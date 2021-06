Todennäköisimpänä tartunnan lähteenä pidetään jäävuorisalaattia.

Jyväskylässä ilmenneiden salmonellatapausten määrä on noussut lähes 450:een. Tartuntojen syyksi on varmistumassa tuoresalaatti, Jyväskylän kaupunki kertoo.

Kaupungin varhaiskasvatuksesta, yksityisistä päiväkodeista ja Vertti-päivätoiminnasta on ilmoitettu yhteensä 442 poissaoloa vatsaoireiden takia. Oireita saaneista lapsia on ollut 377 ja aikuisia 65.

Kaupungin mukaan varhaiskasvatuksessa sekä Vertti-toiminnassa on ollut viime ja tällä viikolla paikalla päivittäin noin 2 500 lasta. Näin ollen noin joka seitsemäs lapsi eli 15 prosenttia päiväkodissa tai Vertissä olleista sairastui.

Jyväskylän kaupunki arvioi, että juuri ennen juhannusta puhjennut epidemia on saatu talttumaan. Tiistaina uusia tautitapauksia tuli kaupungin tietoon enää muutama.

Paras tapa estää salmonellabakteerin leviäminen on hyvän käsihygienian ylläpitäminen.

Päiväkodeissa tarjotuista ateria-aineksista on saatu ensimmäiset alustavat testitulokset. Päiväkotien lounaalla vajaat kaksi viikkoa sitten tarjoilluista kasviksista on löydetty salmonellaa. Näytteenotossa oli mukana ulkomaista jäävuorisalaattia, kotimaista tuorekurkkua ja kotimaista pakastehernettä.

Toistaiseksi ei ole varmuutta, mistä ulosteperäinen salmonellabakteeri on lähtöisin. Todennäköisimpänä tartunnan aiheuttajana pidetään kuitenkin jäävuorisalaattia. Lisätutkimusten tuloksia on luvassa aikaisintaan perjantaina.

Jäävuorisalaatti on tullut keskuskeittiölle käyttövalmiina pusseissa. Kaupungin mukaan salaatin mahdollinen saastuminen on tapahtunut joko alkutuotannossa kasteluveden mukana tai tilassa, jossa salaatti on käsitelty ja pussitettu. Jäävuorisalaatti on lähtöisin Ruotsista.

Ulkomaista jäävuorisalaattia ei toistaiseksi käytetä ruokapalveluissa.