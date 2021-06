"Mukava ajettava, liikkeellelähdössä sulavampi", kuvailee vastaava kuljettaja.

Poliisi saa käyttöönsä ensimmäisen täysin sähköisen, poliisiteipeissä olevan partioauton. Auto luovutettiin keskiviikkona Lahdessa Hämeen poliisilaitokselle. Valinnalla poliisi haluaa myös tukea Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -teemaa. Kyseessä on pilottihanke, jossa haetaan kokemuksia ajoneuvon soveltuvuudesta poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin.

”Yhdellä latauksella pääsee noin 300 km, jos ajaa niin sanotusti tavallisesti, mutta poliisiajohan ei välttämättä ole sellaista. Kiireisellä hälytystehtävällä joutuu ajamaan kovempaa ja se laskee toimintasädettä”, sanoo vanhempi konstaapeli Joonas Salo Hämeen poliisista STT:lle.

Auto on Mercedes Benz eVito ja sen rakenne on pitkälti sarjatuotanto-Viton mukainen. Pilottiauto on kuitenkin vaatinut muutoksia muun muassa lattiaan, seiniin ja istuimiin yhteistyössä maahantuojan kanssa.

Auto ei Salon mukaan varusteiltaan juuri poikkea poliisin polttomoottorikäyttöisistä partioautoista.

”Autossa on tutkat ja radiot, poliisin kenttäjohtojärjestelmä, tietokoneet, tulostin ja asiakaan kuljetustila”, Salo luettelee.

Poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmä ottaa auton käyttöönsä Päijät-Hämeen alueella ensi viikon alkuun mennessä.

”Valvontaa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, nuorisovalvontaa, pr-tilaisuuksia ja hälytystehtäviä”, Salo kuvailee auton käyttöä.

Auton huippunopeus on Salon mukaan samaa luokkaa kuin muilla poliisiautoilla. Maksiminopeudeksi valmistaja on luvannut 160 km/h.

”Ei ole vielä testattu, on vain siirretty auto varustelijalta poliisiasemalle”, Salo nauraa.

Sen hän osaa jo kertoa, että auto on liikkeellelähdössä perinteistä sulavampi ja mukava ajettava.

Poliisilla on käytössään kaikkiaan noin 1 500 autoa, joista hieman yli 170 käyttää käyttövoimanaan muuta kuin bensiiniä tai dieseliä. Poliisi on vuosina 2020 ja 2021 hankkinut yhä enemmän sekä hybridiautoja että täyssähköautoja esimerkiksi yleiskäyttöisiksi siviiliajoneuvoiksi.