Lapin tunturikeskuksissa rakennetaan uusia loma-asuntoja lähes kiivaimpien vuosien tahdilla.

Talotyömaa on enää saunan lasiseinän asennusta ja postilaatikkoa vaille valmis, ja yrittäjä Kari Remes on jo muuttanut osoitteensa Kolarin Äkäslompoloon. Oulusta muuttanut yrittäjä tekee työnsä pelkästään etänä. Yllästunturin kupeeseen Remeksen vetivät patikointi- ja kalastusmahdollisuudet.

”Väylällä on ollut tänä kesänä hyvin lohta. Yhden olen jo saanut”, kertoo Remes.

Remeksen taloprojektin ajoitus osui kohdalleen.

”Oli tuuria. Oululainen firma teki talon alusta loppuun. Nyt eivät enää ehtisi tehdä”, sanoo Remes.

Viime vuonna hän sai valita sopivan tontin kadun varresta vapaasti.

Kun rakennustyöt keväällä olivat loppusuoralla, kaikille muille tonteille ilmestyivät työmaista kertovat kyltit. Nyt paikalla näkyy ja kuuluu tunturikeskuksen rakennusbuumi.

Yhdellä työmaalla tehdään perustuksia, toisella rakennetaan jo runkoa, ja kolmatta tonttia vasta kaivetaan Yllästunturin loivaan luoteisrinteeseen. Ylempänä rinteessä maansiirtokoneet möyrivät uutta tietä.

Matkailijat saavat kuunnella vilkkaan rakentamisen äänimaisemaa molemmin puolin Yllästunturia. Kolarissa uusien loma-asuntojen rakennuslupia on heinäkuuhun mennessä myönnetty enemmän kuin kahtena viime vuonna yhteensä, kertoo tekninen johtaja Kullervo Lauri.

“Mökinrakennusbuumi on yllättänyt. Korona on herättänyt ihmiset hakeutumaan luontoharrastusten ääreen. Täällä siihen on hyvät puitteet”, hän sanoo.

Maansiirtoyrittäjä Rauno Kurtakko (oik.) ja Arvi Koivumaa täyttivät Kari Remeksen (keskellä) rinnetontin reunaa loivemmaksi naapuritontin ylimääräisellä maalla Kolarin Äkäslompolossa.

Lappi on ollut suosittua seutua loma-asuntojen rakentamisessa pitkään. Tilastokeskuksen mukaan mökkien määrä on kasvanut Lapissa viime vuosikymmenellä 18 prosenttia. Se on enemmän kuin missään muussa Manner-Suomen maakunnassa.

Mökkibuumista kertovat myös pankkien saamat lainahakemukset. Esimerkiksi Osuuspankin asiakkaat ovat hakeneet lainoja Lappiin rakennettaviin vapaa-ajan kohteisiin yli kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Koko maassa kasvu on ollut 30 prosenttia.

KORONAPANDEMIA hiljensi uudisrakentamisen tunturikylissä, mutta ala on elpynyt tänä vuonna voimakkaasti. Kaikissa pohjoisen tunturikeskuksissa loma-asuntojen rakennuslupia on myönnetty huomattavasti normaalia enemmän.

Vuodepaikkojen määrä kasvaa esimerkiksi Kittilän Levitunturin alueella tänä vuonna myönnettyjen lomarakennuslupien perusteella noin tuhannella.

Kittilän teknisen johtajan Lauri Kurulan mukaan lupia lomarakentamiseen on myönnetty heinäkuun puoliväliin mennessä yhtä paljon kuin koko viime vuoden aikana.

Pelkosenniemen rakennustarkastajasta Keijo Kotavuopiosta vaikuttaa jopa siltä, että Pyhätunturin alueella rakennetaan enemmän kuin kuumina vuosina ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.

” Kaikissa pohjoisen tunturi­keskuksissa loma-asuntojen rakennus­lupia on myönnetty huomattavasti normaalia enemmän.

Kolarissa mökkirakennusbuumi jää Kullervo Laurin arvion mukaan vielä jälkeen vuosikymmenen takaisesta ajasta. Kunta rakentaa kuitenkin kunnallistekniikan 46 tontille. Laurin mukaan kunnan tonttikauppa kävi vuosia hitaasti, mutta on nyt moninkertaistunut.

Tonttipula hillitsee rakennusbuumia Inarissa, arvioi rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen. Valtio on kunnan suurin maanomistaja, ja kunnan mahdollisuudet hankkia tontteja ovat Pietikäisen mukaan rajalliset.

Mikko Peltovuoma asensi paisuvaa tiivistenauhaa hirsirakennustyömaalla Kolarin Äkäslompolossa.

TYÖVOIMAPULA siirtää rakennusprojektien aloituksia ainakin Kolarissa ja Inarissa. Tunturityömaille haetaan kymmeniä kirvesmiehiä, ja tekijöitä etsitään lisäksi erilaisista sosiaalisen median ryhmistä.

Kemin uusi biotuotetehdas ja Lapin keskussairaalan laajennustyöt Rovaniemellä imevät paljon rakentajia Lapissa.

“Tunturiin ei nyt riitä ammattimiehiä. Kuka lähtisi kaupungista huvikseen reissuhommiin”, toteaa Rakennusliiton aluetoimitsija Jarmo Alatarvas Rovaniemeltä.

Alatarvaksen mukaan mökkityömailla on ollut takavuosina kirjavaa työvoimaa, mikä on näkynyt työn laadussa.

“On ollut törkeitä tekemisiä ja villoitukset jääneet laittamatta seiniin. Sen tietää, miten talvella sitten käy”, Alatarvas sanoo.

Keskeinen ongelma rakentamisessa on Alatarvaksen mukaan heikko valvonta. Kuntien pitäisi aluetoimitsijan mielestä vaatia hyväksyttäviltä työnjohtajilta kokemusta mökkirakennuskohteista.

“Monesti mökkikohteissa valvojat kiertävät kymmentä eri kohdetta, eivätkä ehdi valvoa kunnolla”, sanoo Alatarvas.

” Kemin uusi biotuote­tehdas ja Lapin keskus­sairaalan laajennus­työt Rovaniemellä imevät paljon rakentajia Lapissa.

Rakennustarvikkeiden noussut hinta ja huono saatavuus hillitsevät rakennusvimmaa. Paikoin talopaketit ovat myöhästyneet kuukausilla.

Hinnannousu voi koetella pohjoisen työmaita etelää voimakkaammin. Alatarvaksen mukaan puuta ja sahatavaraa on myyty Rovaniemeltä muun muassa Vaasaan ja Turkuun.

Projektien siirtyminen materiaali- ja tonttipulan takia voi olla Inarin rakennustarkastaja Pietikäisen mielestä myös hyvä asia.

“Tilanne ei pääse niin helposti ylikuumenemaan. Jos ammattilaisia ei löydy työmaille, voi sinne tulla kaikenlaisia tekijöitä”, Pietikäinen sanoo.

Mökkejä rakennetaan nyt itselle ja niitä maltetaan Pietikäisen mukaan pääosin rakentaa kunnolla. Jos rakennuttaja asuu kaukana, on luotettava rakentavan yrityksen omavalvontaan.

LAPPIIN rakennetaan aiempaa isompia loma-asuntoja. Ylläksellä uusien loma-asuntojen keskikoko on noussut 149 neliömetriin. Pelkosenniemellä ja Inarissa ollaan lähellä sataa neliötä.

“Uudet mökit ovat kohtuukokoisia, ihan soppeleita. Niissä pystyy vakituisesti asumaan”, sanoo rakennustarkastaja Kotavuopio Pelkosenniemeltä.

Vanhempia pieniä mökkejä myös modernisoidaan, kun omistus vaihtuu nuoremmalle sukupolvelle.

“Sitten rakennetaan kaikki mukavuudet, sähköt ja sisävessat”, kertoo rakennustarkastaja Pietikäinen.