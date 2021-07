Afganistanin viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että maa kieltäytyy ottamasta vastaan pakkopalautettavia Euroopasta kolmeksi kuukaudeksi. Migrin mukaan maan ilmoitus ei kuitenkaan ollut ensisijainen vaikutin kielteisten päätösten keskeyttämiselle.

Maahanmuuttovirasto (Migri) arvioi uudelleen Afganistanin turvallisuus­tilannetta ja keskeyttää sen ajaksi kielteisten turvapaikka­päätösten tekemisen maahan palautettavien henkilöiden kohdalla.

”Seuraamme tilannetta ja päivitämme arvioitamme”, kertoo Migrin oikeuspäällikkö Jaakko Purontie HS:lle.

”Tilanne Afganistanissa on huolestuttava, ja on vaikea sanoa, miten se siitä kehittyy.”

Purontie muistuttaa, että Migrin päätökset perustuvat aina ajantasaiseen tietoon maan turvallisuustilanteesta.

”Nyt tilanteen muuttumisen tahti on nyt ihan eri luokkaa kuin normaalisti”, Purontie sanoo viitaten Yhdysvaltojen joukkojen vetäytymiseen maasta.

”Ja siihen mitä siitä seuraa. Taliban on ottanut maassa alueita haltuun.”

Lue lisää: Afganistanin tilanne kiristyy länsi­joukkojen poistumisen alla: Talebanille uusia alueita, naapuri­maa harkitsee jo pakolais­leirin pystyttämistä

Lue lisää: Ei juhlapuheita, ei kunnia­laukauksia – Yhdysvallat lähtee Afganistanista kuin Vietnamista, ja se voi palauttaa Talebanin valtaan

TalEbanin ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen käymät taistelut ovat laajentuneet viime kuukausina. Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Afganistanissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti toukokuun alussa viimeistenkin joukkojensa vetämisen pois maasta.

Purontie ei osaa tarkalleen kertoa, kuinka kauan Afganistanin tilanteen uudelleenarviointi kestää.

”Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa, miten Afganistanin tilanne kehittyy tästä eteenpäin ja minkälaisia muutoksia se meiltä vaatii. Tämä nähdään seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.”

Afganistanin palautuksista vastaava ministeriö tiedotti sunnuntaina 11. heinäkuuta, että maa kieltäytyy vastaanottamasta pakkopalautettavia Euroopasta kolmeksi kuukaudeksi.

Afganistanin päätöksen taustalla on sotatilanteen lisäksi maan huonontunut koronavirustilanne. Pandemian kolmas aalto on ministeriön mukaan aiheuttanut maassa laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia.

Maan koronatilanne on heikentynyt merkittävästi toukokuusta alkaen kuormittaen maan terveydenhuolto­järjestelmää entisestään. Ministeriön mukaan pakkopalautuksia ei tule jatkaa ennen kuin maan tilanne kohenee.

Purontien mukaan Afganistanin viranomaisten päätös on yksi mutta ei ainut Migrin linjaukseen vaikuttanut tekijä.

”Tiedämme, että Afganistanin viranomaisilta on tullut tällainen ilmoitus, mutta kun turvapaikan­hakijoiden kohdalla arvioidaan kansainvälisen suojelun tarvetta, siihen vaikuttaa ensisijaisesti maan tilanne. Jos se on tällä tavalla ennakoimaton, arviointi on todella paljon hankalampaa”, Purontie sanoo.

SuomEn Kuvalehti (SK) kertoi aiemmin heinäkuussa, että Suomi on jälleen käynnistänyt kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden pakkopalautukset Afganistaniin. Palautukset olivat olleet tauolla koronapandemian takia.

SK:n mukaan yksi mies lennätettiin Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin kesäkuun lopulla. Aiemmin keväällä ja kesällä maahan on palautettu yhteensä neljä henkilöä.

Jaakko Purontie toteaa, että pakko­palautettujen määrät ja ajankohdat kuulostavat oikeansuuntaisilta, mutta hän korostaa, että pakkopalautusten toteuttamisesta vastaa poliisi, ei Migri.

Vuosina 2015–2021 Maahanmuutto­virasto on tehnyt afganistanilaishakijoille myönteisiä turvapaikkapäätöksiä noin 4 400. Tänä aikana Suomesta on hakenut turvapaikkaa runsaat 10 000 afganistanilaista. Valtaosa heistä haki turvapaikkaa vuosina 2015–2016.