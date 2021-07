Virheellinen ohjeistus autojen romutus­palkkioista on tuonut tähän mennessä valtiolle 1,5 miljoonan euron lisälaskun

Valtiokonttori on nyt käsitellyt 107 korvaushakemusta, 37 odottaa käsittelyä.

”On sitä tässä puoli vuotta odotettu. Nyt se vihdoin ja viimein saatiin päätökseen.”

Alahärmäläinen Pentti Korpi sai viime viikolla uuden auton alleen. Rahat hieman vajaa 77 000 euroa maksaneeseen hybridi-Volvoon hän sai valtiolta.

Korven romutuspalkkiosta kertoi ensin Yle.

Tapaus liittyy viime vuodenvaihteessa alkaneeseen autojen romutuspalkkiohankkeeseen, jossa valtio sitoutui maksamaan 1 000 tai 2 000 euroa, kun suuripäästöinen auto romutetaan ja vaihdetaan ympäristöystävälliseen kulkutapaan. Tukea oli mahdollista hakea vähäpäästöisen henkilöauton, sähköpyörän ja joukkoliikennelipun hankkimiseen.

Ideana oli, että korvaus maksetaan vain yhdestä romutetusta autosta. Tukia myöntäneen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin virheellisen ohjeistuksen takia monet romuttivat kuitenkin useamman auton isomman palkkion toivossa.

Virheen takia useita autoja romuttaneet ovat nyt voineet hakea korvauksia Valtiokonttorilta, joka korvaa viranomaisten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja.

Korpi romutti 44 autoa. Yksi auto ei kuitenkaan täyttänyt korvaus­vaatimuksia, joten hän sai palkkion 43 autosta.

Vaikka kevään aikana olikin epävarmaa, milloin rahat maksetaan, Korpi luotti saavansa lopulta palkkion.

”Ei mulla sellaista paniikkia ole ollut, koska lain puitteissa kaikki tehtiin. Sehän oli pallo näillä päättäjillä.”

ENNEN eläkkeelle jäämistään korjaamoyrittäjänä työskennellyt Korpi on viime vuosina hankkinut yli 100 autoa, joissa on ollut erinäisiä pikkuvikoja. Tarkoituksena on ollut korjata ne ja myydä eteenpäin.

Romutuspalkkioita on Suomessa jaettu kahdessa aiemmassa kampanjassakin, mutta niihin Korpi ei ole lähtenyt mukaan.

Uusimmasta kampanjasta hän kuuli katsastuksen yhteydessä. Hän kertoo soittaneensa Traficomille ja varmistaneensa, että voi todella saada korvauksen useamman auton romuttamisesta.

”Sieltä vain sanottiin, että kaikki käy”, Korpi sanoo.

”Ajattelin, että jos on näin, niin kokeillaan pistää autot sinne. Helpompi se oli kuin korjata ensin itse ja sitten ruveta kauppaamaan.”

Valtiokonttoriin on tullut 144 romutuspalkkioon liittyvää korvaushakemusta. Sieltä kerrotaan, että hakemuksista 107 on nyt ratkaistu, ja 37 hakemusta odottaa käsittelyä.

Valtiokonttorin mukaan korvauksia on tähän mennessä maksettu noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen Valtiokonttorista arvioi, että loput 37 hakemusta saadaan todennäköisesti käsiteltyä kesän aikana.

Syrjäsen mukaan korvausten loppusummaa on vielä vaikea arvioida, koska ei ole tietoa siitä, kuinka paljon mahdollisia uusia hakemuksia tulee.

TraficomISTA romutuspalkkiota haki lähes 7 000 henkilöä. Romutuspalkkioihin varattu kahdeksan miljoonan euron budjetti hupeni jo huhtikuun lopussa.

Traficomin johtajan Kati Heikkisen mukaan hakijoiden joukossa oli noin 300 useiden autojen romuttajaa, joista 155 oli selvästi oikeutettuja korvaukseen. Hänen mukaansa sen lisäksi on tapauksia, joita Valtiokonttorin on vielä arvioitava.

Romutuspalkkion hakijoista selvä enemmistö – noin kaksi kolmannesta – haki tukea sähköpolkupyörälle.

Korjaus 13.7. kello 15.28: Lisätty tieto, että Korven romutuspalkkioista kertoi ensimmäisenä Yle.