas sääyhtiön tiedotteessa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan hellepäiviä on kesäkuussa keskimäärin kahdeksan. Kaikkiaan hellepäiviä on vuodessa vajaat 40. Tänä vuonna kesäkuussa hellepäiviä on kertynyt jo yli 20.

Edellisen kerran yli 20 hellepäivää on ollut kesäkuussa 2020 ja 1999.

Meteorologi Mäntykannas näkee pitkään jatkuneissa helteissä merkkejä ilmastonmuutoksesta.

"Sen myötä hellejaksojen todennäköisyys kasvaa ja on jo kasvanutkin. Vaikka tänä kesänä helle-ennätyksiä meneekin rikki, niin todennäköisesti ne rikotaan aika pian uudestaan. Tämä on nyt vahvasti se kehityssuunta.”

Kanadassa rikkoutui maan lämpöennätys maanantaina, kun elohopea kohosi lähelle 50 astetta.