Oikeusministeriö kutsuu keskeiset asiantuntijat keskustelutilaisuuteen pohtimaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden takeita.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mielestä Suomessa on arvioitava, kestäisikö tuomio­istuinten ja muiden oikeus­alan toimijoiden riippumattomuus sen, jos valtaan nousisi epä­demokraattisesti toimivia voimia.

Oikeusministeriö kutsuu Henrikssonin mukaan tulevana syksynä alan keskeisiä toimijoita oikeus­laitoksesta ja yliopistoista keskustelu­tilaisuuteen pohtimaan oikeus­laitoksen riippumattomuuden kestävyyttä Suomessa.

Keskustelutilaisuuden perusteella on tarkoitus päättää, tarvitseeko tuomareiden, syyttäjien ja muiden mahdollisten toimijoiden riippumattomuutta vahvistaa ja miten se tapahtuisi.

Ratkaisuun vaikuttaa myös muun muassa Euroopan komission tuleva oikeus­valtio­raportti, jonka on määrä tulla julki myöhemmin kesällä. Siinä arvioidaan oikeus­valtion tilaa EU-maissa.

”Voi olla, että käynnistämme keskustelutilaisuuden jälkeen jonkinlaisen selvityksen. Vielä on kuitenkin vaikea sanoa, mitä selvitys koskisi ja millaisella aika­taululla se tehtäisiin”, Henriksson sanoo.

”Jos lopputuloksena on se, että perustuslain muuttamista on pohdittava, se on vaativa ja iso hanke. Se ei olisi silloin yhden hallitus­kauden asia.”

Keskustelutilaisuuden tarkka ajankohta on vielä päättämättä.

Oikeusministeriön suunnittelema keskustelutilaisuus juontaa oikeusministeri Henrikssonin mukaan juurensa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentin Kari Kuusiniemen esityksestä.

Suomessakin pitää Kuusiniemen mukaan varautua siihen, että valtaapitävät voivat jossain vaiheessa tulevaisuudessa hyökätä oikeus­valtion periaatteita vastaan, kuten joissain muissa maissa on tapahtunut.

Kuusiniemi esitti viime keväänä, että Suomessa tulisi käynnistää Ruotsin tapaan selvitys tuomio­istuinten riippumattomuuden takeista.

Selvityksen tarkoituksena olisi varmistaa, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa myös silloin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeus­valtion periaatteet.

”Mielestäni Kuusiniemi esitti erittäin tärkeitä näkökohtia. Oikeus­valtio­periaate, demokratia, perus­oikeudet ja ihmis­oikeudet liittyvät erottamattomasti yhteen. Jos jotain niistä horjutetaan, se vaikuttaa muihinkin”, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan kannattaa arvioida, voisiko oikeus­laitoksen riippumattomuutta ja oikeus­valtiota yhä vahvistaa.

”Populistisia voimia on noussut eri puolilla. Yhdysvalloissa ja Euroopassa on tapahtunut uskomattomia asioita. Olen Kuusiniemen kanssa samaa mieltä siitä, ettemme voi tuudittautua Suomessa siihen, ettei vastaavaa voisi tapahtua täällä.”

Epädemokraattisesti toimivat päättäjät voisivat Kuusiniemen mukaan vaikuttaa Suomessakin epä­asiallisesti tuomio­istuimiin, jos niiden riippumattomuutta ei kunnolla varmisteta perustus­laissa.

Kun tuomioistuinten toiminnasta ei säädetä tarkasti perustuslaissa, yksittäiset hallitukset voivat halutessaan vaikuttaa niiden toimintaan suhteellisen helposti.

Tällöin tavallisen lainsäädännön muuttamiseen riittää yhdenkin äänen enemmistö, kun laki­esityksestä äänestetään eduskunnassa. Perustuslain muuttaminen on huomattavasti tätä vaikeampaa.

Fakta Perustuslain muuttaminen on tehty vaikeaksi ■ Tavallisen lain hyväksymiseen riittää eduskunnassa yhdenkin äänen enemmistö annetuista äänistä. Jos lakiehdotus koskee perustuslain säätämistä, muuttamista tai kumoamista, se on hyväksyttävä niin sanotun vaikeutetun säätämismenettelyn kautta. ■ Perustuslakia koskeva ehdotus on ensin hyväksyttävä yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa. Sen jälkeen lakiehdotus jää odottamaan seuraavaa vaalikautta. Vaalien jälkeisen eduskunnan on hyväksyttävä ehdotus vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä, jotta se tulee voimaan. ■ Perustuslakia koskevaa ehdotusta ei jätetä odottamaan seuraavan eduskunnan käsittelyä, jos se julistetaan kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan äänienemmistöllä. Sen jälkeen eduskunta voi hyväksyä ehdotuksen kahdella kolmasosalla äänistä.

