Suomalaisten matkustaminen Norjaan helpottui maanantaina. Rajaliikenteen vapautuminen aiheutti kilometrien ruuhkat Kilpisjärvellä.

Suomen ja Norjan rajalle on kertynyt useiden kilometrien mittaiset autojonot, kertoo Norjan uutistoimisto NTB. Uutisen mukaan pitkistä jonoista on raportoitu molemmilta puolilta rajaa.

Norjan poliisin mukaan matkailijoiden on odotettava rajalla nyt useita tunteja. Poliisi kertoi myös yrittävänsä auttaa tavaraliikenteen sujumista rajalla siinä määrin kuin se on mahdollista.

Kokkolalainen Janne Kulju kertoo jonottaneensa rajanylityspaikalla kello yhdestä­toista saakka. Puoli neljän maissa iltapäivällä rajanylityspaikalle oli matkaa noin kaksi­sataa metriä.

”Jono etenee tunnissa noin parikymmentä metriä eteenpäin, sillä autot pääsevät rajan yli neljän auton ryhmissä. Tunnissa pääsee yksi tai kaksi ryhmää läpi. Tahti on jopa hidastunut siitä, mitä se aiemmin päivällä oli.”

Ajoittain henkilöautojonon ohi on mennyt rekkajonoja. Viranomaiset ovat käyneet kysymässä jonottavilta autoilijoilta, onko heidän joukossaan täysin rokotettuja, mikä nopeuttaisi rajanylitystä.

”Rekkakuskit pääsevät ilmeisesti suoraan rajan yli, koska heillä on paperit kunnossa tuoreesta testistä tai kahdesta rokotteesta.”

Autojonossa oli Janne Kuljun mukaan melko hyvä tunnelma, huolimatta pitkästä jonotusajasta.

Pitkästä jonosta huolimatta matkailijat vaikuttavat tyytyväisiltä, Kulju kertoo.

”Ihmiset ovat vetäneet retkituoleja pihalle, lukevat kirjaa ja ottavat valokuvia. Tämä on upea paikka jonottaa. Täällä on hienot maisemat, kun ympärillä näkyy lumihuippuja ja sää on mitä parhain.”

Kulju on liikenteessä vaimonsa kanssa, joka on aiemmin asunut Etelä-Norjassa. Matka maan pohjoisempaan osaan on vaimolle ensimmäinen. Kulju kävi itse viime kesänä Pohjois-Norjassa.

Pariskunnan suunnitelmissa oli lähteä telttailemaan Skibotniin ja palata keskiviikkona Suomeen. He eivät olleet ainoita, jotka olivat matkalla Norjaa kohti telttojen kanssa.

”Tulimme eilen Kilpisjärven leirikeskukseen iltaseitsemän aikaan ja kaikki telttapaikat olivat täynnä.”

Kuskin paikalta tilannetta päivittävää Kuljua ei harmita, vaikka matka­suunnitelmat muuttuivat rajalle juuttumisen vuoksi.

”Eihän meillä ole muuta kuin aikaa. Matkakumppanini tuossa vieressä on jo korkannut viini­pullon ja nautiskelee olosta, eikä ole varmaan ainoa. Jos olisimme lasten kanssa liikkeellä, jonottaminen olisi tosi erilaista. Tällä kertaa lapset jäivät mummolaan.”

Autojono kiemurteli hulppeissa maisemissa.

Norja luopui maanantaina karanteenivaatimuksesta Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireistä saapuville matkustajille. Ainoastaan Kainuun sairaanhoitopiirin alueelta saapuvien pitää mennä karanteeniin saavuttuaan maahan.

Karanteenista vapautuu, jos seitsemäntenä päivänä saapumisesta otettu koronatesti on negatiivinen. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneet ja alaikäiset voivat vapautua karanteenista tätä nopeammin.

Norjassa on käytössä matkustusmalli, jossa korkean koronailmaantuvuuden alueilta tulevat joutuvat maahan saavuttuaan kymmenen päivän karanteeniin. Täyden rokotus­sarjan saaneet ja kuuden kuukauden sisällä koronaviruksen sairastaneet välttävät karanteenin.

Norja päivittää viikoittain karttaa, jossa eri maiden koronailmaantuvuutta osoitetaan vihreällä, keltaisella ja punaisella värillä. Kartassa Ruotsi ja Suomi on merkitty maa­kuntien tarkkuudella.