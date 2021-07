Osastoilla hoitajat yrittävät pitää kuumuudessa korostuvat hajut kurissa ja toivovat muun muassa viileämpiä työasuja.

Pitkään jatkunut helle on aiheuttanut monia ongelmia sairaaloissa eri puolilla Suomea, selviää HS:n tekemistä puhelinhaastatteluista. Pulassa ollaan etenkin useissa pienissä terveys­keskus­sairaaloissa.

Monet niistä sijaitsevat iäkkäissä rakennuksissa, joissa ei ole ilmastointia, tai heikko­tehoinen ilmastointi ei riitä viilentämään tiloja helteen pitkittyessä.

”Kieltämättä on tukalat oltavat”, sanoo palvelu­vastaava Merja Pirttimäki Saarikan sote-kunta­yhtymästä Karstulasta. Hän työskentelee Karstulan terveys­aseman kuntoutus­osastolla, jossa hoidetaan pääosin iäkkäitä kuntoutus­potilaita.

Kymmeniä vuosia vanhan rakennuksen ilmastointi ei riitä viilentämään tiloja. Lämpötilat huoneissa ovat nousseet jopa 28–30 asteeseen.

Hoitajien on huolehdittava tarkasti potilaiden nesteytyksestä, mutta he itsekin ovat tiukilla.

”He ovat kyllä läkähdyksissä ja joutuvat tekemään fyysistä työtä, kun auttavat potilaita. Näillä helteillä se on työläämpää. Etenkin potilaiden suihkussa käyttäminen koetaan nyt rankaksi työntekijöille”, Pirttimäki sanoo.

Tiloja on yritetty viilentää esimerkiksi tuulettamalla öisin, kun ulkoilma on viileämpää. Hoitajille on tarjolla vissyä ja he yrittävät pitää taukoja tiheämmin. He käyvät viilentymässä kanslia­tilassa ja lääke­huoneessa, joissa on ilma­lämpö­pumput ja viileämpää.

"Meillä ei ole tullut tähän mennessä sairauslomia, kuten helteen takia uuvahtamisia, joita olen kuullut, että jossain muualla on hoitajille tullut”, Pirttimäki sanoo.

Jämsässä Jokilaakson sairaalassa kuumuuden kanssa on kamppailtu etenkin toisella akuutti­vuodeosastolla, joka sijaitsee sairaalan vanhalla puolella.

Ilmastointia ei ole, mutta palvelu­johtaja Sisko Tiirisen mukaan osastolle on asennettu ilma­lämpö­pumppuja ja hankittu siirrettäviä ilmaa viilentäviä laitteita. Kaikkiin tiloihin viilentimiä ei kuitenkaan riitä.

Helle aiheuttaa osastoilla monenlaisia haasteita. Esimerkiksi ihmisten eritteiden hajut voivat tuntua entistä voimakkaammilta kuumuudessa ja seisovassa ilmassa.

”Hetkellisesti huoneissa voi haista, jos potilaalle on sattunut vahinko, ja siellä käsitellään ulosteita tai eritteitä. Kyllähän se haju korostuu, jos on kuuma”, Tiirinen sanoo.

Hajuhaittojakin yritetään torjua tuulettamalla ja viemällä käytetyt vaipat nopeasti pois.

Tiirisen mukaan sairaalassa on joskus mietitty, pitäisikö akuutti­vuodeosasto siirtää viilennettyihin kirurgian osaston tiloihin heinäkuussa, jolloin kirurgian osasto on suljettuna.

Tiirisen mukaan hetkellinen muutto on kuitenkin todettu potilas­turvallisuuden kannalta suuremmaksi riskiksi kuin kuumuus. Siksi osastolla on yritetty tehdä järjestelyitä niin, että tiloissa selviää jotenkin myös kuumimman ajan.

Siun sotessa Pohjois-Karjalassa helle näkyy myös rekisterissä, johon kerätään tietoja haitta­tapahtumista ja läheltä piti -tilanteista.

Henkilöstöjohtajan sijainen, työhyvinvointi­päällikkö Kati Koppisen mukaan helteeseen liittyviä ilmoituksia on tullut niin asiakas- ja potilastyön kuin hallinnonkin yksiköistä.

Pitkäkestoinen helle on Koppisen mukaan nostanut lämpötiloja monissa yksiköissä kolmen­kymmenen asteen tienoille. Modernitkin tilat ovat nyt koetuksella: uusimmastakin yksiköstä on tullut helteeseen liittyvä ilmoitus.

”Sitä uupumisen ja väsymisen kokemusta sieltä rupeaa tulemaan. Avustettavia potilaita on paljon ja potilaat voivat olla heikko­kuntoisia. Se voi alkaa näkymään potilaassakin, vaikka pystyttäisiinkin nesteyttämään. Se voi vaikuttaa hoidon edistymiseen”, Koppinen sanoo.

Hänen mukaansa henkilöstön kuormitusta lisäävät monet asiat: tiukat henkilöstö­resurssit, kokeneiden työntekijöiden vaihtuminen loma­sijaisiin ja se, että monet potilaat tarvitsevat nyt kuumuuden vuoksi enemmän apua.

Taukojen pitäminenkään ei aina onnistu suositellusti, eikä viileämpiä taukotiloja aina löydy.

Karstulassa Merja Pirttimäki toteaa, että moni hoitaja vaihtaisi työvaatteet helle­vaatteisiin, jos voisi. Moni kokee pitkälahkeiset työhousut nyt tukaliksi.

”Työasu pitäisi pystyä vaihtamaan joka päivä, mutta työvaatteiden pesulasta tulo ei ihan riitä siihen. Toivoisin, että tulevaisuudessa varauduttaisiin kevyempiin työ­vaatteisiin esimerkiksi sortsimallisiin housuihin, joita voisi kesäaikaan pitää”, Pirttimäki sanoo.

”Me olemme onneksi myös saamassa uuden terveysaseman ja sinne uuden osaston. Uuden myötä tulee toivottavasti myös hyvät ilmastoinnit.”