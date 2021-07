Koronavirus on levinnyt baareissa, THL:n Mika Salminen pitää ravintola­rajoitusten tiukentamista mahdollisena

Salmisen mukaan ensi viikolla selviää paremmin, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Koronatartuntojen määrä on kuluneen kahden viikon aikana kaksinkertaistunut verrattuna sitä edeltävään kahden viikon ajanjaksoon.

THL:n johtaja Mika Salminen totesi torstaiaamuna Ylen Aamun haastattelussa, että tartuntojen määrän kasvu voi johtaa ravintoloiden aukioloaikojen rajoittamiseen.

Samassa haastattelussa hän kertoi, että tartuntoja on tullut ennen kaikkea Pietarin EM-kisoissa vierailleiden suomalaisten mukana. Hän lisäsi, että alueilta on raportoitu, että altistumisia tapahtuu verraten paljon myös pubi- tai baarityyppisistä ravintoloissa.

Hyvä puoli tilanteessa on se, että EM-kisamatkalta tulleet tartunnat ovat nyt pitkälti tiedossa ja tarvittavat henkilöt on asetettu karanteeniin, Mika Salminen kertoo HS:lle.

”Ei ole tietenkään hyvä, että tapauksia on paljon enemmän kuin aiemmin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kyse on edelleen suurimmalta osin EM-kisoista tulleista tartunnoista sekä näistä tartunnoista poikivista jatkotartunnoista kisamatkalaisten lähipiirissä”, Salminen sanoo.

Tähän mennessä kisaturisteilla on todettu yli 450 tartuntaa, jotka olivat johtaneet eiliseen mennessä 180 jatkotartuntaan.

”Suurin osa tartuntojen kasvusta selittyy EM-kilpailuista syntyneellä tilanteella. Jatkotartuntoja kuitenkin tulee varmasti vielä. Ensi viikolla näemme paremmin, mihin suuntaan tilanne alkaa kehittyä.”

Salminen muistuttaa, että ravintolarajoitukset tiukkenevat, jos koronatilanne huononee edelleen.

Koronatartunnat ovat viime aikoina levinneet jonkin verran myös baareissa ja ravintoloissa, Salminen kertoo.

Esimerkiksi EM-kisoissa vierailleen kaveriporukan baarireissun seurauksena on Lahdessa todettu jo noin 50 koronavirustartuntaa.

Suomessa on tällä hetkellä voimassa valtioneuvoston asetus, jonka mukaan alueen ravintoloiden aukiolorajoitukset muuttuvat, jos alueen epidemiatilanne muuttuu.

”Jos alue siis siirtyisi kiihtymisvaiheeseen tai leviämisvaiheeseen, tilanne vaikuttaisi automaattisesti aukioloaikojen ja asiakasmäärän sääntelyyn. Silloin valtioneuvosto muuttaa valtioneuvoston asetusta siten, että aukioloajat lyhenevät”, Salminen kertoo.

Tällä hetkellä ainoastaan Uudellamaalla on voimassa rajoituksia asiakasmäärästä sekä anniskelu- ja aukioloajoista. Uudellamaalla anniskelu on sallittu kello 07–00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Lämpimien kesäsäiden myötä ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa ravintoloiden terasseilla ja ylipäätään ulkona.

Onkin todennäköistä, että ihmiset siirtyvät yhä vahvemmin esimerkiksi puistoihin viettämään aikaa, jos ravintolarajoituksia tulee lisää.

Näin kävi ainakin alkukesästä, kun ravintolat ja baarit sulkeutuivat Uudellamaalla aikaisin.

Salmisen mukaan myös deltavariantti tarttuu heikommin ulkoilmassa kuin sisätiloissa, mutta ihmisten käyttäytyminen on aina avainasemassa koronaviruksen tarttumisen kannalta.

”Virus voi tarttua tietenkin myös ulkona, jos ollaan aivan tiiviisti kiinni toisissaan, vietetään paljon aikaa yhdessä ja käytetään enemmän ääntä.”