Ministeri Krista Mikkonen vetoaa kalastajiin, että nämä jättäisivät verkot naulaan.

Saimaan verkkokalastus­kielto päättyy kesäkuun myötä, kertoo ympäristöministeriö.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) ja Metsähallitus kehottavat kuitenkin välttämään verkkokalastusta saimaannorppien tärkeimmillä pesimäalueilla ja vakituisilla elinalueilla myös kiellon päättymisen jälkeen heinäkuussa.

Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitus­alueella kesäkuun loppuun, lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyi aikaisemmin kesäkuussa.

Aikavälillä todettiin 22 norpan verkkokuolemaa, joista 11 tapahtui nimenomaan heinäkuussa. Metsähallitus arvioi saaneensa tietoonsa vain noin 40 prosenttia saimaannorppien kokonaiskuolleisuudesta.

Aikavälillä todettiin 22 norpan verkkokuolemaa, joista 11 tapahtui nimenomaan heinäkuussa. Metsähallitus arvioi saaneensa tietoonsa vain noin 40 prosenttia saimaannorppien kokonaiskuolleisuudesta.

Saimaannorppia suojeleva jokavuotinen verkkokalastuskielto päättyi keskiviikkona. Mikkonen ja Metsähallitus kehottavat kuitenkin välttämään verkkokalastusta saimaannorppien tärkeimmillä pesimäalueilla ja vakituisilla elinalueilla myös kiellon päättymisen jälkeen heinäkuussa.

”Meillä ei ole varaa menettää yhtään erittäin uhanalaisen saimaannorpan kuuttia verkkoihin”, ministeri Mikkonen vetosi tiedotteessa.

Tilastojen mukaan heinäkuinen verkkokalastus on uhka erityisesti kuuteille. Verkkoihin kuolleista saimaannorpista noin 80 prosenttia on alle 24-kiloisia kuutteja.

”Vetoamme kalastajiin, jättäkää verkot naulaan heinäkuussakin. Verkkokalastuskuolemat aiheutuvat usein inhimillisestä oletuksesta, että verkkokalastuskiellon päätyttyä verkkokalastus olisi vaaratonta. Heinäkuu on kuitenkin vaarallista aikaa kevättalvella syntyneille kuuteille”, Mikkonen kertoi.

Saimaannorppaa suojelevista Saimaan kalastusrajoituksista päätettiin viimeksi toukokuussa. Silloin rajoitusaluetta laajennettiin ja verkkokalastuskieltoa kiristettiin, mutta rajoituksien kestoon ei tehty muutoksia.

Norpat ehtivät keväällä olla lainsuojattomia kolmen viikon ajan, kun aiempi asetus vanheni. Uuden asetuksen antaminen viivästyi valtioneuvostossa, kun kalastusrajoitusten pituudesta ei ollut löytynyt sopua hallituksessa. Nykyiset kalastusrajoitukset ovat voimassa huhtikuuhun 2026 saakka.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin yli 420–430 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on noin 225 eläintä.