Jatkossa HS näyttää grafiikoissaan tiedot myös koronavirustautiin kuolleiden ikäryhmästä ja sukupuolijakaumasta koko epidemian ajalta.

Tänään julkaistujen tietojen mukaan Suomessa on 973 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Se on neljä enemmän kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikon keskiviikkona ilmoittama 969 tapausta, mutta tilastointimuutoksen takia luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

THL kertoi viime viikolla tiedotteessaan muuttavansa verkkosivujensa koronavirustautiin liittyvien kuolemien raportointitapaa. Laitos yhtenäistää raportointiaan siten, että jatkossa tautiin liittyvät kuolemantapaukset raportoidaan samalla tavalla laitoksen eri julkaisuissa.

Tähän saakka THL on kerännyt tiedon kuolemista verkkosivuillaan julkaistuun tilannekatsaukseen erillistiedonkeruulla, joka on osoitettu sairaanhoitopiireille. Tästä raportointitavasta on tarkoitus luopua.

Jatkossa tilastoinnissa käytetään vain THL:n ylläpitämän valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja. Muutos ei vaikuta THL:n avoimen datan tai koronakartan tietoihin, sillä niiden tiedot ovat jo tähän mennessä olleet peräisin tartuntatautirekisteristä.

Muutos vaikuttaa HS:n päivittyviin koronagrafiikoihin. Jatkossa HS käyttää grafiikoissaan THL:n tartuntatautirekisterin tietoja, myös takautuvasti.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi päiväkohtaisiin kuolemalukuihin on tullut pieniä muutoksia.

THL kertoo nyt myös aiempaa tarkemmin kuolleiden ikä- ja sukupuoli­jakaumasta.

Tietoturvasyistä kuolleiden sukupuolijakaumaa ei näytetä, jos kuolemia on ryhmässä alle viisi.

Kesäkuun alusta THL on julkaissut tiedot koronatautiin liittyvistä kuolemantapauksista keskiviikkoisin. Jatkossa tiedot uusista kuolemantapauksista päivittyvät THL:n koronakartalle ja tartuntatautirekisterin avoimeen tilastopalveluun päivittäin.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät viiveellä. THL:n koronakartta ja tilastopalvelu näyttävät tautiin liittyvät kuolemantapaukset kuolinpäivän mukaan.

Tartuntatautirekisterissä kuolema tilastoidaan koronavirustautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta, eikä lääkäri ole erikseen ilmoittanut, että kuolema ei liity koronavirukseen.

Kuolinpäivätiedot haetaan päivittäin väestötieto­järjestelmästä. Ne yhdistetään tartuntarekisterin ilmoituksiin, joissa kuolema on tapahtunut 30 päivän sisällä näytteenottopäivästä.

Aiemmin tänä kesänä THL muutti tartuntatautirekisterin kuolemaraportointiaan. Sitä ennen koronaan liittyväksi kuolemaksi merkittiin automaattisesti kaikki kuolemat, jotka tapahtuivat 30 päivän sisällä positiivisesta koronatestistä.

Tämän muutoksen yhteydessä tartuntatautirekisteristä poistui 50 kuolemantapausta, kun esimerkiksi liikenneonnettomuudessa positiivisen testituloksen jälkeen kuolleet poistettiin koronakuolematilastosta.

Tilastokeskus kokoaa parhaillaan vuoden 2020 kuolemansyytilastoa, joka julkaistaan loppuvuodesta.