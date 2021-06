Ympäristöministeriön julkaiseman ilmastovuosikertomuksen mukaan suurin syy kulutuksen lisääntymiseen on tulotason nouseminen.

Suomalaisten kulutus ei ole ilmaston kannalta kestävää, selviää ympäristöministeriön tuoreesta ilmastovuosikertomuksesta.

Sen mukaan kotitalouksien kulutusmenot ja kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasu­päästöt eivät ole ilmastotavoitteista huolimatta viime vuosina vähentyneet.

Itse asiassa kulutuksen päästöt ovat 2000-luvulla jopa kasvaneet 4 prosenttia.

Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on vaihdellut vuosituhannen alusta 9,9 tonnista 13,5 tonniin vuodessa. Vuoden 2020 kulutuksen päästöistä ei ole vielä tilastoja saatavilla, mutta vuonna 2019 luku oli 10,3 tonnia.

Kotitalouksien kulutuksesta aiheutuvat päästöt vähenivät Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan hieman vuosina 2010–2015.

Päästöjä vähensi todennäköisesti ennen kaikkea teknologinen kehitys, jonka ansiosta monet tuotteet ja palvelut ovat aiempaa vähäpäästöisempiä. Myös ihmisten ympäristö­ystävällisemmillä kulutusvalinnoilla on ollut merkitystä.

Viimeisen neljän tarkasteluvuoden aikana päästöt ovat puolestaan pysyneet samalla tasolla eli hyvä kehitys näyttää pysähtyneen.

Vuosituhannen alussa teknologian kehitys kompensoi kulutuksen kasvusta syntyneitä päästöjä, ilmasto­vuosi­kertomuksessa kerrotaan.

Tällä hetkellä suomalaisten hiilijalanjälki ei kuitenkaan enää näytä pienenevän päästöjä vähentävistä tekijöistä huolimatta, koska ihmiset kuluttavat aiempaa enemmän.

Vuosikertomuksen mukaan suurin syy kulutuksen lisääntymiseen on tulotason kasvu. Mitä enemmän ihmisillä on rahaa, sitä enemmän he yleensä kuluttavat.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa on kannustettu suomalaisia puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä.

Arvioiden mukaan suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjäljen kestävä taso saavutettaisiin, jos hiilijalanjälki olisi 2,5 tonnia.

Suomen ilmastopaneelin arvion mukaan kotitalouksien hiilijalanjäljen pitäisi pienentyä jopa 70 prosenttia, jotta Suomi saavuttaisi tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2035.