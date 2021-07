Syken mukaan Suomessa on 22 tulvariskialuetta. Helsingin ja Espoon rannikkoseutu on yksi merkittävän riskin alueista.

Tulvien ennakoidaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa. Suurten vesistöjen tulvariskit Suomessa voivat kaksin- tai kolminkertaistua vuoteen 2100 mennessä.

Näin arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuonna 2018 valmistuneessa raportissa.

Syken mukaan Suomessa on tällä hetkellä 22 aluetta, joilla tulvariski on merkittävä.

Pori ja Rovaniemi kuuluvat suurimpien riskien alueisiin. Molempia kaupunkeja halkovat suuret joet, joilla on suuret valuma-alueet. Sekä Porissa että Rovaniemellä asutus on jokivarressa, tulvalle alttiilla alueella. Molemmissa kaupungeissa on myös jo koettu merkittäviä tulvia.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan tulvariskiä erityisesti rannikolla. Merkittävän tulvariskin alueisiin kuuluvat esimerkiksi tiheästi asuttu Helsingin ja Espoon rannikkoseutu ja Turun sekä Kotkan ja Haminan rannikkoseudut.

Helmikuussa 2020 kovat länsituulet ja voimakkaat sateet nostivat vedenpintoja muun muassa Helsingin kauppatorilla.

Syken arvion mukaan tulva-alttiilla alueilla asuu noin 40 000 ihmistä. Näillä alueilla on noin 25 000 rakennusta, 200 ympäristölle haitallista riskikohdetta ja 50–60 vaikeasti evakuoitavaa rakennusta, esimerkiksi vanhainkoteja ja terveyskeskuksia.

Pori sijaitsee Kokemäenjoen suulla: meren ja joen liittymäkohdassa. Joen ja meren yhteisvaikutukset tekevät paikasta myös tulville alttiin.

Kokemäenjoki tulvi huhtikuussa 2021. Kuvassa Tulkkilan silta.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen johtavan vesitalous­asiantuntijan Juha-Pekka Triipposen mukaan Porissa pahin tulvariski liittyy talvisiin tulviin.

Kun loppusyksyllä ja alkutalvella sataa paljon, vesistön yläosien järvialtaat täyttyvät. Tulee pakkasjaksoja, mutta kovasti virtaavaan jokeen ei välttämättä synny suojaavaa jääkantta. Sen sijaan syntyy jäälauttoja ja hyydettä, jotka muodostavat vähitellen patoa suistoon.

Kun sää seilaa pakkasen ja lauhan välillä, tilanne pitkittyy ja pahenee. Vedenpinta nousee.

”Porin keskustassa veden nousu voi olla hyvinkin suuri. Tällaisia uhkaavia tilanteita on ollut myös viime vuosina ja ilmastonmuutos pahentaa tilannetta”, Triipponen sanoo.

”Merenpinnan nousu voi lisätä tulvariskiä merkittävästi. Usein talvisina matalapaineina, jolloin on sateista, merivesikin on korkeimmillaan. Jos huonot olosuhteet sattuvat kohtaamaan sekä joen että meren puolella, voidaan Porissa päätyä tuhotulva­korkeuteen. Osittain on ollut tuuriakin, että sääolosuhteet eivät ole kehittyneet kaikkein hankalimmiksi.”

Porissa vedenkorkeus ylitti tulvarajan helmikuussa 2020. Kirjurinluodossa Kokemäenjoki saartoi pöytätenniskentän ja siirsi uimarannan rantaviivan.

Porissa on tehty jo kymmenkunta vuotta töitä keskusta-alueen suojaamiseksi tulvilta. Joen rantaan on rakennettu, korjattu ja korotettu tulvapenkereitä niin, ettei tulvavesi pääse leviämään kaupungin alaville alueille.

”Valmista ei ole vielä, mutta hyvin pitkällä ollaan jo kaupungin suojaamisessa. Sataprosenttista varmuutta ei ole tietenkään ikinä, mutta paljon riskiä on saatu pienennettyä alkuperäisestä. Seuraavan viiden vuoden jälkeen Pori on jo paremmin turvassa tulvilta”, Triipponen sanoo.

Rovaniemellä vedennousun uhat ovat tuoreessa muistissa keväältä 2020. Silloin talvi oli ollut ennätyksellisen luminen ja suurtulvia odotettiin. Ne myös toteutuivat.

Rovaniemen keskusta sijaitsee Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohdassa. Tulvavaarallisella alueella on tiheästi asutettuja asemakaavoitettuja alueita.

Niistä kriittisin on Saarenkylän alue, jolla on eniten kiinteistökantaa: liikekiinteistöjä, terveyskeskus, vanhusten palvelutalo, päiväkoti, omakotitaloja ja kerrostaloja.

Keväällä 2020 tulvauhan alla kaupunki suojasi kiinteistöjään hiekkasäkeillä. Asukkaita tiedotettiin tulvavaarasta ja suojautumisesta. Kaupunki ja pelastuslaitos kuvasivat opetusmateriaalia siitä, miten oman kiinteistön voi suojata.

Myös evakuointiin varauduttiin: terveyskeskukselle ja vanhusten palvelutalolle varattiin evakuointipaikat.

”Se [evakuointi] oli jo hyvin lähellä, mutta lopulta sitä ei kuitenkaan tarvittu. Suurimmilta vahingoilta säästyttiin”, kertoo Rovaniemen kaupungin kunnossapito­insinööri Marko Rautio.

Raution mukaan vuoden aikana monta asiaa on hiottu tulvan uhkaa silmällä pitäen. Rovaniemellä laaditaan nyt myös kriittisille kohteille tulvasuojauksen yleissuunnitelmaa.

”Tulva oli jo niin suuri ja suurkatastrofi oli niin lähellä, että paljastui aika moni asia, joka pitää muuttaa ja mihin pitää paneutua. Tilanne oli sikäli onnellinen, että se kävi niin lähellä, mutta ei tullut katastrofi. Kaikki asiat piti nostaa oikeasti framille ja katsoa, mikä toimii ja mikä ei”, Rautio sanoo.

Kevään 2020 jälkeen myös ihmisten tietoisuus tulvariskeistä lisääntyi. Raution mukaan tulvariskialueella olevien ihmisten on syytä olla aktiivisia ja varautua tulvavaaraan.

”Jos vesi tulee, miten pienilläkin suoritteilta voidaan välttyä paljolta pahalta. Ja että varaudutaan jopa jättämään talo. Mihin lähdetään. Ja että autot eivät jää mottiin, että päästään pois”, Rautio luettelee.

Voit tarkistaa asutko tulvariskialueella Syken sivustolta täältä.