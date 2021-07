Pyörätuolissa istuva Jere, 14, on kalastanut lapsesta asti, mutta odotettu kalaretki pohjoiseen ei sujunut suunnitellusti: Isä kantoi lopulta poikansa reppu­selässä ympäri Saanatunturin

Teemu ja Jere Huovisen pitkään suunnittelema kalastusreissu muuttui ikimuistoiseksi seikkailuksi, vaikka toivottua saalista ei saatukaan.

FONGAUS eli lajikalastus voi viedä harrastajan yllättäviin seikkailuihin.

Isä Teemu Huovinen ja poika Jere Huovinen olivat jo pitkään pohtineet kalastusreissua Saanajärvelle. Siellä on mahdollista pyydystää rautuja eli nieriöitä, joita Jere, 14, ei ole vielä lajikalastusuransa aikana napannut.

”Viime vuonna päätettiin, että lähdetään. Nyt me sitten lähdettiin”, isä Teemu kertoo.

Reissu alkoi viime viikon lauantaina kotikaupungista Vaasasta. Levitunturilla vietetyn ensimmäisen yön jälkeen matka jatkui Kilpisjärvelle.

SIELTÄ retkiporukka nousi Saanatunturin pohjoispuolta kohti Saanajärveä.

”Heti alkumetreistä lähtien todettiin, että matka onkin odotettua rankempi.”

Lihassairauden vuoksi Jere kulkee pyörätuolissa. Alkutaivalluksen jälkeen maasto muuttui maastopyörätuolillekin ylitsepääsemättömäksi.

Lopulta isän täytyi kantaa Jereä reppuselässään läpi tunturinrinteen. Matkaa kertyi noin kolme kilometriä.

Huovisten lisäksi retkikuntaan kuului kolme muutakin jäsentä, jotka ottivat rinkkoja ja pyörätuolin kantaakseen.

SEURUEEN oli tarkoitus majoittua Saanajärven pohjoispuolella sijaitsevaan tupaan. Matkan varrella kuitenkin ilmeni, että tupaa ei ole enää olemassakaan.

”Me tavattiin muutama vaeltaja, jotka näyttivät valokuvia ja kertoivat, että tupaa ei olekaan siellä. Se oli joko myyty, purettu tai poltettu. Meillä ei ole täyttä varmuutta, miten siinä hommassa oli käynyt.”

Retkikunta päätti kuitenkin jatkaa määränpäähänsä.

Seuraava huolenaihe oli lähestyvä myrsky. Retkipoppoo laskeskeli, että myräkän iskiessä ei ole turvallista yöpyä teltassa.

Onneksi rannalta löytyi vene, jolla Huoviset soutivat järven etelärannalla sijaitseville päivätuville. Kolme muuta vaeltajaa kiersivät järven kävellen.

”Me ei jaksettu illalla edes kalastaa. Itsellänikään ei pysynyt enää voiveitsi kädessä, oli takki niin tyhjä”, Teemu Huovinen kertoo.

” ”Porukalla kun jotain päätetään, niin pystytään tekemään aika hurjia juttuja.”

KOVA tuuli sotki seuraavan päivän kalastussuunnitelmat.

Jere nappasi pari pientä taimenta, mutta lopulta rautu jäi saamatta.

Isän mielessä kävi jo, pitääkö heidän soittaa mönkijäkyyti avuksi paluumatkaa varten. Retkikunta päätti kuitenkin lähteä tarpomaan takaisin yötä vasten.

Isä otti jälleen pojan reppuselkään. Neljän kilometrin taivalluksen jälkeen he pääsivät lepäämään Kilpisjärven keskustaan.

Teemu ja Jere Huovinen kokivat unohtumattoman reissun, vaikka toivottu kalasaalis jäikin uupumaan.

LOPULTA seurue kiersi siis koko Saanatunturin. Vaikka laiha kalasaalis Jereä hieman tympikin, riitti matkalla ihasteltavaa.

”Maisemat olivat hienoja”, Jere kertoo.

Isän mukaan kokemus oli huikea.

”Porukalla kun jotain päätetään, niin pystytään tekemään aika hurjia juttuja.”

Reissun lopuksi Jere sai täsmäpyydyksellä vielä 9,2 senttiä pitkän kirjoeväsimpun.

Muutenkin kesä on ollut tuloksekas: Jere on pyydystänyt jo 36 eri kalalajia. Tavoitteena on 40 lajin haamurajan rikkominen.

Jeren kalastusharrastus alkoi jo yksivuotiaana, tuolloinkin isän selässä, kun he väsyttivät koskella taimenia.

Kotivedet Raippaluodon ympäristössä ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.

”Melkein joka päivä tulee kalastettua. Parasta on, kun saa isoja kaloja ja eri kalalajeja”, Jere sanoo.

Seuraavaksi Huoviset suuntaavat Leville, jossa on tarkoitus naarata harjuksia Ounasjoesta.

”Jostain syystä se Lapin lumous on meidät vienyt”, Teemu pohtii.