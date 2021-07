Holhottaviksi joutuneiden vanhusten asuntojen myynti­luvat viipyvät virastossa kuukausi­tolkulla: ”Tilanne on suorastaan järkyttävä”

Digi- ja väestötietovirasto myöntää, että käsittelyajat pitäisi saada lyhyemmiksi. Myös perukirjoihin tarvittavien virkatodistusten saamisessa menee viikkoja.

Myös edus­kunnan oikeus­asia­miehelle on tehty kanteluita DVV:n käsittely­ajoista. Oikeus­asia­mies ei ole vielä tehnyt ratkaisuja.

Sastamalalainen kiinteistönvälittäjä Arto Vormisto pitää katastrofaalisena tilannetta, että holhottaviksi joutuneiden vanhusten asuntoja koskevat luvat viipyvät Digi- ja väestötietovirastossa (DVV) kuukausitolkulla.

”Tilanne on suorastaan järkyttävä”, Vormisto painottaa.

Digi- ja väestötietoviraston johtaja Ari Torkkel myöntää, että käsittelyajat pitäisi ilman muuta saada lyhyemmiksi. Holhoustoimen lupa-asioissa käsittelyajat ovat kahdesta kolmeen kuukautta ja holhoustoimen määräämisasioissa neljästä viiteen kuukautta.

Notaari- ja oikeudellisten palvelujen johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta Lappeenrannassa.

”Aikaisemmin ne olivat keski­määrin lyhy­empiä. Kun saadaan jos­sakin vaiheessa asian­hallinta­järjestelmä valmiiksi, niin siinä vaiheessa käsittely­ajat tulevat lyhen­tymään. Nyt näyttää muutenkin parem­malta. Odotan, että syksyllä ne alkavat lyhen­tymään kaikilta osin”, Torkkel sanoo.

Vormiston mukaan holhottavat ovat useimmiten vähävaraisia vanhuksia, jotka ovat muuttaneet vanhainkoteihin. Tällöin tulee ajankohtaiseksi asunnon myynti. Kun myyntilupa viipyy, vanhusten varat eivät riitä edes vanhainkotimaksuihin. He velkaantuvat.

Vormisto kertoo, että vanhus on saattanut jopa kuolla ennen kuin tarvittavat luvat on saatu DVV:stä.

”Kun koti tyhjenee ja tulee myyntiin, se on pakko realisoida äkkiä jotta saadaan rahaa”, hän sanoo.

Vormiston mukaan kukaan ostaja ei jää odottamaan kuukausia päästäkseen kaupantekoon. Kuntokartoittajallekaan ei voi maksaa, kun holhottavan tili on ihan tyhjä. Talot on useimmiten remontoitava, mikä vie lisää aikaa.

Vormisto kertoo, että aikaisemmin maistraatit käsittelivät holhousasioita koskevat paperit saman tien. Puhuttiin viikosta tai kahdesta.

”Minulle joskus jopa sanottiin, että voin tehdä kaupan ja päätös tulee myöhemmin. Se oli niin tervettä kaupankäyntiä kuin olla ja voi, kun perusteet olivat kunnossa”, hän arvioi.

Digi- ja väestötietovirasto perustettiin viime vuoden alussa, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistettiin.

”Alussa on ollut käsittelyaikavaikeuksia, mutta pääsemme vähitellen normaaleihin käsittelyaikoihin. Meillä on yhtenäiset työjonot useimmissa asioissa. Käsittelyajat ovat samat ympäri Suomea”, Torkkel kertoo.

” ”Ikävä kyllä menee jonkin verran aikaa ennen kuin kaikki on kunnossa.”

Hänen mukaansa virasto sai kesäkuun lisäbudjetissa rahaa uusiin määräaikaisiin rekrytointeihin. Ruuhkien purkuun palkataan kymmeniä lisähenkilöitä. Rekrytoinnit ovat jo käynnissä.

”Kun vielä saadaan muutaman vuoden sisällä uudet asianhallintajärjestelmät valmiiksi, niin siinä vaiheessa käsittelyajat lyhentyvät edelleen.”

Torkkel kertoo, että maistraateissa oli ja on edelleenkin käytössä jonkin verran vanhanaikaista paperikäsittelyä, joka on tarkoitus sähköistää.

”Teemme koko ajan kehitystyötä. Ikävä kyllä siinä menee jonkin verran aikaa ennen kuin kaikki on kunnossa.”

DVV hoitaa muun muassa väestörekisteriotteet eli virkatodistukset, perukirjojen osakastietojen vahvistamiset, sukuselvitykset kirkkoon kuulumattomien osalta, muuttotietojen rekisteröinnit ja vahvistamiset lasten huoltajuuden muutoksissa.

Nopeimmillaan joitakin todistuksia saa muutamassa päivässä. Oman väestörekisteriotteen saa verkossa itsepalveluna muutamissa minuuteissa.

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL arvosteli viime tiistaina DVV:tä ankarasti kohtuuttomista viivästyksistä. SKVL:n mukaan virasto on epäonnistunut tehtävässään ja hidastaa asuntokauppaa merkittävästi.

Järjestön mukaan viiveet papereiden saamisessa ulos virastosta ovat vaikuttaneet jopa neljännekseen asuntokaupoista. Asia koskettaa erityisesti kuolinpesiä, joiden tulee hankkia virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja edunvalvonnan päätösten vahvistuksia.

Torkkel kertoo, että perukirjoja varten tarvittavissa sukuselvityksissä käsittelyaika on tällä hetkellä neljä viikkoa. Hänen mukaansa aika ei oleellisesti eroa maistraateista, joissa parhaimmillaan päästiin kolmen ja puolen viikon käsittelyaikoihin.

DVV:n perustamisen jälkeen pahimmillaan käsittelyaika oli kahdeksan viikkoa. Torkkel uskoo, että sukuselvityksissä päästään keskimäärin kolmen ja puolen viikon käsittelyaikaan.

”Perunkirjoittajan kannalta sukuselvityksien pitkään keruuaikaan vaikuttaa se, että tietoja pitää usein kerätä sekä seurakuntien tiedoista että siviilirekisteritiedoista. Tilannetta aikaisempaan verrattuna helpottaa se, että enää tietoja ei tarvitse kerätä seurakunta- ja maistraattikohtaisesti.”

DVV:stä henkilön vanhat siviilirekisteritiedot saa nykyään yhdellä todistuksella, ja pääosin vastaavasti myös seurakunnista saa tietoja kerättynä yhdelle todistukselle.

Helsingin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Emilia Launonen kertoo, että sukuselvitysten eli perukirjoja varten tarvittavien virkatodistusten toimitusaika on tällä hetkellä Helsingissä yhdeksän viikkoa. Muualla Suomessa toimitusajat vaihtelevat. Launonen pitää pitkiä toimitusaikoja isona haasteena.

”Syynä on pitkälti se, että jäsenrekisterin ylläpidossa on tapahtumassa suurin muutos pariin sataan vuoteen. Jäsenrekisterin pito siirtyy yli kolmestasadasta seurakunnasta noin 15 alueelliseen keskusrekisteriin, jotka keskittyvät nimenomaan kirkonkirjojen pitoon”, hän sanoo.

Hänen mukaansa muutos on valtava niin hallinnollisesti kuin liittyen tietojärjestelmiin ja asiakaspalveluun.

Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto muistuttaa, että perukirjoissa tarvittavien virkatodistusten saaminen henkilön koko elinkaarelta on kestänyt kauan jo aiemmin. Henkilöllä on saattanut olla lukuisia muuttoja eri seurakuntien välillä, joista jokaisesta on pitänyt tilata selvitykset erikseen.

”Nyt ei tarvitse tilata virkatodistuksia muualta kuin alueellisesta keskusrekisteristä”, Lehto sanoo.

” ”Virkatodistusten kirjoitus tulee jatkossa nopeutumaan.”

Aluerekisterivirkailija selvittää jäsenyysajat kaikissa seurakunnissa ja laatii kattavat todistukset.

”Kaiken kritiikin keskellä ei ole nostettu esiin sitä, että asiakaspalvelu on itse asiassa parantunut ratkaisevasti lukuun ottamatta toimitusaikaa”, Launonen arvioi.

Virkatodistusten laatimisessa käytetään edelleen vanhoja käsin kirjoitettuja kirkonkirjoja, jotka ovat käytössä nykyisin sivu sivulta valokuvattuina eli digitaalisessa muodossa ja valtakunnallisesti yhteisessä tietokannassa.

”Kun tieto on kertaalleen kirjattu virkatodistukseen digikuvasta manuaalisesti, saadaan se seuraavalla kerralla jo esiin henkilötunnuksen perusteella. Näin virkatodistusten kirjoitus tulee jatkossa nopeutumaan”, Lehto ennakoi.