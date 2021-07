Vantaan Ilolasta löytyi vuonna 2014 nuori nainen, joka oli kuristettu kengännauhalla. Sittemmin tutkinnasta ja tuomiosta on tullut julki erikoisia piirteitä. Teosta tuomittu mies on hakenut toukokuun lopussa tuomion purkua korkeimmasta oikeudesta.

Suomessa oikeusmurhia eli vääriä tuomioita on paljastunut jostain syystä harvinaisen vähän. Pian korkein oikeus joutuu kuitenkin punnitsemaan, pitäisikö sen purkaa vuosien takainen tuomio taposta.

Nuori nainen löytyi kuolleena Vantaan Ilolasta vuonna 2014. Helsingin hovioikeus tuomitsi teosta miehen, joka suorittaa tappotuomiotaan yhä vankilassa.

Viime keväänä tapauksesta tuli julkisuuteen tietoja, joiden perusteella tutkintaa ja tuomiota voi tarkastella kriittisesti. Teosta tuomittu Ari Pekka Hölttä itse myös kiistää teon ja on hakenut korkeimmasta oikeudesta tuomion purkamista.

Tapauksen asiakirja-aineiston perusteella hovioikeuden tuomiossa ei ole huomioitu kaikkea oleellista näyttöä. Kyse oli uhrista löydetyistä dna-jäljistä.

Varsinaisten laboratoriotulosten sijaan oikeus nojasi päätelmissään poliisin havainnekuvaan löydöksistä. Se on laboratoriotuloksia epätarkempi.

Laboratoriotulosten perusteella muun muassa uhrin kynsistä löytyi Höltän dna:n sijaan toisen miehen dna:ta. Kyseisen miehen dna:ta löytyi myös tekovälineestä eli kengännauhasta, minkä lisäksi uhri löytyi saman miehen huoneesta.

Vielä käräjävaiheessa oikeus huomioi laboratoriotulokset päätelmissään, mutta Helsingin hovioikeus nojasi varsinaisia tuloksia epätarkempaan poliisin havainnekuvaan.

”Kyse on todisteesta, jota ainakin käräjäoikeudessa on suullisesti käsitelty ja jonka käräjäoikeus on ottanut huomioon. Kuitenkaan hovioikeus ei ole tätä todistetta huomioinut, vaikka sille on suullisesti todiste esitelty ja todisteena on esitetty valokuva, jossa viitataan nimenomaan tähän DNA-liitteeseen”, purkuhakemuksessa sanotaan.

Purkuhakemuksen mukaan asiassa on tuomioistuinvirheen piirteitä. Sellaiseen ei voi näin pitkän ajan kuluttua vedota, mutta Höltän puolustuksen mukaan purkuperusteet löytyvät.

”Käytännössä kyse on kuitenkin purkuperusteesta, koska hovioikeus ei ole jostain syystä huomioinut DNA-lausuntoa ja todiste on siinä suhteessa uusi.”

Avainasemassa oli todistaja, joka kertoi nähneensä kuristamistilanteen.

Ilolan henkirikos nousi uudestaan julkisuuteen, kun Ylen MOT kävi tapauksen asiakirjat läpi ja selvitti muun muassa kyseisen naisen tarinan muuttumista. Yle myös haastatteli oikeustieteilijöitä, jotka kyseenalaistivat lausuntojen luotettavuuden.

Nainen muutti asian käsittelyn edetessä lausuntoaan useasti, minkä lisäksi hänen asemansa jutussa muuttui epäillystä todistajaksi asian edetessä. Kyse on siitä, syöttikö poliisi naiselle haluamaansa versiota ja painostiko poliisi naista antamaan mieleisensä lausunnon.

Nainen kiisti ensin nähneensä mitään oleellista, mutta sitten versio muuttui. Hovioikeusvaiheessa nainen palasi alkuperäiseen kertomukseensa, mutta sitä oikeus ei enää uskonut.

Poliisi kuuli naista myös epäiltynä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Tuolloin nainen sanoi, että ratkaisevat kuulustelut olisi saatu häneltä painostamalla. Kyse olisi ollut muun muassa siitä, pääsikö epäillyn asemassa ollut nainen isänsä hautajaisiin vai ei.

Purkuhakemuksessa tuodaan esille, että tappojutun hovivaiheessa perätöntä lausumaa koskevat kuulustelut eivät olleet puolustuksen tiedossa.

Höltän puolustus kanteli poliisin toiminnasta keväällä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies ei ottanut tapausta käsittelyyn.

Päätös perustuu muun muassa siihen, että oikeusasiamies ei tutki yli kahden vuoden takaisia asioita ja poliisin toimia koskeva syyteoikeus olisi vanhentunut.

Päätöstä perusteellaan myös sillä, että oikeusasiamiehen keinot puuttua kuvattuihin ongelmiin olisivat tapauksessa rajalliset ja heikot.