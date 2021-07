HS:n haastattelemat ruokakauppa­kävijät kertovat löytäneensä erityisesti alkoholittomat oluet.

Helsinkiläinen Tuomo Haavisto kävi maanantaina ruokakaupassa etsimässä alkoholitonta tummaa lagerolutta, jonka saatavuudessa on hänen mukaansa ollut ongelmia. ”En tiedä, onko kysyntä kasvanut, kun tuntuu, että se on usein loppu.”

”Ei muita kuin positiivisia jälkiseurauksia. Ei edes päänsärkyä.”

Näin kuvailee Martin Meyer oloaan olutpullon tai parin jälkeen. Päänsäryttömyyden taustalla on se, että viime kuukausina Meyerin ostoskoriin on valikoitunut yhä useammin alkoholiton olut.

Niin nytkin: Helsingin Ruoholahden K-citymarketissa asioivan Meyerin kärryissä on paria eri merkkiä alkoholittomia saksalaisoluita.

”Olen kotoisin Saksasta, kuinkas muutenkaan”, Meyer sanoo ja virnistää maskinsa takana.

Martin Meyer iloitsee, että alkoholittomien oluiden valikoima on Suomessa hyvä.

Meyer kertoo juoneensa aiemmin tšekkiläisiä oluita, joiden alkoholi­pitoisuus on melko matala. Niihin verrattuna alkoholittomien juomien maku­eroa tavalliseen ei juuri huomaa, hän sanoo.

Alkoholittomien alkoholi­juomien myynti ruoka­kaupoissa on kasvanut roimasti, kerrotaan sekä S-ryhmästä että Keskosta.

S-ryhmän ruokakaupoissa alkoholittomien oluiden, siiderien, lonkeroiden, viinien ja mocktailien eli alkoholittomien cocktailien myynti kasvoi vuoden alku­puoliskolla noin 35–40 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

Keskon ruokakaupoissa kasvua oli lähes 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Absoluuttisia myyntilukuja ruokakauppajätit eivät paljasta. Kasvuprosentit näyttävät helposti suurilta, jos myyntiluvut ovat lähtötilanteessa olleet vaatimattomat.

”Kun puhutaan ruoka- tai juomatrendeistä, kasvuluvut ovat äkkiä kaksinumeroisia ja pyörivät tällaisissa suuruus­luokissa”, Keskon osto- ja myyntipäällikkö Sari Oksanen sanoo.

”Myös tarjonta on kasvanut valtavasti. Tietysti alkoholitonta olutta on ollut aiemminkin, mutta nyt myös alkoholittomien siiderien, mocktailien ja viinien tarjonta on kasvanut.”

Martin Meyerin ostoskärryyn päätyi alkoholittomia saksalaisia oluita.

Alkoholittomien juomien kasvanut tarjonta on saattanut vaikuttaa siihen, että Elli Railo on päätynyt kokeilemaan niitä joitakin kertoja.

Väliä on myös sillä, että juomat ovat näkyvillä ja ne on selkeästi merkattu.

”Helteellä juon kyllä enemmän alkoholitonta juomaa”, Railo kertoo.

Hänen valintaansa vaikuttavat myös viikonpäivä ja tilaisuus, jossa juomia aikoo nauttia.

”Jos on kavereiden kanssa menossa viettämään iltaa, voi juoma olla alkoholillinen”, sanoo Railon kanssa asioinut Lukas Linnankoski.

”Tänään meillä on juhlaillallinen, joten valitsimme alkoholillisia erikoisoluita. Ajateltiin ottaa muutama erilainen ja maistaa”, Railo sanoo.

Lukas Linnankoski ja Elli Railo kertovat, että alkoholillisen tai alkoholittoman juoman valinta riippuu esimerkiksi viikonpäivästä ja tilaisuudesta, johon he ovat menossa.

Suosiossa on alueellisia eroja.

Keskon Oksasen mukaan alkoholittomia oluita, siidereitä, lonkeroita, mocktaileja ja viinejä ostetaan Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa ja Hämeessä muuta maata enemmän. Kainuussa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla alkoholittomien juomien suosio sen sijaan on vaatimatonta.

Oksanen arvioi, että kasvun taustalla on hyvinvointia ja elämyksiä suosivia trendejä. Alkoholittoman version voi ostaa esimerkiksi hyvinvointia arvostava kuluttaja, joka nauttii vaikkapa oluen mausta mutta haluaa valita terveellisemmän vaihtoehdon.

Maanantai-iltapäivällä ruokaostoksilta tavoitettu helsinkiläinen Tuomo Haavisto kertoo, että maku vaikuttaa hänenkin juomavalintaansa.

”Nyt metsästin tummaa olutta, jota on vaikea löytää. Pidän juoman mausta, en välttämättä niinkään alkoholista.”

"Kun olutta tekee mieli, aika usein otan alkoholitonta”, kertoo Tuomo Haavisto. Hän ei kuitenkaan luokittele itseään ihmiseksi, joka kieltäytyisi alkoholista täysin.

Tummaa lageria kärryynsä poiminut Haavisto kertoo, että hänen syynsä alkoholittomien oluiden suosimiseen ovat käytännölliset.

”Jos mökillä on ja ottaa päivän kuluessa pari, kolme tai neljä olutta, siinä iskee helposti väsymys. Näin pysyy pirteämpänä.”

Myös helle näkyy kauppojen juomamyynnissä. Alkoholittomien alkoholi­juomien lisäksi myös kivennäis­vesien myyntiin tuli K-kaupoissa lämpöaallon myötä selvä piikki.

Martin Meyer toteaa, että helteellä alkoholi ei tunnu hänestä houkuttelevalta vaihto­ehdolta.

”Ei ole huvittanut avata viinipulloa, vaikka sellainen olisi avattuna jääkaapissa. Pian se varmaan muuttuu etikkaiseksi”, hän sanoo.

Keskon Oksasen mukaan alkoholittomien juomien suosio ei tosin ole pois muusta alkoholin myynnistä.

”Alkoholillisten juomien myynti on helteellä myös kasvanut, mutta ei voida sanoa, että helle on ainoa siihen vaikuttava tekijä.”

Koronaviruspandemian alettua alkoholijuomien hankinta on kanavoitunut aiempaa enemmän Alkoon ja päivittäis­tavarakauppoihin. Syynä ovat ravintoloille ja matkailulle asetetut rajoitukset, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuotta 2020 käsittelevä tilasto­raportti.

On epäselvää, miten pandemia vaikuttaa myynnin nykytilanteeseen, sillä ravintola­rajoituksia on viime viikkoina lievennetty eri puolilla maata ja laiva­liikenteen matkustaja­määrät Helsingin satamassa ovat kasvaneet.

Alkoholiton olut katsotaan alkoholittomaksi, jos siinä on enintään 0,5 prosenttia alkoholia. Alkoholittomien oluiden ohella myös vähäalkoholiset eli korkeintaan 2,8 prosenttia alkoholia sisältävät oluet kasvattavat suosiotaan, kerrotaan S-ryhmästä.

Maailmalla yleistynyt alkoholittomuuden trendi näkyy myös Suomessa, mutta ei tasaisesti.

Tutkimusten mukaan alkoholin kulutus polarisoituu: esimerkiksi viime vuonna pieni, alkoholia eniten käyttävien ryhmä lisäsi kulutustaan, kun taas vähän alkoholia käyttävät vähensivät alkoholin käyttöä entisestään.

Meyerin kuuleman mukaan alkoholittomuus­trendi on pandemian myötä yleistynyt myös hänen kotimaassaan Saksassa. Der Spiegel -lehden mukaan alkoholittoman oluen myynti maassa yli kaksinkertaistui vuodesta 2006 vuoteen 2019.

Viime vuonna Berliinissä avattiin Saksan ensimmäinen baari, joka tarjoilee vain alkoholittomia juomia.

Martin Meyer nauttii edelleen silloin tällöin lasin viiniä illallisen yhteydessä, jos siltä tuntuu. Yhä useammin ei tunnu.

”Mielestäni on hyvä, ettei kenenkään tarvitse tuntea, että heidän olisi pakko juoda alkoholia toisten seurassa. Ihmisillä on itsellään vapaus valita”, Meyer sanoo.

