Oulussa on jäänyt runsaasti koronarokotteita käyttämättä. Lähtökohtaisesti toisen koronarokoteannoksen voi saada aikaisemmin, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut kahdeksan viikkoa.

Oulussa voi tulevilla viikoilla aikaistaa toisen koronarokotteen ottamista, koska rokotteita on jäänyt runsaasti käyttämättä viime viikolla.

”Meiltä jäi edelliseltä viikolta käyttämättä noin 9 000 rokotetta. Sen takia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvalla varhaistimme kakkosrokotetta”, kertoo Ouluhallin koronarokotuksen palveluesimies Päivi Rintasaari.

”Päätimme antaa tähän mahdollisuuden, jotta rokotteet eivät vanhene ja jää kokonaan käyttämättä.”

Oulun päätöksestä alkaa tarjota kakkosrokotteita etuajassa kertoi ensin Yle.

Suomessa annosten antoväli on virallisesti 12 viikkoa, ja Oulussa toisen koronarokotepiikin saa lähtökohtaisesti silloin, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa.

Jos toiselle annokselle on tarvetta vielä lyhyemmällä annosvälillä, siitä neuvotellaan yksilöllisesti. Rintasaaren mukaan tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi henkilöt, jotka ovat lähdössä pitkäksi aikaa opiskelijavaihtoon tai työkomennukselle ulkomaille. Toista annosta ei voi kuitenkaan saada, jos ensimmäisestä annoksesta on alle kolme viikkoa.

Varhaisemman ajan saa varattua Oulussa puhelimitse, ja Rintasaaren mukaan aikaistettuihin toisiin annoksiin on varattu Oulussa jokaiselle päivälle noin 400 annosta. Ajat ovat olleet suosittuja.

”Keskiviikkona kaikkia ajat menivät, ja luulisin että tänään (torstaina) käy samoin. Kakkosrokotteen varhaistamiselle näyttää olevan tarvetta, mutta ykkösrokotteen hakijoita soisi olevan vielä lisää”, Rintasaari sanoo.

Myös Helsingissä toisten annosten aikaistamiseen valmistaudutaan, kertoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Hänen mukaansa ajanvarausjärjestelmää muokataan parhaillaan aikaistamista varten.

”Helsingissä rokotusten volyymi on niin iso, että järjestelmämme täytyy olla valmiina, kun tällainen tulee. Muuten kaikki menee ihan sekaisin”, Turpeinen sanoo.

Helsingissä on Oulun tapaan jäänyt viime viikoilta rokotteita käyttämättä. Turpeinen ei osaa kertoa tarkkoja lukuja, mutta hänen mukaansa tilanne ei ole huolestuttava, sillä rokotteiden saatavuus on parantunut.

Rokotusten edetessä eri puolilla Suomea on herännyt huolta siitä, etteivät nuoret ihmiset käy hakemassa ensimmäistä rokoteannostaan toivottuun tapaan.

Myös Helsingissä nuorten rokotekattavuus oli pitkään huolestuttavan alhainen, mutta tilanne on ajan mittaan kohentunut, Turpeinen kertoo.

Esimerkiksi ensimmäisen rokotteen on saanut yli 50 prosenttia 16–19-vuotiaista helsinkiläisistä. Siitä eteenpäin kaikilla ikäryhmillä rokotuskattavuus on yli 60 prosenttia. 35-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ensimmäinen annos on jo yli 70 prosentilla.

”Ihmisille on annettava aikaa. Rokotuksia on pidettävä esillä, mutta täytyy myös ymmärtää, että kesäaikaan ihmiset liikkuvat ja touhuavat paljon enemmän”, Turpeinen sanoo.

Oulussa ensimmäisen koronarokotteen saa nyt myös ilman ajanvarausta. Myös Helsinki tiedotti torstaina aloittavansa tulevana lauantaina ensimmäisten annosten jakamisen ilman ajanvarausta kaikilla rokotuspisteillä.

Turpeinen kertoo myös, että ennen lauantaita ensimmäisiä rokoteannoksia saa Helsingissä ilman ajanvarausta niin sanotusta rokotebussista. Torstaina bussi on Malmilla ja perjantaina Itäkeskuksessa.

Toiset annokset jaetaan edelleen aiempaan tapaan vain ajanvarauksella.

”On mielenkiintoista nähdä, miten tällainen pop-up-rokotus otetaan vastaan. Lauantain perusteella teemme jatkosuunnitelmia”, Turpeinen sanoo.

”Jos nämä rokotukset otetaan yhtä hyvin vastaan kuin meillä kiertänyt maksuton koronanäytteenottorekka, se olisi todella positiivista.”