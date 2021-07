Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se vaatii ikuisen opiskeluoikeuden palauttamista yliopisto-opiskelijoille. Liitto perusteli vaatimustaan opiskelijoiden henkisellä kuormituksella ja sillä, ettei valtio ole parantanut opiskelijoiden toimeentuloa.

Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom ei näe tarvetta opinto-oikeuden pidentämiselle.

”Vaatimus ei ole loppuun asti mietitty. En usko, että se olisi nuorten opiskelijoiden etu.”

Vuoden 2005 yliopistolaissa tutkintojen suorittamiselle asetettiin tavoiteajat, minkä jälkeen yliopistotutkintojen suorittaminen on keskimääräisesti nopeutunut. SYL:n mukaan tämä on tapahtunut opiskelijoiden hyvinvoinnin kustannuksella.

Lindblom näkee monia syitä sille, miksi opintojen aikarajaa ei tulisi poistaa. Yksi niistä on oppimistulosten laatu. Opintojen venyessä opitut asiat saattavat vanhentua.

”Yliopistoilla on suuri vastuu siitä, minkälaisia asiantuntijoita koulutetaan. Työelämän kannalta on tärkeää, että valmistuneilla on mahdollisimman tuoreet tiedot omasta alastaan.”

Lindblomin mukaan opinto-oikeuden vapauttaminen vaikuttaisi opetuksen järjestämiseen.

”Opettajat eivät riitä, jos opetettavana on opiskelijoita kymmeneltä eri vuosikurssilta. Tällöin myös opiskelijoiden tietopohjassa on suuria eroja samoilla kursseilla. Ennalta suunnitellun opintopolun seuraaminen kurssilta seuraavalle tukee parhaiten oppimista.”

Yliopistojen rahoitus myös perustuu entistä vahvemmin valmistuneiden määrään. Vuoden 2021 mallissa 30 prosenttia yliopistojen rahoituksesta perustuu suoritettuihin tutkintoihin, kun vuoden 2017 mallissa osuus oli vielä 19 prosenttia.

”Opintojen suoritusajan vapauttaminen vaatisi isoja muutoksia siihen, millä perusteella yliopistot saavat rahaa”, Lindblom sanoo.

SYL:n mukaan riittämättömän toimeentulon vuoksi monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohella, mikä lisää opiskelijoiden kuormitusta. Lindblom ei allekirjoita väitettä, että työssäkäynti johtaisi suoraan opintojen hidastumiseen tai henkiseen kuormitukseen.

”Opintojen ja työn yhdistämiseen tarvitaan itsesäätelytaitoja. Toiset nauttivat, kun on pieni stressi päällä ja toiset taas lamaantuvat. Negatiivinen noidankehä voi tulla vastaan nopeasti.”

Lindblom näkee, että verrattuna muihin maihin Suomessa opinto-oikeus on ”rajattu lempeästi”. Lindblomin mukaan opintoajan pidentämisen sijaan tulisi panostaa opiskelijoiden tukemisen keinoihin, kuten uraohjaukseen ja opintopsykologipalveluihin.

”Yksi syy opintojen hidastumiselle on se, ettei opiskelija tiedä, minkälaiseen asiantuntijatyöhön haluaisi valmistua. Mitä, jos kokeilisinkin tätä tai tätä? Voimme kehittää sitä, miten tuemme opiskelijoiden akateemista identiteettiä.”

Tampereen yliopiston vararehtorin Marja Sutelan mielestä SYL:n kannanotto kohdistui vahvemmin opiskelijoiden toimeentuloon kuin yliopistoihin. Vuonna 2017 opintotukijärjestelmä muuttui lainapainotteisemmaksi, ja tukien osuus pienentyi.

”Oliko pääpointtina kuitenkin kritisoida nykyistä opintotukijärjestelmää?” Sutela pohtii.

Hän viittaa tiedotteen viimeiseen kappaleeseen, jonka mukaan ”opintojen suoritusaikojen pidentäminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi opiskelijoiden ahdingon helpottamiselle, jos toimeentuloa ei olla valmiita parantamaan”.

Korkeakoulututkintojen suorittaminen on jokseenkin nopeutunut 2010-luvulla. Sutela uskoo, että opinto-oikeuden rajaamisella ja opiskelijoiden ohjauksella on ollut tähän vaikutusta.

”Kun opiskeluoikeuden rajaamisen myötä valmistumisajat ovat nopeutuneet, ohjaukseen on kiinnitetty enemmän huomiota. Se on nykyisessä mallissa tärkeää.”

Vastaus SYL:n kuvailemaan opiskelijoiden ahdinkoon ei Sutelan mukaan löydy ikuisesta opiskeluoikeudesta vaan opiskelijoiden henkilökohtaisesta tukemisesta.

”Ohjauksen lisäksi tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja, sillä opiskelijat ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Sitä ollaan kehittämässä tällä hetkellä”.

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on tyypillisesti kolme vuotta ja ylemmän kaksi vuotta. Nykyisen rahoitusmallin vuoksi yliopistot toivovat, että mahdollisimman moni suorittaisi opintonsa tavoiteajassa tai lähellä sitä.

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva saa suorittaa tutkinnot kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Pelkkää alempaa tutkintoa opiskelevalla tutkinnon suorittaminen saa pidentyä tavoiteajasta vuoden ja ylempää tutkintoa opiskelevalla kaksi vuotta.

Sutela painottaa, että tutkinnon suorittaminen ajoissa on myös opiskelijan hyöty. Jos opinnot kuitenkin viivästyvät määrätyistä rajoista, opiskelija voi saada lisäaikaa. Tällöin opiskelija tekee suunnitelman tutkintonsa suorittamiseksi, ja ohjaaja auttaa häntä viemään opintonsa loppuun.

”Ei se opinto-oikeus aivan automaattisesti mene poikki. Lisäaikaa ollaan kyllä valmiita antamaan."

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi on SYL:n kannanoton puolella.

”Idea on äärimmäisen hyvä ja toivon, että tilanne muuttuisi entiseen malliin. Jos aikarajoista ei luovuta, opintorahaa tulisi nostaa huomattavasti. Ei ole oikein, että opiskelijat joutuvat elämään velkarahalla.”

Murtojärvi ei usko, että aikarajan poistaminen johtaisi yleisesti tutkintojen venymiseen, sillä suurimmalla osalla opiskelijoista on motivaatio saada opintonsa maaliin ja edetä työelämään. Hän on samoilla linjoilla SYL:n kanssa siitä, ettei opiskelua ja työuraa tulisi erotella niin vahvasti.

Töiden tekeminen voi viivästyttää valmistumista. Murtojärvi näkee, että paremmat edellytykset työskennellä opintojen ohella olisivat opiskelijan eduksi.

”Minun on hankala nähdä, miksi aikataulua rajoitetaan. Monilla oman alan työt alkavat jo opintojen aikana, mikä edistää työnsaantia jatkossa. Kilpailu on koventunut työelämässä”, Murtojärvi sanoo.

”Kun tukikuukausia on rajallinen määrä ja opintotuella elää köyhyysrajan alapuolella, monia kiinnostaa työskennellä samaan aikaan.”

Opintoajan kontrolloiminen rajoittaa Murtojärven mielestä opiskelijoiden päätäntävaltaa omasta arjestaan.

”Ihmisillä pitäisi olla vapaus elää omalla tavallaan. Opiskelun ei tarvitse olla sellainen vaihe elämässä, jolloin ei voi olla mitään muita prioriteetteja.”

Murtojärvi yhtyy vararehtoreiden ajatuksiin siitä, että opiskelijoiden henkilökohtaiset tilanteet tulisi ottaa huomioon joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Hän kuitenkin epäilee, että puheet joustavuudesta tarkoittavat käytännössä opintojen siirtymistä verkkoon.

”Pandemia-aikana olemme oppineet toteuttamaan asioita etänä. On silti äärimmäisen tärkeää, ettei kaikkea lykätä verkkoon. Silloin on vaikea löytää omaa identiteettiään opiskelijana. Monille luennot ovat mielekäs tapa opiskella sekä tärkeä tilaisuus tavata opiskelukavereita ja opettajia.”