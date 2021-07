Autoilijoita huolestuttaa muun muassa sähköautojen hinta ja sekä latauspisteiden riittävyys.

EU:N komissio esitteli keskiviikkona ilmastopakettinsa, jossa ehdotetaan tuntuvia toimia muun muassa autoiluun.

Komission ehdotuksen mukaan uusien autojen keskimääräisten päästöjen on laskettava 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja sadalla prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Kaikkien rekisteröitävien uusien autojen on vuodesta 2035 alkaen oltava siis päästöttömiä.

Anniina Kervinen olisi valmis vaihtamaan sähköautoon, jos niiden hinnat laskevat.

HERTTONIEMEN autokeskittymästä keskiviikkona tavoitetut autoilijat suhtautuivat uutiseen autojen päästörajoituksista pääosin maltillisesti.

Anniina Kervisen mukaan tavoite on sinänsä hyvä.

”Mutta tietysti jos ihmiset pakotetaan tietynlaiseen muottiin, niin onhan sekin ihan mielenkiintoinen asia.”

Hänen mukaansa sähköautot ovat vielä sen verran hintavia, että hänen perheellään ei ole varaa vaihtaa sellaiseen. Autoa he tarvitsevat työmatkoihin ja lasten harrastuksiin kuskaamiseen päivittäin.

”Meilläkin on kolme lasta, niin pitäisi löytää sellainen auto, johon mahtuu koko perhe.”

Jos päästöttömien autojen hinta tippuu tulevina vuosina alaspäin, Kervinen on valmis vaihtamaan autoa.

JENKKIAUTOJA harrastavan Teemu Raatikaisen mielestä sähköautoissa on vielä paljon kysymysmerkkejä.

”En hommaa sähköautoa, en edes sähkö-Mustangia.”

Raatikainen ei usko, että bensa-autoilla ajelu loppuu vielä pitkään aikaan.

”Kai näillä vanhoilla saa edelleen ajella. En tiedä, mistä bensaa saadaan enää, mutta kai sitä jostain saa.”

Hänen mukaansa sähköautoissa on omat ongelmansa esimerkiksi akkujen ja latauspisteiden suhteen.

”Onko ne sitten ympäristöystävällisempiä, sitähän ei tiedä vielä kukaan.”

”Suomi on vähän kankea maa sikäli, että täällä ei ole tarpeeksi latauspisteitä. Lapissa, kun tulee pakkasta landella eikä ole pikalatauspisteitä, niin akut hyytyy.”

Raatikainen on myös huolissaan autoalan työllisyydestä.

Pauli Ikonen toivoo, että hänen ei enää tulevaisuudessa tarvitse ajaa autolla.

Pauli Ikonen uskoo, että nykyinen dieselillä kulkeva auto on hänen viimeisensä. Vuoden päästä hän jää eläkkeelle, joten hän ei tarvitse enää autoa työmatkoja varten.

Vuonna 2035 hän toivoo kulkevansa lähinnä taksilla.

”Mulle se on aivan sama. Tuskin enää autoilen siihen aikaan.”

Sähköautoja vastaan hänellä ei ole mitään.

”Onhan ne kivoja. Tehoja riittää yleensä.”

Autonsa korjattavaksi vienyt Andrei Swietlicki uskoo, että autokannan uusiminen tulee olemaan haasteellista.

”Jos miettii, että sähköautot tarvitsevat akkuja.”

Hänen mukaansa välissä on turha siirtyä käyttämään sähköautoa, vaan saman tien kannattaisi siirtyä vetyautoihin.

EU:N päästövähennystavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Nyt esitelty ilmastopaketti on vasta komission ehdotus EU:n lain­säädännöksi. Päätösvalta on jäsenmailla ja EU-parlamentilla. Edessä on vielä pitkä neuvottelu­jakso, jossa komission ehdotukset muuttuvat EU-maita sitoviksi laeiksi.