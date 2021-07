THL: Suomessa on todettu 384 uutta korona­virus­tartuntaa

Tartuntojen määrä lähentelee 100 000:n rajapyykkiä.

Suomessa on raportoitu 384 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 318 tartuntaa, mikä on 1 354 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 99 976. Tartuntojen määrä lähentelee 100 000:n rajapyykkiä.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 60, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 35.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on 122. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on tiedottanut viime päivinä useista joukkoaltistumisista muun muassa yökerhoissa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on korkea myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (105). Alimmillaan se on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (4). Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,53 miljoonaa ihmistä eli 63,7 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi edellisestä päivästä lähes 16 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 27,1 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,51 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 41 000:lla.