Moni odottava äiti on kokenut päätöksen­teon korona­rokotteen ottamisesta hankalaksi – tutkimusten mukaan raskaana olevalla on suurempi riski saada vakava korona­tauti

Tällä hetkellä THL:n ohjeessa sanotaan, että odottava äiti voi ottaa halutessaan rokotteen. Tämän hetken tutkimusten mukaan rokote ei aiheuta erityisiä haittoja raskaana oleville.

Sara Vanninen on keskustellut koronarokotteen ottamisesta kesän aikana usean terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

Moni raskaana oleva on kokenut päätöksenteon koronarokotteen ottamisesta hankalaksi.

Tutkimustieto koronarokotteen turvallisuudesta ja toisaalta koronataudin riskeistä raskaana oleville on karttunut nopeasti viime kuukausina, minkä seurauksena myös viralliset linjaukset asiasta ovat muuttuneet.

Tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus on, että raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja yrittäjä Sara Vanninen nosti oman rokotepohdiskelunsa esiin Instagram-tilillään hiljattain.

”Rokotteista on tullut lyhyessä ajassa paljon erilaista tietoa, ja se on vähän sekoittanut ajatuksiani. Halusin nostaa asian esiin, koska koin, ettei raskaana olevien rokotteista ole puhuttu kovin paljon”, Vanninen kertoo.

Perusterve Vanninen tuli raskaaksi maaliskuussa. Alkuraskaudesta hän sai terveydenhuollon ammattilaisilta kyselyihinsä vastauksen, että rokotus kannattaa ottaa vasta lapsen synnyttyä.

Koronarokotteiden vaikutuksista sikiölle ei ollut tutkimustietoa rokotteiden myyntilupaa haettaessa, joten aluksi suositukset laadittiin varovaisuus­periaatteen mukaisesti.

Siksi raskaana olevia ja raskautta yrittäviä kehotettiin vielä alkuvuodesta odottamaan tutkimustiedon karttumista ennen rokotteen ottamista.

Myös Vanninen suunnitteli keväällä, että ottaisi rokotteen todennäköisesti vasta vauvan syntymän jälkeen.

Kesäkuun alussa THL tiedotti, että koronarokotetta voi antaa myös raskaana oleville ja raskautta yrittäville.

THL:n mukaan rokotuksen ottaminen voi olla tarpeen erityisesti, jos raskaana oleva kuuluu johonkin koronaviruksen riskiryhmään tai jos raskaana oleva altistuu usein ihmiskontakteille esimerkiksi työssään.

Nopeasti muuttuneet ohjeistukset hämmensivät niitä odottavia äitejä, jotka olivat jo ehtineet päättää ottaa rokotuksen vasta vauvan syntymän jälkeen.

Myös Vanninen on pohtinut asiaa paljon kesän aikana.

”Ymmärrän hyvin, että suositukset päivittyivät, kun tietoa tulee lisää. Jos olisin tullut vasta kesällä raskaaksi ja lukenut nykyisiä suosituksia, niin en varmasti epäilisi hetkeäkään vaan ottaisin rokotteen”, Vanninen kertoo.

Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaana olevalla on suurempi riski saada vakava koronatauti kuin samanikäisellä naisella, joka ei ole raskaana. Erityisesti raskauden loppuvaihe altistaa vakavalle koronataudille, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Nohynekin mukaan vakavaan koronatautiin sairastuneella raskaana olevalla on myös kohonnut ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon riski.

Tutkimustietoa raskaana oleville annettujen koronarokotteiden turvallisuudesta on kertynyt viime kuukausina nopeasti erityisesti Yhdysvalloista ja Israelista, joissa on jo rokotettu paljon odottavia äitejä.

Nohynekin mukaan tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että koronarokotteisiin ei sisälly erityisiä raskauteen liittyviä riskejä.

”Yhdysvalloissa ja Israelissa on julkaistu tutkimuksia, joissa on käsitelty koronarokotteiden turvallisuutta raskaana olevilla. Tutkimuksissa ei ole tullut esiin odottamattomia haittoja, kun rokotteen saaneita on verrattu rokottamattomiin samanikäisiin naisiin. Myöskään keskenmenot tai ennenaikaiset synnytykset eivät siis ole lisääntyneet”, Nohynek sanoo.

Vanninen pohdiskeli hiljattain Instagram-tilinsä Stories-osiossa rokotteen ottamista ja pyysi raskaana olevia seuraajiaan kertomaan, mitä nämä ajattelevat aiheesta.

59 000 seuraajan joukosta löytyi nopeasti monia samassa tilanteessa olevia.

”Tämä on tunteita herättävä keskustelu, jossa on vahvat ääripäät. Huomioni mukaan keskellä on kuitenkin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät vielä oikein tiedä, miten pitäisi toimia ja jotka kokevat jääneensä asian pohdiskelun kanssa vähän yksin.”

Vannisen saamien viestien perusteella vaikuttaa siltä, että on myös lääkäri- ja hoitajakohtaista, kuinka vahvasti rokotteen ottamista on suositeltu.

Jotkut Instagram-seuraajat kertoivat Vanniselle, että he eivät ole saaneet kaikkea kaipaamaansa tietoa terveydenhuollosta. Heitä on vain kehotettu tekemään päätös asiasta itse.

”Päätöksenteko on ollut monen mielestä hankalaa, koska rokotteen hyötyjä ja haittoja on ollut vaikea punnita itse”, Vanninen sanoo.

Vanninen on keskustellut koronarokotteen ottamisesta kesän aikana usean terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja alkanut varmistua yhä vahvemmin siitä, että haluaa ottaa rokotteen.

”Kaikki ovat suositelleet sitä, mikä on saanut minut ajattelemaan, että rokote on tosi hyvä juttu. Luotan Suomen terveydenhuoltoon ja siihen, että siellä tiedetään, mikä minulle on parasta”, hän sanoo.