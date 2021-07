Todistajan hätäpuhelun mukaan mies kertoi ”sytyttäneensä sen sohvan”. Syyttäjän mukaan 28-vuotias mies oli vahvasti päihtynyt tulipalon sytyttäessään.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on tänään luettu syytteet Hartolan maaliskuisesta rivitalopalosta, jossa kuoli yksi ihminen. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle päijäthämäläiselle miehelle elinkautista vankeutta murhasta ja tuhotyöstä.

Tulipalossa kuoli noin viisikymppinen mies, joka asui palaneessa rivitaloasunnossa Opintiellä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta perjantaina 5. maaliskuuta iltapäivällä hieman kello 16:n jälkeen.

Syyttäjän mukaan 28-vuotias mies valeli tai roiski jotakin palavaa nestettä uhrin asunnon olohuoneeseen ja sytytti sen jälkeen asunnon palamaan. Haastehakemuksessa sanotaan, että mies poistui asunnosta palon sytytettyään ja jätti uhrin sisälle palavaan rakennukseen.

Syyttäjän mukaan miehen on täytynyt tajuta, että asunnon sytyttäminen tuleen voi aiheuttaa uhrin kuoleman. Varsinkin, kun uhri oli joko nukkumassa tai vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena, eikä syyttäjän mukaan pystynyt siksi poistumaan palavasta asunnosta.

Uhrin ruumis löydettiin tulipalossa tuhoutuneen asunnon keittiöstä.

Palo levisi kattorakenteiden kautta rivitalon kaikkiin neljään asuntoon ja tuhosi ne korjauskelvottomiksi. Syytteen mukaan rivitalossa oli tekohetkellä syytetyn ja uhrin lisäksi yhteensä neljä asukasta eri huoneistoissa. Yhdessä asunnossa kaksi asukasta oli nukkumassa tulipalon syttyessä, mutta he pääsivät poistumaan rakennuksesta.

28-vuotias mies otettiin kiinni läheltä palopaikkaa. Todistajan soittaman hätäpuhelun äänitallenteen mukaan mies olisi kertonut palopaikan läheisyydessä kohtaamalleen todistajalle pian tulipalon syttymisen jälkeen "sytyttäneensä sen sohvan", sanotaan haastehakemuksessa.

Syytteessä viitataan myös keskusrikospoliisin laboratoriolausuntoon palavien nesteiden tunnistamisesta. Syyttäjän mukaan tiedot osoittavat, että syytetyn jalassa olleista farkuista todettiin palavaksi nesteeksi luokiteltavaa etanolia. Lisäksi miehen hallusta takavarikoitiin toimiva sytkäri.

Epäillyn murhapolton motiivia ei avata haastehakemuksessa, mutta yhden todistajan mukaan syytetty olisi kertonut motiivin toiminnalleen. Poliisi on kertonut, että syytetty ja uhri eivät olleet sukua toisilleen.

Syyttäjän mukaan 28-vuotias mies oli vahvasti päihtynyt tulipalon sytyttäessään. Hänen veressään oli alkoholia ja amfetamiinia, haastehakemuksessa sanotaan.

Syytetty on ollut tutkintavankeudessa maaliskuusta lähtien.

Mies kiistää syytteet murhasta ja tuhotyöstä ja vaatii syytteiden hylkäämistä.

Vastauksessaan käräjäoikeudelle mies kertoo olleensa uhrin asunnolla samana päivänä ennen tulipalon syttymistä. Syytetyn mukaan asunnossa oli yhdessä käytetty alkoholia ja huumausaineita useamman päivän ajan ennen tulipaloa.

Mies kiistää, että hänellä olisi ollut osuutta tulipalon syttymisessä tai syytä tai halua aiheuttaa uhrin kuolema.

Kertomansa mukaan mies saapui uhrin asuntoon oltuaan ulkona asioilla ja havaittuaan asunnossa olevan savua. Sen jälkeen hän oli omien sanojensa mukaan poistunut asunnosta kertoen ulkopuolisille, että asunnossa on ihminen.

Miehen saapuessa paikalle asunnossa oli jo niin paljon savua, että hän ei ole voinut mennä pidemmälle etsimään uhria, syytetyn vastauksessa sanotaan.

Vastauksen mukaan on toistaiseksi jäänyt näyttämättä, millainen palava neste palon on mahdollisesti aiheuttanut. Syytetyn näkemyksen mukaan palo on voinut aiheutua esimerkiksi pontikkapannun räjähdyksestä tai kyseisen alkoholin syttymisestä tupakoinnin yhteydessä.

Lisäksi syytetty pyytää, että jos hänen katsotaan syyllistyneen syytteenalaisiin tekoihin, käräjäoikeus määräisi suoritettavaksi mielentilatutkimuksen.

Tapausta käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa myös huomenna ja mahdollisesti vielä maanantaina.