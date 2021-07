Suomalaisista yli puolet on sitä mieltä, että lääke­tiede voisi hyötyä vaihtoehto­hoidoissa käytetyistä menetelmistä.

SUURIN osa suomalaisista lääkäreistä sekä aikuis­väestöstä kannattaa vaihtoehto­hoitojen rajoittamista lainsäädännöllä, selviää kahdesta Lääkäri­liiton teettämästä kysely­tutkimuksesta.

Taloustutkimuksen tekemissä kysely­tutkimuksissa selvitettiin lääkärien ja väestön suhtautumista vaihto­ehto­hoitoihin. Lääkäriliitto ja Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) julkaisivat tutkimusten tulokset tänään.

Lääkäreistä 54 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 22 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan lainsäädännöllä tulisi rajoittaa vaihtoehto­hoitojen tarjoamista joillekin potilas­ryhmille.

Suomalaisesta aikuisväestöstä yhteensä 55 prosenttia oli väitteen kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

”Mielestäni siinä on hyvä pohja lainsäädäntötyölle, jos ja kun edistetään uskomus­hoitoja rajoittavaa lainsäädäntöä”, NLY:n puheenjohtaja Jesper Perälä sanoo.

Yli 80 prosenttia väestö­kyselyn vastaajista pitää terveys­asioissa luotettavimpina asiantuntijoina alan tutkijoita ja koulutettuja ammattilaisia.

”Suomalainen luottamus­yhteiskunta on tässä kohtaa vielä aika hyvällä tolalla”, Lääkäri­liiton toiminnan­johtaja Kati Myllymäki sanoo.

LÄÄKÄRILIITTO on jo pitkään ajanut lainsäädäntöön Ruotsin mallin mukaista suoja­pykälää, jossa rajoitettaisiin uskomushoitojen antamista haavoittuvassa asemassa oleville. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi hopeaveden juottaminen lapselle.

Tutkimuksessa mukana olleiden vaihtoehto­hoitojen kirjo on laaja, ja myös suhtautuminen niihin vaihtelee suuresti hoitomuodon mukaan.

Useimmat lääkärit hyväksyvät vaihtoehtohoitojen käytön niissä tapauksissa, joissa joku tuntee saavansa niistä apua.

Vahvin asema on akupunktiolla, jonka laajempaa käyttöä harkitsisi 40 prosenttia lääkäreistä. Lymfahieronnan kohdalla lukema oli 32 prosenttia. Molemmista hoito­muodoista on Käypä hoito -suositus.

Selvä enemmistö lääkäreistä suhtautuu puolestaan kielteisesti homeopatiaan, henki­parannukseen ja reikihoitoon.

POTILAAT tai muu hoitohenkilökunta kysyvät lääkäriltä ohjeita tai neuvoja eniten ravintolisistä. Yli puolelta lääkäreistä oli vähintään joskus kysytty myös akupunktiosta, rohdosvalmisteista, lymfahieronnasta, kiropraktiikasta ja naprapatiasta.

Henkiparannuksesta tai reikihoidosta puolestaan lääkäreiltä kysytään hyvin harvoin.

Myllymäen mukaan on hyvä, että lääkäreiden kanssa uskalletaan keskustella myös vaihto­ehtohoidoista.

”Näppituntumalla voisi sanoa, että vuosien varrella ilmapiiristä on tullut ehkä vähän sallivampi. Nykyään toivotaankin, että potilaat uskaltaisivat vastaanotolla kertoa, minkälaisia muita hoitoja ja terapioita he käyttävät.”

Lääkärin on tärkeää tietää eri hoitomuodoista, sillä lääkärin määräämän hoidon ja vaihtoehtohoidon yhteisvaikutus voi olla pahimmassa tapauksessa vaarallinen, Myllymäki muistuttaa.

Tutkimuksen mukaan lääkärit ovat vahvasti samaa mieltä siitä, että heidän tulee keskustella potilaan kanssa tämän käyttämistä vaihtoehtohoidoista ja tarvittaessa kertoa niiden haitoista.

NUORTEN lääkärien keskuudessa asenteet vaihto­ehto­hoitoja kohtaan ovat hieman kielteisempiä kuin vanhemmilla kollegoilla.

”Lääketieteellisessä koulutuksessa on viime vuosina korostunut tiedon oikeellisuuden ja luotettavan tiedon arviointi. Varmaan sen kautta nuoret pitävät arvossaan näyttöön perustuvaa hoitoa”, NLY:n Perälä sanoo.

Lääkärien mielipiteitä jakaa se, ovatko vaihtoehtohoidot uhka kansan­terveydelle ja hyötyisikö lääketiede vaihtoehtohoidoissa käytetyistä menetelmistä.

Lääkäreistä 38 prosenttia oli täysin tai jonkin verran samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan vaihtoehtohoidot ovat uhka kansanterveydelle. 38 prosenttia oli puolestaan täysin tai jonkin verran eri mieltä.

Myllymäki arvioi, että vastauksissa näkyvät lääkäreiden erilaiset työnkuvat: erikois­sairaan­hoidossa työskentelevälle lastanlääkärille uhka voi näyttäytyä merkittävämpänä kuin esimerkiksi terveyskeskuslääkärille.

41 prosenttia lääkäreistä ajatteli, että lääketiede voisi hyötyä vaihtoehtohoidoissa käytetyistä menetelmistä, kun taas 41 prosenttia oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Väestökyselyssä yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että lääketiede voisi hyötyä vaihto­ehto­hoidoissa käytetyistä menetelmistä.

KYSELYSSÄ kartoitetuista hoitomuodoista useimmiten oli käytetty ravintolisiä.

Myllymäki muistuttaa, että ravintolisät voivat olla tarpeen tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi raskausaikana voi olla syytä syödä rautalisää.

Monipuolista ruokavaliota nauttivalle ravintolisät eivät kuitenkaan ole yleensä tarpeellisia. Niissä, kuten muissakin vaihtoehtohoidoissa, on Myllymäen mukaan muotivirtauksia.

”Tällä hetkellä se on erilaiset proteiini­valmisteet.”

Myllymäki huomauttaa, että vaihtoehto­hoitojen ympärillä pyörivät isot markkinat.

”Osa ihmisistä on vilpittömän hyväuskoisia. Jos sellaisella ihmisellä on vakava huoli, häntä on helppoa vedättää.”

Tutkimukset toteutettiin sähköposti­kyselyinä toukokuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 834 lääkäriä.

Väestökyselyn kohde­ryhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 1 414 henkilöä.