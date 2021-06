Syyttäjä on nostanut syytteen laittoman yhdistys­toiminnan harjoittamisesta. Syytteessä on yhdeksän henkilöä.

Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vasta­rinta­liikkeen liput liehuivat Helsingissä itsenäisyys­päivänä vuonna 2016. Toiminta on hiipunut järjestön kieltämisen jälkeen, mutta sitä on poliisin ja syyttäjän käsityksen mukaan myös jatkettu.

Oikeus on määrännyt uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi, mutta syyttäjän mukaan järjestö on jatkanut toimintaansa eri nimellä. Siksi yhdeksän henkilöä on saanut syytteen laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta, syyttäjä Maija Päivinen kertoo.

Toimintaa on ollut syyttäjän käsityksen mukaan useilla paikkakunnilla, muun muassa Helsingissä.

”Toiminnassa on ollut mukana enemmänkin henkilöitä. Syytteet on nostettu niitä vastaan, jotka on katsottu esitutkinnan perusteella aktiivisimmiksi”, Päivinen sanoo.

Poliisi on kertonut aiemmin, että se on tutkinut laitonta yhdistystoiminnan harjoittamista kahdessa eri tutkinnassa. Sittemmin kyseiset tapaukset siirtyivät syyttäjän harkittavaksi ja yhdistyivät samaksi ja juttuja käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Toisessa tapauksessa oli kyse mielenilmauksesta Tampereen keskustorilla viime vuoden lokakuussa. Esillä olleet liput ja banderollit viittasivat poliisin mukaan laittoman yhdistystoiminnan jatkamiseen.

Toinen esitutkinta koski toiminnan jatkamista Kohti vapautta -liikkeen nimissä. Kyse oli ajasta, jolloin Pohjoismainen vastarintaliike oli asetettu väliaikaiseen toimintakieltoon.

Tutkinta koski julkisia tilaisuuksia, joita Kohti vapautta -liikkeen nimissä järjestettiin eri puolilla Suomea maaliskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana.

Lisäksi syyteharkinnassa on yhä kaksi muuta asiaa. Näissä on kyse epäillyistä kiihottamisista kansanryhmää vastaan, Päivinen kertoo. Kyse on pääosin samoista henkilöistä, joita syytetään laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta.

Syyttäjä on myös pyytänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta Helsinkiin käsiteltäväksi erään jutun, jossa on syytettynä yksi henkilö lakkautetusta vastarintaliikkeestä. Kyse on epäillystä törkeästä vahingonteosta ja ampuma-aserikoksesta.