Utsjoki-Kevon lämpötila on toiseksi korkein Lapin mittaushistoriassa.

Utsjoella Utsjoki-Kevon mittausasemalla mitattiin maanantaina 33,5 asteen lämpötila.

Se on Utsjoen kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

”Se on mittaushistorian korkein lämpötila. Siellä voi vielä lämpötilat mahdollisesti nousta jollakin kymmenyksellä. Lapissa on ennätyksellisen lämmin ilma­massa”, kertoo Viljamaa.

Ilmatieteen laitos kertoi lämpöennätyksestä myös Twitter-tilillään.

”Utsjoen Kevolla on mitattu havaintoaseman uusi lämpöennätys 33,5 astetta. Lukema saattaa vielä päivän edetessä nousta. Tämä on tiettävästi toiseksi korkein Lapissa mitattu lämpötila. Ykkössijalla on Inarin Thulen 34,7 astetta vuodelta 1914”, luki twiitissä.

Nuorgamissa, Suomen pohjoisimmalla mittausasemalla, lämpötila nousi niinikään korkeammalle kuin kertaakaan aseman mittaushistoriassa: 32,2 asteeseen.

Myös Oulun lämpöennätyksen uskottiin hetkellisesti menneen uusiksi eilen, mutta lopulta ennätyksen aiheuttikin mahdollisesti lentokone. Viljamaa kertoo, että virhe huomattiin kun läheisillä muilla Oulun mittausasemilla ei havaittu yhtä korkeita lämpötiloja, kuin lentoasemalla.

”Olemme spekuloineet, voisiko ohimenevä lentokone tai suihkumoottori juuri osoittaa mittarin suuntaan ja hetkellinen lämpötilapiikki muodostuisi siitä.”

Eilisen virheellisen havainnon mukaan olisi syntynyt uusi ennätys: 33,1 astetta. Tosiasiassa lämpötila oli vähän yli 29 astetta.

Virheellisestä ennätyksestä kertoi aiemmin Yle.

Lämpöennätyksiä on mennyt uusiksi ympäri maailmaa viime viikkoina.

Kanadassa on mitattu lähes 50 asteen lämpötiloja, ja Uudessa-Seelannissa oli tänä vuonna lämpimin kesäkuu yli sataan vuoteen.

Suomessa korkeat lämpötilat jatkuvat vielä alkuviikon, loppuviikosta ne tippunevat muutaman asteen ja myös sadekuurot ovat mahdollisia.