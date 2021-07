Tanskalainen syytetty antoi vuonna 2016 ymmärtää olevansa tekijä. Miehellä ei ollut avustajaa, joten käräjäoikeus määräsi, ettei kuulustelua saa hyödyntää. Korkein oikeus on viime vuosina suhtautunut tiukasti ilman avustajaa tehtyihin kuulusteluihin.

Mies sanoi, ettei hänen tarvitse sanoa suoraan olevansa syyllinen tekoon. Hän oli varma siitä, että poliisi tietää nyt, kuka on syyllinen.

Näin kirjasi poliisi viisikymppisen tanskalaismiehen kuulustelupöytä­kirjaan elokuussa 2016. Silloin Suomen poliisi kuulusteli miestä kolmen vuosikymmenen takaisesta veriteosta Viking Sally -aluksella.

Hyökkäyksessä kuoli helikopterikannella nukkunut saksalainen 20-vuotias mies ja hänen 22-vuotias tyttöystävänsä sai vakavia vammoja.

Tanskalainen oli silloin 18-vuotias partiolaispoika, joka oli matkalla leirille Suomeen. Hän oli ensimmäisten joukossa auttamassa uhreja.

Poliisi arveli päässeensä tekijän jäljille, kun miehen kuultiin kertoneen eri ihmisille tehneensä henkirikoksen. Sen takia tanskalaismiestä kuulusteltiin epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä.

Kuulusteluissa mies sanoi, että ennen matkaa tapahtui kotona jotain, joka on kaiken tapahtuneen syy. Hänet oli ajettu nurkkaan. Hän ei suostunut kertomaan, mitä oli tapahtunut, mutta uhrit eivät olleet tehneet mitään.

"Uhrit vain sattuivat olemaan väärässä paikassa väärään aikaan.”

Rikos tapahtui Viking Sallyn helikopterikannella. Kuvassa näkyy naisuhrin makuupussi.

Tämän suorempaa tunnustusta poliisi ei mieheltä saanut. Mies sanoi, ettei hän halua näin monen vuoden jälkeen enää kärsiä pitkää vankila­tuomiota, olihan hänellä jo monta vankilavuotta takanaan. Siksi hän ei kertomansa mukaan aikonut tunnustaa tappoa ja tapon yritystä.

Mies kuitenkin sanoi haluavansa kirjoittaa ennen kuolemaa kirjeen, missä hän kertoo niistä teoistaan, jotka eivät ole tulleet vielä julki.

Poliisi kirjasi esitutkintapöytäkirjaan miehen kertomaksi:

”Kuulusteltava tietää, että hän voi sanoa jotakin, joka saa oikeuden/tuomarin vakuuttuneeksi hänen syyllisyydestään. Hän tietää, että tämä on psykologista peliä. Kuulusteltavan mielestä hän on sanonut meille (poliisille) sen, minkä aikoo sanoa. Jos ei muuta, ainakin hän on sanonut sen silmillään.”

Syyttäjien mielestä oli todennäköisiä syitä epäillä miehen syyllistyneen Viking Sallyn veritekoihin vuonna 1987, ja niinpä he nostivat syytteen.

Keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Miehen epämääräiset tunnustuspuheet ex-vaimolle ja muille tahoille eivät todistaneet mitään, eikä miehellä muutenkaan ollut rikoksesta sellaista tietoa, jota ei olisi voinut olla muilla kuin tekijöillä.

Lue lisää: Tanskalaismies on syytön Viking Sallyn yli 30 vuoden takaiseen veritekoon, käräjäoikeus hylkäsi syytteet murhasta ja murhan yrityksestä

Käräjäoikeus riisui syyttäjät aseista jo ensimmäisenä käsittelypäivänä. Silloin se määräsi hyödyntämiskieltoon kaikki vuonna 2016 tehdyt miehen kuulustelut – myös elokuun 2016 ”tunnustuskuulustelun”. Syyttäjä ei siis saanut vedota niihin vaan tuomioistuimen näkökulmasta niitä ei ollut olemassakaan.

Syynä kieltoon oli se, että miehellä ei ollut kuulustelussa avustajaa.

Ennen ”tunnustuskuulustelua” miehelle oli pöytäkirjan mukaan ilmoitettu, että ”hänellä on oikeus vaieta poliisin kuulustelussa taposta epäiltynä”.

Lisäksi miehelle ilmoitettiin, että hänellä oli oikeus asianajajaan.

”Kuulusteltava ei toivonut asianajajaa kyseiseen kuulusteluun.”

Oikeuden mielestä ei riittänyt, että mieheltä kysyttiin vain kerran kuulustelun aluksi, halusiko hän puolustajan. Kyse oli erittäin vakavista rikos­epäilyistä, joten avustajan tarve oli ilmeinen, oikeus totesi.

Poliisin olisi pitänyt myös kuulustelun kuluessa kertoa, että tällä oli oikeus keskeyttää kuulustelu ja ainakin keskustella puolustajan kanssa, oikeus huomautti.

Tanskan poliisi oli kuulustellut miestä jo yli puoli vuotta aiemmin, tammikuussa 2016. Silloin hänelle ei ilmoitettu oikeudesta avustajaan. Siinä kuulustelussa mies antoi ymmärtää olleensa puhtaasti silminnäkijä ja uhrien auttaja.

Elokuista ”tunnustuskuulustelua” edeltävänä päivänä suomalaispoliisi oli keskustellut miehen kanssa vapaamuotoisesti, ilman asianajajaa.

Kolme kuukautta myöhemmin poliisi kuuli miestä vielä kertaalleen. Myös tällöin mieheltä kysyttiin, halusiko hän asianajajan, mutta mies kieltäytyi.

Silloin mies muun muassa pohdiskeli kirjeen kirjoittamista miesuhrin perheelle. Hän kuitenkin piti ajatusta huonona, koska hän voisi joutua vankilaan sen takia.

”Jos kuulusteltava kuulisi kuolevansa huomenna, hän kirjoittaisi kirjeen. Näinhän ei kuitenkaan ole”, poliisi kirjasi pöytäkirjaan.

Käräjäoikeuden päätös määrätä kaikki vuoden 2016 kuulustelut hyödyntämiskieltoon voi nousta keskeiseksi, jos syyttäjä päättää viedä asian hovioikeuteen.

Viime vuosina korkein oikeus on käsitellyt useissa ennakkopäätöksissään sitä, voidaanko ilman avustajaa tehtyjä tunnustuksia käyttää hyväksi.

Korkein oikeus on ottanut tiukan kannan esimerkiksi ilman avustajaa tehtyihin ”sellipuheisiin”. Näyttönä murhasta ei esimerkiksi voida käyttää tunnustusta, jonka epäilty oli tehnyt poliisille ilman avustajaansa.

Lue lisää: KKO: Ilman avustajaa annettu tunnustus ei kelpaa näytöksi – Äänekosken murhajutun käsittely alkaa alusta

Samaa teemaa on käsitellyt myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT). Myös se on ottanut tiukan kannan ilman avustajaa tehtyihin kuulusteluihin.

Epäillyn oikeuksiin perehtynyt asianajaja Markku Fredman toteaa tuoreessa kirjassaan Rikosasianajajan käsikirja, että EIT:n ratkaisut koskevat lähinnä kuulusteluja, jotka on tehty pidätyksen tai tutkinta­vankeuden aikana.

Fredmanin mukaan ei ole aivan selvää, miten suhtaudutaan siihen, että vapaalta jalalta kuulusteluun tuleva ei ota mukaansa asianajajaa.

”Olennaista on silloin arvioida niitä tietoja, jotka kutsussa on epäillylle kerrottu: onko epäilty niistä voinut riittävässä määrin päätellä asian vakavuuden ja kuulustelun merkityksen asian lopputuloksen kannalta.”

Tanskalaismies ei ollut asian takia vangittuna, mutta hän oli vankilassa muusta syystä.

Fredman huomauttaa, että EIT:n mukaan vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä edellyttää normaalisti, että ihmisellä on oikeus asianajajaan jo poliisikuulustelujen alkuvaiheessa. Asianajajan tehtävänä on varmistaa muun muassa se, ettei epäilty joudu vaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Olennainen kysymys myös on, milloin epäilty on pätevästi luopunut oikeudestaan käyttää puolustajaa. Tanskalaismieheltä kysyttiin kahdessa kuulustelussa vuonna 2016 tarvetta puolustajan käyttöön, mutta mies ilmoitti, ettei hän halua.

Lukuisten EIT:n päätösten mukaan edes tietoinen luopuminen avustajan käytöstä ei tee peruutetusta tunnustuksesta välttämättä käyttökelpoista todistusaineistoa, asianajaja Fredman toteaa. Luopumisen tulee olla yksi­selitteistä, ja sitä pitää paikata minimitakeilla. Epäillyn on esimerkiksi ymmärrettävä mahdollisen rangaistuksen ankaruus.

Fredman tulkitsee tuoreiden KKO:n linjausten tarkoittavan sitä, että poliisilla on velvollisuus hankkia avustaja epäillyn kuulusteluun, jos kuulustelu­pöytäkirjaa aiotaan käyttää syyttäjän näyttönä oikeuden­käynnissä.

Toisaalta Fredman on havainnut EIT:n ratkaisukäytännön olevan taas muuttumassa. Nyt yksittäinen menettelyvirhe ei automaattisesti tarkoita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaamista, vaan kyse on kokonais­harkinnasta.

Syyttäjät joutuvat nyt päättämään, onko heillä eväitä viedä Viking Sallyn veritekoja hovioikeuden tutkittaviksi. Keskeiseksi voi silloin nousta se, onko hovioikeus käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä hyödyntämiskiellosta.

Vaikka hovioikeus päätyisi toiseen tulokseen ja vuoden 2016 kuulustelut ”tunnustuskuulusteluineen” hyväksyttäisiin, se ei tarkoita, että tanskalaismies tuomittaisiin. Hänen tunnustuksensa on kaikkea muuta kuin selkeä.

Vakavassa rikoksessa edes selkeä tunnustus ei riitä tuomioon. Jos riittäisi, moni huomiota herättänyt murhamysteeri olisi ratkennut useampaan kertaan.