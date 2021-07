Lahjoitus tehdään rokotusten tasavertaista saatavuutta edistävälle Covax-ohjelmalle. Lahjoitettavat rokotteet ovat toimittamatta jääneitä Johnson & Johnsonin ja Astra Zenecan rokotteita.

Suomi aikoo lahjoittaa ostamiaan koronarokotuksia Covax-ohjelman kautta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansainvälisten asiain johtaja Outi Kuivasniemi. Lahjoitettavat rokotteet ovat toimittamatta jääneitä Johnson & Johnsonin ja Astra Zenecan rokotteita.

Covax-ohjelma on perustettu köyhien ja keskituloisten valtioiden rokotteiden saamisen auttamiseksi. Ohjelma ei vastaanota rokotteita, jotka on jo toimitettu johonkin maahan.

”Tässä on byrokratia meneillään. Nyt odotetaan ulkoministeriön, STM:n ja valtioneuvoston päätöksiä. Rokotelahjoituksista tehtiin budjettipäätös vuoden kolmannessa lisätalousarviossa”, Kuivasniemi sanoo.

Lopullisia päätöksiä asiasta odotetaan hänen mukaansa elokuussa.

Toukokuussa Euroopan unioni päätti vähintään 100 miljoonan koronarokotteen lahjoittamisesta unionin ulkopuolisille maille vuoden loppuun mennessä. Suomen osuus lahjoituksista on kolme miljoonaa Astra Zenecan ja 650 000 Johnson & Johnsonin rokotetta.

Kansainvälisen Covax-rokoteyhteistyön tarkoituksena on edistää koronarokotteiden yhdenvertaista saatavuutta maailmassa. Yhteistyön kautta on jaettu yli 121 miljoonaa rokotetta 136 maassa, joista suuri osa on matalan tulotason maita. Covaxin tavoitteena on jakaa yhteensä kaksi miljardia rokotetta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhteistyötä johtavat Maailman terveysjärjestö WHO, rokotusten kehittämisestä ja rahoituksesta vastaava CEPI sekä kansainvälinen rokoteallianssi GAVI, joka hankkii rokotteita kehitysmaille.

Maaliskuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rajasi Astra Zenecan käytön vain 65 vuotta täyttäneille. Toukokuussa THL päätti, ettei Johnson & Johnsonin rokotteita oteta käyttöön Suomessa. Päätösten jälkeen rokotteiden toimitukset Suomeen pysäytettiin.

Samalla THL linjasi, että 65 vuotta täyttäneet saavat halutessaan toisella rokotuskerralla mRNA-rokotetta, vaikka rokotussarja olisi aloitettu Astra Zenecalla. Johnson & Johnsonin ja Astra Zenecan adenovirusvektorirokotteilla on havaittu yhteys harvinaisiin veren hyytymishäiriöihin.

Suomeen on ostettu 2,4 miljoonaa Johnson & Johnsonin rokotetta ja 3,7 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta. Kuivasniemen mukaan Suomeen toimitettujen ja varastossa olevien Johnson & Johnsonin rokotteiden määrä on ”marginaalinen”.

Toukokuun alussa Suomeen oli toimitettu noin 30 000 annosta Johnson & Johnsonin rokotetta.

Suomeen jo tulleita rokotteita ei jaeta Covaxin kautta. Toimitettujen Astra Zenecan rokotteiden arvioidaan menevän yli 65-vuotiaiden kakkosannoksiin.

”Niitä ei pitäisi jäädä käytännössä paljoakaan yli”, Kuivasniemi kertoo.

Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteiden tilanne on sikäli erilainen, että jälkimmäinen ei ole Suomessa käytössä lainkaan. Astra Zenecaa käytetään edelleen.

THL:n lääketukkukaupan Minna Manner-Lehtisen mukaan Suomeen toimitetut rokotteet voivat säilyä vuosia, joten mahdollisesti ylijäävien annosten kohtalosta ei ole vielä tietoa.

”Rokotteiden pitkä säilyvyysaika mahdollistaa epidemiatilanteen seuraamisen, joten ratkaisuille ei ole vielä tarvetta”, Manner-Lehtinen kertoo.

Viime viikolla Oulussa päätettiin aikaistaa koronarokotusten kakkosannosten antamista, sillä rokotteita on jäänyt paljon käyttämättä. Nykyinen THL:n suosittama annosväli on 12 viikkoa, mutta aikataulusta voidaan joustaa muutamalla viikolla esimerkiksi opiskelijavaihdon tai työmatkan vuoksi.

