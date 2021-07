Palveluiden viiveet aiheuttavat mielipahaa ja myös rahallisia menetyksiä. ”Tämä oli iso yllätys. Nämähän ovat ihan perusasioita”, sanoo Suomeen perheensä kanssa muuttanut Cecilia Bayas.

Pankkitilin ja puhelinliittymän hankkiminen. Koronarokotusajan varaaminen verkossa. Moni arkinen asia muuttuu vaikeaksi, jos henkilötunnus puuttuu.

Näin kävi kesäkuun lopussa Cecilia Bayasille, joka muutti perheineen Münchenistä Espooseen miehensä työn vuoksi. Puoliso Jani Heikkinen ja yksivuotias Pablo ovat Suomen kansalaisia, Bayas taas Espanjan kansalainen.

Perhe hoiti osan paperitöistä jo keväällä verkossa. He ajattelivat, että Suomessa kaikki sujuisi helposti.

”Kun muutin Espanjasta Müncheniin, varasin vain ajan, kävelin virastoon ja sain paperit heti sen jälkeen”, Bayas kertoo.

Tiistaina Digi- ja väestötietovirastossa odotti ikävä yllätys.

”Kerrottiin, että onkin yhdeksän viikon odotus. Keväällä meille oli sanottu, että tällaisessa tilanteessa henkilötunnuksen saa saman tien”, Jani Heikkinen kertoo.

Virkailija neuvoi perhettä tekemään kiirehtimispyynnön.

”Nyt he yrittävät saada asiaa hoidettua heinäkuun loppuun mennessä. Saa nähdä.”

Jani Heikkinen, Pablo-poika ja Cecilia Bayas kohtasivat Suomessa arkisia, vaikeaksi muuttuneita asioita.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) perustettiin viime vuoden tammikuussa, kun maistraatit ja Väestörekisteri­keskus yhdistyivät. Osa palveluista on takkuillut alusta asti.

Tällä hetkellä viiveitä on erityisesti edunvalvonta­päätöksissä. Myös muun muassa ulkomaalaisten rekisteröinnissä, muutto­ilmoituksissa ja sukuselvityksissä on ollut ruuhkia.

Lue lisää: Digi- ja väestötieto­viraston käsittelyajat ovat jopa tuplaantuneet, espoolaisnaisen isän perinnönjako on viivästynyt jo yli puolella vuodella

HS kysyi tällä viikolla lukijoiden kokemuksia viiveiden aiheuttamista hankaluuksista. Vastauksia kertyi nelisenkymmentä.

”Perikunta maksanut jo 6 kuukautta yhtiövastiketta tyhjästä asunnosta, koska perukirjat ei valmistu”, kerrotaan yhdessä varsin tyypillisessä vastauksessa.

Heikkiselle ja Bayasille suurin haitta voi koitua vakuutusmaksuista.

Jani Heikkisen mukaan perheen on maksettava saksalaista sairausvakuutusta, kunnes koko perhe on vakuutettuna Suomessa. Kulut ovat 700–800 euroa kuussa.

Ilman henkilötunnusta myös moni virallinen asia on ollut epäselvä. Esimerkiksi Kelan kanssa on jouduttu selvittelemään, saako Bayas kotihoidon tukea ennen kuin hän löytää Suomesta töitä.

Koronarokotuksen saaminen oli aluksi hankalaa, koska ajan varaamiseen verkosta tarvitaan henkilötunnus. Myöhemmin rokotusaika järjestyi puhelinpalvelun avulla.

Byrokratiasta on tullut kaikkea muuta kuin tervetullut olo.

”Meitä ei kohdella perheenä, vaan olen täällä kuin turisti. En saa edes puhelinliittymää”, Bayas sanoo.

Cecilia Bayakselle on tullut byrokratiasta kaikkea muuta kuin tervetullut olo. Perheen koti on Espoossa.

DVV:n pääjohtajan sijainen, ylijohtaja Aino Jalonen pahoittelee asiakkaille aiheutuneita haittoja.

”Tilanne on hirveän hankala. Olemme pahoillamme, että osa henkilöasiakkaiden palveluista on ruuhkautunut emmekä ole pystyneet parempaan”, hän kommentoi HS:lle.

Viime lisäbudjetissa DVV sai rahaa uusiin rekrytointeihin. Ruuhkien purkuun palkataan nyt neljääkymmentä henkeä vastaava työpanos vuoden ajaksi, Jalonen kertoo.

”Varmasti syksyn aikana alkaa helpottaa ainakin tietyiltä osin. Kaikkein ruuhkautuneimmissa asioissa ja erityisesti edunvalvontapuolella on niin paljon asioita jonossa, että varmaan menee ensi vuoden puolelle ennen kuin alkaa helpottaa.”

Edunvalvonnassa läheisen asioiden hoitaminen on hankalaa ilman virallista valtuutusta. Asunnon myynti tai vuokrasopimuksen irtisanominen voi viivästyä. Laskujen viivästyskorot juoksevat, ja niitä saattaa mennä ulosottoon.

Eräs henkilö kirjoittaa lokakuussa vireille pannusta edunvalvonta-asiasta, joka hänen mukaansa saatiin vasta toukokuussa DVV:ltä käräjäoikeuteen.

”Nyt sitten päästään irtisanomaan vuokralainen, jotta asunto saadaan markkinoille ja anopille rahaa. Minusta aika kohtuuton viive, joka ilmeisesti jatkuisi edelleen, ellen olisi toiminut vastoin viraston ohjeita ja tiedustellut ajoittain asian etenemistä.”

Perheenjäsenensä menettäneet kertovat perinnönjaon viivästymisestä ja vaikeuksista asuntojen myynnissä. On myös henkisesti raskasta, jos kuolleen läheisen asioita ei saada virallisesti päätökseen.

”Perintöverot tulevat maksettaviksi ennen perinnönjakoa ja varsinkin pesän nuoret ovat pulassa. Toivottavasti veroviraston lupa verojen lykkäämiseen käsitellään nopeasti”, yhdessä palautteessa kerrotaan.

DVV:n lisäksi myös seurakuntien sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaukset ovat ruuhkautuneet kirkon kirjan­pito­uudistuksen ja resurssi­pulan vuoksi.

”Kömpelöiden vanhan ajan palveluiden aikaan koko prosessi kesti pari viikkoa, nyt virtaviivaistettujen digipalvelujen maailmassa neljä kuukautta”, kirjoittaa yksi vastaaja, joka on äitinsä perunkirjoitusta varten tilannut asiakirjoja sekä kirkolta että DVV:ltä.

Ongelmia on ollut myös muuttoilmoitusten rekisteröinnissä.

”Muutin toiseen kuntaan viime syksynä. Yritin varata aikaa terveyskeskuksesta, jotta saisin lääkäriasian hoidettua. Hyvissä ajoin tehdystä muuttoilmoituksesta huolimatta en [virallisesti] asunut kunnassa vielä muuttoni jälkeenkään”, kertoo yksi vastaaja.

”Hitauden vuoksi päädyin käymään yksityisellä ja maksamaan muutamia satoja euroja ylimääräistä.”

Nimeään muuttavilla on ollut vaikeuksia saada virallisia asiakirjoja.

”Tässä on ollut sukunimen muutosprosessi käynnissä aivan kohta 7 kuukautta”, kirjoittaa yksi vastaaja. Hän ei ole saanut uusittua passiaan.

Odottelu voi aiheuttaa ahdistusta myös esimerkiksi transihmisille, joiden virallinen nimi viittaa väärään sukupuoleen.

Yksi vastaaja haluaisi tulla uudella asuinpaikkakunnalla tunnetuksi sukupuoli-identiteettiään vastaavalla nimellä. Hän ei kuitenkaan ole vielä varma, hyväksytäänkö uusi nimi ja mikä nimiehdotuksista menee läpi.

”Tämä aiheuttaa minulle päivittäistä ahdistusta. Olen huomannut, etten halua esittäytyä enkä siis hakeudu tilanteisiin, joissa joudun nimeni sanomaan.”

Sitaatit ovat nimensä ja yhteystietonsa ilmoittaneilta vastaajilta.

Yksivuotias Pablo on Suomen kansalainen. Cecilia Bayas on Espanjan kansalainen.

DVV:n käsittelyajoista on tehty yhteensä 34 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Vajaa puolet tapauksista on ratkaistu, ja kahdessa virasto on saanut moitteita.

Edunvalvonta-asioiden käsittelyajoista on nyt aloitettu myös yleisempi selvitys.

”Koko [nykyisen DVV:n] käynnistymisestä lähtien on ollut vähän viivettä, ja nythän se sitten on ryöpsähtänyt”, sanoo apulais­oikeus­asia­miehen sijainen Mikko Sarja.

Pitkät käsittelyajat vaivasivat myös osaa vanhoista maistraateista. Maistraattien käsittelyajoista tehtiin kuitenkin vuosina 2017–2019 vain yksittäisiä kanteluita.

Joissain todettiin lainvastaisia viivästyksiä. Kesäkuussa oikeusasiamies antoi huomautuksen edunvalvonta-asiasta, joka oli seissyt lähes vuoden ensin Uudenmaan maistraatissa ja myöhemmin DVV:ssä.

Ongelmien taustalla on resurssipulan lisäksi se, että DVV:ltä puuttuu kattava sähköinen asiointijärjestelmä. Moni asia on tullut vireille paperisena, ja asiakirjoja joudutaan muuttamaan digitaaliseen muotoon. Lisäksi pandemia on supistanut viraston tuloja.

Virastosta arvioitiin HS:lle tammikuussa, että asiointijärjestelmän valmistumiseen voi mennä vuosia.

”Sähköisiä menettelyjä on viety eteenpäin laajalla rintamalla, mutta se vie vielä aikaa”, Jalonen kommentoi.

”Emme suostu tinkimään palveluiden laadusta ja turvallisuudesta, kun kyse on usein arkaluontoistenkin tietojen käsittelystä.”

Tilanteen helpottumista odotellessaan moni on ihmetellyt, kuinka digiviraston toiminta voi olla niin tahmeaa.

Cecilia Bayas kokee, että olisi byrokratian kanssa aivan hukassa, ellei puoliso tuntisi järjestelmää.

”Tämä oli iso yllätys. Olin lukenut niin paljon digitalisaatiosta ja siitä, että Suomessa kaikki on helppo tehdä netissä”, hän sanoo.

”Nämähän ovat ihan perusasioita.”