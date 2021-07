HS kysyi kolmelta uudelta alokkaalta, mitä he ajattelevat palveluksen suorittamisesta korona-aikana.

Uudet alokkaat astuivat palvelukseen viime viikon maanantaina poikkeuksellisissa oloissa. Kasarmeilla on edelleen voimassa tarkat järjestelyt koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Varushenkilöt ovat pääasiassa neljä viikkoa kiinni ja kaksi viikkoa lomalla. Ennen lomalta palaamistaan heidän on vältettävä kontakteja kolmen päivän ajan ja kasarmille saavuttuaan vielä toiset kolme päivää.

Joukko-osastoissa varushenkilöt on jaettu kolmeen ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan. Ryhmät esimerkiksi kulkevat eri reittejä ja syövät eri paikoissa. Viruksen leviämistä ehkäistään myös maskeilla, turvaetäisyyksillä ja hyvällä käsihygienialla.

Lue lisää: Tällaiseen arkeen alokkaat astuivat: neljä viikkoa ”kiinni”, kaksi viikkoa lomalla, Puolustus­voimat aloittaa korona­rokotukset

Eemeli Larsteen asepalvelus käynnistyy kahden ja puolen viikon palvelusjaksolla.

Helsinkiläinen Eemeli Larste, 20, aloitti palveluksensa Kaartin jääkärirykmentissä Uudenmaan jääkäripataljoonassa. Hiljattain hän sai tietää päässeensä opiskelemaan kauppatieteitä Vaasan yliopistoon.

”Halusin hoitaa armeijan tähän väliin. Olen varmaan vuoden täällä ja pääsen sen jälkeen aloittamaan opinnot.”

Palvelusajan kiinni ja vapaalla olemisen rytmityksessä voi olla eroja joukko-osastojen välillä. Larsteen palvelus käynnistyy kahden ja puolen viikon palvelusjaksolla, jota seuraa viikon loma.

”Olen kuullut, että jatkossa rytmi olisi kolme viikkoa kiinni ja viikko vapaalla. Neljä viikkoa kiinni olisi varmasti vaikeampi kestää. Tahtia on kuitenkin hankala verrata mihinkään, kun ei ole kokemusta muusta.”

Keväällä ylioppilaaksi valmistunut Larste kerkesi olla abivuonna vain kuusi viikkoa lähiopetuksessa. Miltä nyt tuntuu olla palvelustovereiden kanssa tiiviisti yhdessä?

”Talvella ja keväällä suuremmat kokoontumiset jäivät minulta väliin. Ennen inttiä olen nähnyt kavereita ja ollut keskustassa pyörimässä. Ihmisten lähellä oleminen tuntuu jo normaalilta.”

Heinäkuun alusta lähtien varushenkilöillä on todettu yhteensä 51 koronatartuntaa. Larste ei ole huolissaan tilanteesta.

”Olen miettinyt asiaa, eikä se minua juuri haittaa. Hyvä, että olen ylipäätään päässyt tänne. Täällä viruksen estäminen on mietitty loppuun asti. Komppanian sisällä pidetään turvavälejä ja alikessut käskevät käyttää maskia.”

Wete Riphine Bitumbu on hieman huolissaan koronaviruksen leviämisestä mutta luottaa siihen, että tilanne pysyy rajoituksilla kurissa.

Pariisissa asuva ja Helsingissä syntynyt Wete Riphine Bitumbu, 21, saapui Suomeen kuukausi ennen armeijan alkamista. Hän suorittaa vapaaehtoista asepalvelusta Karjalan prikaatissa Itä-Suomen viestipataljoonassa.

Ennen armeijaa Bitumbu opiskeli oppisopimuksella matkailualaa Ranskassa. Hän pääsi palvelukseen juuri oikeaan aikaan, sillä koulutus keskeytettiin koronaviruksen takia.

”Keväällä tein pätkätöitä säästääkseni rahaa inttiä varten. Kun koulukin meni kiinni, mikään ei estänyt tulemistani. Olen täällä ilomielin.”

Bitumbu kertoo olevansa vähän huolissaan koronaviruksen leviämisestä mutta uskoo rokotusten ja rajoitusten pitävän tilanteen kurissa.

”Kaikki on hyvin, kun käytämme maskeja, käsidesiä ja turvavälejä. Täällä ollaan tosi tarkkoja, ettei virus leviä. Läheisetkään eivät huolestu niin paljon, että tartuttaisimme heidät, kun pääsemme lomalle.”

Kuusi viikkoa kiinni ja kaksi viikkoa vapaalla on Bitumbun mielestä hyvä rytmi.

”Uskon, että aika menee nopeasti, sillä tulen hyvin toimeen tupakavereideni kanssa.”

Ville Kovalainen suorittaa asepalvelustaan Kainuun prikaatissa Kuopion huoltopataljoonassa.

Haukiputaalainen Ville Kovalainen, 19, suorittaa palvelustaan Kainuun prikaatissa Kuopion huoltopataljoonassa. Hän vietti kevään etäopiskellen ennen kirjoituksia ja ylioppilaaksi valmistumista.

Kovalainen näkee armeijan lomajärjestelyssä sekä hyviä että huonoja puolia.

”Neljä viikkoa on aika pitkä aika olla kiinni. Toisaalta kun miettii, niin kahden viikon lomalla kerkeää tehdä jotain isompaakin. Tahti ei haittaa minua, kun ei ole pakottavia menoja kotiin.”

Koronaviruksen leviäminen ei herätä huolta Kovalaisessa.

”Ei asialle oikein mitään voi, joten turha sitä on miettiä.”

Puolustusvoimien psykiatrian ylilääkäri Kai Vilkman on huomannut koronaepidemian vaikutukset työssään.

”Keväällä 2020 varuskuntien terveysasemilla oli enemmän käyntejä psyykkisistä syistä verrattuna kevääseen 2019.”

Vilkmanin mukaan poikkeusjärjestelyt voivat kuormittaa palveluksessa olevia ja hankaloittaa siviilielämän asioiden hoitamista.

”Parisuhdetta on vaikea hoitaa puhelimitse, puhumattakaan siitä, jos on jo oma perhe ja lapsia. Joillakin voi olla taloudellisia ongelmia siviilissä.”

Vilkman näkee viikkorytmissä hyviäkin puolia. Neljän palvelusviikon jälkeiset kahden viikon vapaat mahdollistavat esimerkiksi keikkatöiden tekemisen.

Tupakavereiden välitön tuki auttaa jaksamaan pitkiä palvelusaikoja.

”Olen nähnyt, että tuvassa pidetään yhtä omassa porukassa. Se on hyvin tärkeä jaksamista tukeva tekijä. Tupakaverit kyllä huomaavat, jos joku voi huonosti”, Vilkman sanoo.

Mielenkiintoinen toiminta ylläpitää palveluksessa olevien jaksamista ja motivaatiota.

”Kun päästään ampumaan heittimellä tai tykillä, se on mielekästä koulutusta. Monet varusmiehet odottavat sitä, että he pääsevät ampumaan oikeasti. Aika ei tunnu niin pitkältä, kun on mukavaa tekemistä.”

” ”Pyrimme siihen, että palvelukseen tulevan terveydentila määritellään etukäteen, jotta palvelus ei keskeytyisi heti.”

Viime vuosikymmenen aikana mielenterveyssyiden osuus varusmies­palveluksen keskeyttämisistä terveyssyiden vuoksi kasvoi 35 prosentista 45:een.

Ahdistuneisuus, masennus ja päihteet ovat yleisimpiä mielenterveyssyitä palveluksen keskeyttämiseen. Usein psyykkiset ongelmat ovat alkaneet jo siviilissä ja tulevat esiin palveluksen alkuvaiheessa.

Vilkmanin mukaan myös sosiaalinen ahdistus varjostaa monien palvelusaikaa.

”Palveluksessa ollaan vuorokauden ympäri samojen ihmisten kanssa. Se voi alkaa ahdistaa, jos kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta.”

Vilkman toivoo, että ongelmiin puututtaisiin ajoissa.

”Pyrimme siihen, että palvelukseen tulevan terveydentila määritellään etukäteen, jotta palvelus ei keskeytyisi heti. On tärkeää, että siviilisektorilla hoidetaan nuoria. Kaikki eivät hakeudu tutkimusten ja hoidon piiriin.”

Henkiseen hyvinvointiin liittyvää apua voi palvelusaikana hakea sosiaalikuraattorilta ja sotilaspastorilta, jotka tarvittaessa ohjaavat palveluksessa olevan terveysasemalle arviointiin.

Palveluskelpoisuutta arvioidaan perusteellisesti.

”Emme voi tuosta noin vaan sanoa, että nyt palvelus loppuu ja mene kotiin. Arvio tehdään vakiintuneen kaavan mukaan. Siihen kuuluu esimerkiksi pitkä haastattelu ja masennuskysely.”