Uusimmat sekvensointien tulokset Venäjän ja Suomen rajalla tehdyistä positiivisista koronatesti­näytteistä ja myöhemmin altistuneiden näytteistä ovat valmistuneet, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Näytteitä on analysoitu virus­muunnosten varalta yhteensä nyt 78. Näytteistä 71 eli 91 prosenttia on varmistunut korona­viruksen deltamuunnokseksi.

”Tällä hetkellä deltavariantin osuus on yli 80 prosenttia tutkituista testituloksista koko maassa. Alfavariantin [eli Britannian muunnoksen] osuus on pudonnut noin kuuteen prosenttiin. Muita variantteja löydetään vain yksittäisiä”, kertoi THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra tiedotteessa.

Keväällä tutkituista koronavirus­näytteistä alfa­muunnoksen osuus oli jopa 76 prosenttia ja beeta­muunnoksen eli Etelä-Afrikan muunnoksen osuus 25 prosenttia. Sittemmin molempien osuudet ovat laskeneet huomattavasti delta­muunnoksen nopean leviämisen myötä, THL kertoo tiedotteessaan.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti perjantaina, että etenkin delta­muunnoksen osuus on vahvassa kasvussa Uudellamaalla. Todettujen koronavirus­tartuntojen määrä on kasvanut Husin alueella jo kolmen viikon ajan ajan.

Deltamuunnoksen osuus todetuista tartunnoista on tällä hetkellä 60–80 prosenttia. Tulokset viittaavat Husin mukaan siihen, että deltavariantti on pääasiallisesti tartuntoja aiheuttava viruskanta, ja se on syrjäyttänyt suurelta osin muut aiemmat viruskannat.

Viruksen ilmaantuvuusluku oli perjantaina 68 Husin alueella.

”Uusia tartuntoja on todettu erityisesti 15–30-vuotiailla, joiden tartuntamäärien nousu pitkälti selittää kokonais­määrässä havaitun nousun. Tartunnat ovat levinneet erityisesti nuorten baari- ja juhlailloissa. Taustalla on myös EM-jalkapallosta lähtöisin olevia tartuntoja”, sano Husin infektio­sairauksien ylilääkäri Asko Järvinen tiedotteessa.