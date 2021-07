Kuivuuden takia myös luonnonmarjat ovat jäämässä pienikokoisiksi. Puutarhoissa sato kypsyy vauhdilla, ja kastelu on erityisen tärkeää.

”Saattaa olla jopa puolet sadosta menetetty. Satonäkymät ovat varsin vaatimattomat”, kertoo maanviljelijä Taneli Vuori Pornaisista.

Pitkään jatkunut kuumuus ja sen johdosta myös kuivuus ovat koetelleet viljelyksiä ja kasveja eri puolilla Suomea.

Kesäkuu oli Suomen mittaushistorian lämpimin. Keskiviikkonakin Suomessa rikottiin lämpöennätys: hellettä on nyt jatkunut yhtäjaksoisesti pidempään kuin Suomessa koskaan aiemmin.

Lue lisää: Kouvolassa rikottiin helle­putken Suomen ennätys: jo 27 peräkkäistä helle­­päivää

Kuumuuden ja vähäisten sateiden vuoksi maa on kuiva. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että heinäkuussa sademäärät ovat olleet suuressa osassa maata tavanomaista pienempiä, harvinaisen pieniä tai jopa poikkeuksellisen pieniä.

Kesäkuussa sademäärät vaihtelivat enemmän. Paikoin oli runsaitakin sateita, mutta esimerkiksi Kaakkois-Suomessa sateet jäivät kesäkuussakin harvinaisen vähäisiksi.

”Olosuhteet ovat viljelykasveille nyt erittäin hankalat”, sanoo johtava asiantuntija Sari Peltonen Pro Agria -keskusten liitosta.

Peltosen mukaan tilanteen vaikeutta lisää se, että keväällä osa kylvöistä viivästyi märkyyden takia.

Nyt kasvit, jotka eivät ole ehtineet kasvattaa juuriaan syvälle, kärsivät vedenpuutteesta ja kuolevat kuivuuteen. Kuumuuden vuoksi sato myös valmistuu ennen aikojaan.

"Siellä on nuutumista, kellastumista ja niin sanottua pakkotuleentumista, jossa kasvit yrittävät jollakin tavoin varmistaa satoa ja pyrkivät tekemään edes joitakin siemeniä”, Peltonen sanoo.

”Sadon muodostuminen jää vaillinaiseksi.”

Jos hellepäivät jatkuvat, satonäkymät pahenevat Peltosen mukaan koko ajan.

Kuivuudesta kärsivät etenkin härkäpapu, ohra ja kaura. Parempi tilanne on varhain keväällä kylvetyillä kasveilla, monivuotisilla kasveilla kuten kuminalla sekä syyskylvöisillä viljoilla ja öljykasveilla. Peltolohkojen välilläkin on eroja: osa lohkoista on alttiimpia kuivuudelle kuin toiset.

Taneli Vuoren tilalla toukokuun rankkasateet tuhosivat osan kylvöistä ja myöhästyttivät kylvöjen viimeistelyä. Myöhäiset kylvökset kärsivät nyt kuivuudesta eniten.

Taneli Vuorella on Pornaisissa Keski-Uudellamaalla runsaan 200 hehtaarin kasvinviljelytila, jonka pääkasvina on mallasohra. Tilalla tuotetaan myös ohransiemeniä, ruista myllyyn sekä rehuhernettä ja kuminaa.

”Osa pelloista on sen näköisiä, että vaikka tänään alkaisi sataa, se ei enää auta. Kriittinen piste on ylitetty”, Vuori sanoo.

Huonoin tilanne on ohralla ja herneellä. Vuoren arvion mukaan joillain peltolohkoilla sato saattaa jäädä 10–20 prosenttiin normaalimäärästä. Viljelijän on harkittava, kannattaako satoa siellä edes korjata vai onko järkevämpää siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen eli syyskylvöihin.

Sari Peltosen mukaan vesisateita kaivattaisiin ehdottomasti heinäkuun aikana, jotta niistä olisi edes jotain hyötyä puitaville vilja-, palko- ja öljykasveille.

”Eikä puhuta enää ihan pienestä sateesta, vaan tarvittaisiin 20–30 milliä vettä.”

Kuumuus ja kuivuus verottavat satoa myös puutarhoissa. Kastelu on nyt erityisen tärkeää. Kuivuus voi vaikuttaa sadon tuottoon ja myös makuun. Esimerkiksi kuivuudesta kärsineet salaatit maistuvat kitkeriltä.

Runsas lämpö kasvattaa ja kypsyttää satoa nopeasti, joten ammattiviljelijöillä voi olla vaikeuksia tuottaa satoa tasaisesti kysynnän mukaan. Esimerkiksi mansikkasato kypsyi tänä kesänä vauhdilla ja satokausi jäi lyhyeksi.

Luonnonmarjat jäävät vedenpuutteen takia pieniksi, sillä marjasta 80–90 prosenttia on vettä. Kuivuuden ja kuumuuden takia esimerkiksi mustikka voi myös pudottaa marjan versosta.

Lisäksi kuivuudesta stressaantuneet kasvit ovat alttiimpia tuhoille. Kasvitautien leviämistä kuivuus hillitsee, mutta tuhohyönteiset ehtivät lisääntyä runsaammin, tehdä useita sukupolvia ja levittäytyä uusille alueillekin.

Toisaalta kuiva ja lämmin sää on suosinut pölyttäjiä, mikä on ollut hyväksi kasveille. Kuuman kesän ansiosta Suomessa saadaan satoa myös eksoottisemmistakin vihanneksista, kuten sokerimaissista tai meloneista, jos vain kastelusta huolehditaan.

Satomenetysten vuoksi Taneli Vuori on jo ryhtynyt tilallaan sopeuttamistoimiin. ”Lannoitusta ja kasvinsuojelua on vähennetty, panoksia käytetty vähemmän. Sellaisia keinoja, joita viljelijä voi vielä kasvukaudella säätää.”

Luonnonvaraiset kasvit ovat sopeutuneet säiden vaihteluun, joten kuivuus ei niitä heti nujerra.

Esimerkiksi suot voivat olla nyt niin kuivia, että niillä pystyy kulkemaan lenkki­tossuillakin, kertoo professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta.

”Mutta eivät ne suokasvit siitä hirveästi kärsi. Sitten kun tulee taas kosteutta, ne elpyvät. Luonnonkasvit on aika hyvin puskuroitu. Eri asia ovat puutarha- ja viljelykasvit, jotka ovat ihmisen hoidon varassa.”

Puista nuoret ja pienet ovat muita alttiimpia kuivuudelle, koska ne eivät pysty ottamaan ympäristöstä kosteutta yhtä tehokkaasti kuin isot puut. Maisemassa näkyy nyt jonkin verran kellastuneita koivuja, mutta Tolvasen mukaan se on tavallista.

Pohjavesissä ja vesistöissä kuivuus ei vielä näy, sillä lumisen talven jäljiltä vesivarannot täyttyivät.

Ympäristökeskuksen mukaan valtaosassa maata pohjavesien ja vesistöjen pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisessä korkeudessa. Saimaan ja Päijänteen pinnankorkeudet ovat jopa keskimääräisen yläpuolella.

Vesistöissä ja pohjavesissä kuivuus näkyy viiveellä: pinnankorkeudet laskevat loppukesää kohti.

”Koska pintamaa on kuivaa, voi olla, että kuun loppua kohden tilanne onkin jo huomattavasti vähävetisempi. Pintamaa on kuivaa, joten jos tulee pienempiä sateita, ne eivät mene vesistöihin tai pohjavesiin asti”, sanoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.