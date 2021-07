Johannes Majamäki asuu vuokralla Helsingissä vanhempiensa talossa, jota hän on opintojen ohella remontoinut. Hänestä jatkuva epävarmuus opetusjärjestelyistä on etäopetuksen suurimpia ongelmia. ”Hirveän paljon on porukkaa, jotka olisivat voineet kuluneen vuoden asua jossakin huomattavasti edullisemmassa paikassa kuin Helsinki.”