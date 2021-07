Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoitti jo kesäkuun alussa tekstiviestitse levitetystä Flubot-nimisestä haitta­ohjelmasta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa suomalaisia huijausviesteistä, jotka sisältävät linkin haittaohjelmaan. Traficomin tiistaina julkaisemassa tiedotteessa ohjeistetaan, ettei viestissä olevaa linkkiä tule avata eikä ladata linkin sisältämää tiedostoa.

Traficomin mukaan ihminen saa tekstiviestin, jossa ilmoitetaan saapuneesta vastaaja­viestistä. Viestissä olevan linkin avaaminen voi johtaa haittaohjelmaan, tietojenkalasteluun tai tilausansoihin.

Virastolle tulleiden ilmoitusten perusteella suomen kielellä kirjoitettuja huijausviestejä lähetetään tällä hetkellä arviolta tuhansille suomalaisille

Traficom ohjeistaa, että mikäli kyseisen Flubot-nimisen haittaohjelman on päätynyt asentamaan, laite tulee ensin palauttaa tehdasasetuksiin. Sen jälkeen tulee palauttaa varmuuskopio, joka on tehty ennen haittaohjelman asentamista.

Lisäksi on syytä vaihtaa salasanat palveluihin, joita laitteella on käytetty. Traficom ohjeistaa olemaan yhteydessä operaattoriin liittymästä mahdollisesti lähetettyjen maksullisten viestien vuoksi, sekä pankkiin, mikäli laitteella on käytetty pankki­sovellusta tai käsitelty luottokortti­tietoja.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoitti jo kesäkuun alussa tekstiviestitse levitetystä Flubot-nimisestä Android-haittaohjelmasta. Ilmoitusmäärät kuitenkin vähenivät kesäkuun lopussa, ja varoitus poistettiin. Nyt ilmoitusmäärien kerrotaan lähteneen jälleen kasvuun.