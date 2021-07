Viime marraskuussa HS vietti illan kuhmoislaisten nuorten kanssa, sillä he asuvat väestön keski-iän perusteella Manner-Suomen ikääntyneimmässä kunnassa. On kesävierailun aika.

Kuhmoinen

Auton alta kuuluu ähinää, kun 17-vuotias Einari Sihto vaihtaa asiakkaan takaäänenvaimenninta.

Sihto opiskelee autoalan perustutkintoa noin 40 kilometrin päässä Jämsässä, ja kesän hän on töissä isänsä Heikki Sihdon huoltoyrityksessä Kuhmoisissa. Tallilla korjataan ja huolletaan lähes kaikkea autoista pienkoneisiin. Nuoremman Sihdon kontolla ovat usein ruohonleikkurit ja polkupyörät.

Einari Sihto vaihtaa takaäänenvaimenninta isänsä huoltoyrityksessä. HS vieraili Kuhmoisissa myös marraskuussa, jolloin hän oli yksi paikallisoppaista.

Heikki Sihdon huoltoyrityksessä korjataan ja huolletaan lähes kaikkea autoista pienkoneisiin.

Kuhmoisissa on runsaat 200 yritystä, joista suurin osa työllistää yksi tai kaksi ihmistä.

Huolto-Heikki on tyypillinen paikallinen yritys. Kuhmoisissa on runsaat 200 yritystä, joista suurin osa työllistää yksi tai kaksi ihmistä.

Isä-Heikin mukaan kulunut kesä on ollut tavallista rauhallisempi.

”On ollut niin kuuma, ettei kukaan ole jaksanut tehdä moottorisahahommia. Ruohotkin ovat palaneet, joten leikkureita ei ole tarvinnut korjata.”

HS vieraili Kuhmoisissa viime marraskuussa, jolloin Einari Sihto oli yksi paikallisoppaista. Tuolloin nuoret näyttivät, millaista on olla teini Manner-Suomen ikääntyneimmässä kunnassa.

Vuonna 2019 kuhmoislainen oli keskimäärin 55,9-vuotias. Viime vuonna asukkaiden keski-ikä nytkähti 56,4 vuoteen.

Viime marraskuussa kuhmoislaisia nuoria kokoontui koulun pihalle sohjoisessa säässä.

Marraskuussa nuoret kertoivat, että kesäisin Kuhmoisten tunnelma sähköistyy, kiitos kesävieraiden. On töitä ja tapahtumia.

Einari Sihdon paikallisista kavereista harva on koko kesän lomalla. Suurin osa on työllistynyt, jos ei muuten, niin apuvoimaksi perheen tai tutun rakennustyömaalle tai remontointihommiin.

”On niitäkin, joilla ei ole mahdollisuutta kesätöihin. Joidenkin täytyy pitää esimerkiksi taloa pystyssä”, Sihto sanoo.

Ikäryhmät ovat pieniä. Viime vuoden lopussa Kuhmoisten 2 161 asukkaasta 102 oli 14–19-vuotiaita.

”Niille on äkkiä työt keksitty”, isä Heikki Sihto toteaa.

Töiden ohella Einari Sihdon aikaa on vienyt rakennusprojekti. Honda Monkey -mopo saa uuden elämän Initial D -autohurjasteluanimen inspiroimana.

Mopon värimaailma ja teippaukset ovat samat kuin sarjan päähenkilön Takumi Fujiwaran autossa. Bensatankin kyljessä lukee japaniksi Fujiwara Tofu Shop ja yksityinen kuljetus.

Einarin Sihdon kesäprojekti. Mopon värimaailma ja teippaukset ovat samat kuin Takumi Fujiwaran autossa.

Kuhmoinen on malliesimerkki suomalaisesta mökkikunnasta. Kesäasuntoja on runsaat 3 000, ja kesäkuukausiksi mökkivieraat kolminkertaistavat kunnan väkiluvun. Mökkiläisten lisäksi kunnan satamaan seilaa kesän aikana lukuisia veneilijöitä, mikä tietää vilkkaampaa kyläraittia ja tapahtumia. Yrittäjät ja kuntatalous kiittävät.

Mutta sen syvemmin nuorten tekemisiin kesä ja väenpaljous eivät vaikuta, vaikka kesäasukeissa olisikin omanikäisiä. He eivät juurikaan ole vapaa-ajallaan vuorovaikutuksessa mökkiläisiin.

”Jos ei tunne naamaa, se on todennäköisesti mökkiläinen, johon ei ehdi tutustua. Miksi nähdä vaivaa?” Einari Sihto toteaa.

Kesä tuo kuitenkin kuntaan vipinää. Torimyyjät houkuttelevat asiakkaita, ja satamassa on konsertteja, jolloin paikalle kerääntyy niin mökkiläisiä ja venevierailijoita kuin paikallisiakin.

Kesävieraat tuovat osalle nuorista myös työpaikkoja. Esimerkiksi Konsta Nurmisen kesätyötä satamapoikana tuskin olisi ilman Päijännettä pitkin lipuvia veneilijöitä.

Nurminen täytti tällä viikolla 15, ja mopokortin käsittelykoe varattiin syntymäpäivää seuranneelle päivälle. Nurmisen ei siis tarvitse enää olla niin paljoa muiden kyytien varassa kuin viime tapaamisella marraskuussa.

Nurmisen kesätyöpaikalle Saharannan satamaan mahtuu kolmisenkymmentä vierasvenettä, ja yksi hänen työtehtävistään on niiden vastaanottaminen. Se käy Nurmiselta ja hänen työpariltaan, naapuripitäjä Padasjoelta kotoisin olevalta Onni Lehtiseltä, 15, sukkelaan – ovathan he jo kolmatta kesää satamapoikina. Korpilahtelaisen Hannu Kosken vene on hujauksessa kiinni laiturissa.

Padasjoelta kotoisin oleva Onni Lehtinen (vas.) ja Konsta Nurminen työskentelevät satamapoikina.

Jotkut veneilijät piipahtavat vain yhdeksi yöksi, osa taas viipyy pidempään laiturissa, satamapojat kertovat. Satamakioskin luukun yläpuolelle kiinnitetyt kunniakilvet kertovat, että Suomen purjehdus ja veneily ry on valinnut Saharannan vuoden vierasvenesatamaksi vuosina 2016, 2019 ja 2020.

”Kesän aikana myynti on varmaan sama ellei enemmänkin kuin syksy, kevät ja talvi yhteensä”, Onni Lehtinen kertoo. Satamayrittäjä on hänen sukulaisensa.

Nurminen sanoo, että vene- ja mökkivieraiden ansiosta Kuhmoisissa on kesäisin paljon enemmän toimintaa. Talvella aika kuluu harrastuksissa, Nurmisen tapauksessa lentopallon ja vapaapalokunnan parissa.

Sataman kupeessa olevan Kuhmoisten paloaseman kyltti kertoo muutoksesta. Siinä on vuoden alusta lukenut Keski-Suomen pelastuslaitoksen sijaan Pirkanmaan pelastuslaitos.

Konsta Nurmisen arkea kunnan maakunnanvaihdos ei ole liiemmin muuttanut.

”Voipahan sanoa, että on pirkanmaalainen”, hän hymähtää.

Kuhmoisten kylänraitilla tavataan kolmas marraskuulta tuttu nuori, 16-vuotias Atte Unnaslahti, jonka kesä on kulunut hautausmaan viheralueita hoitaen.

Kesä–heinäkuun helteet olivat hautausmaalla tukalia, mutta kaikkeen tottuu, hän toteaa.

Unnaslahti johdattaa kesätyöpaikalleen. Siellä hän osoittaa hautausmaan pensasrivistöjä ja kertoo siistineensä ne kesän alussa muutamassa päivässä. Pomot muistuttelevat aika ajoin, ettei liikaa tarvitse rehkiä.

Atte Unnaslahti kesätyöpaikallaän hautausmaalla. ”Tehtävää on aika paljon, eikä täältä ikinä hommat lopu. Tykkään tehdä työt vauhdilla. Rupeaa ärsyttämään, jos ne tekee neppaillen.”

Atte Unnaslahti kertoo, että pomot muistuttelevat aika ajoin, ettei liikaa tarvitse rehkiä.

”Tehtävää on aika paljon, eikä täältä ikinä hommat lopu. Tykkään tehdä työt vauhdilla. Rupeaa ärsyttämään, jos ne tekee neppaillen.”

Kuntoakin tulee ylläpidettyä automaattisesti, kun työpäivänä askelmittariin kertyy parhaimmillaan yli 20 000 askelta.

Unnaslahden kesään on kuulunut myös isosena oleminen rippileirillä. Konfirmaatio on haastattelua seuraavana päivänä. Samalla leirillä rippikoulunsa kävi myös satamasta tuttu Konsta Nurminen.

Unnaslahti valmistelee kahden muun nuoren kanssa yllätystä. Kolmikon on tarkoitus soittaa muutama kappale Nurmisen ja erään toisen kuhmoislaisen nuoren rippijuhlissa.

Sitä varten he harjoittelevat muutaman kilometrin päässä hautausmaalta Kissakulman torpalla. Siellä on saanut harjoitella ilmaiseksi.

Kissakulman torpalla on saanut harjoitella ilmaiseksi.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala treenaavat musiikkiesitystään Kissakulman torpalla. Alma Karevesi, 18, oli harjoituksissa koeyleisönä.

Atte Unnaslahti on bändin solisti ja kitaristi.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala järjestivät yllätyskeikan Konsta Nurmisen rippijuhlissa. Yleisö siirtää penkkiä parempaan paikkaan.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala esiintyivät lauantaina kaksissa juhlissa. Myös Einari Sihto poikkesi lavalle.

”Ihan hyvin meni. Ei ne koskaan täydellisesti mene, aina tulee jotakin pientä”, esitystä arvioi rumpuja soittanut Topias Isojärvi. Yllätyskin onnistui, ja yleisö oli tyytyväinen.

Bändin matka jatkuu illan toiselle keikkapaikalle.

Atte Unnaslahdella, Topias Isojärvellä ja Valtteri Poikalalla oli lauantaina ohjelmassa kaksi musiikkiesitystä.

Torpalla he soittivat juhannuksen aatonaattona myös elämänsä ensimmäisen keikan. Nuorisoseuraliikkeen 140-vuotista toimintaa juhlistaneessa tapahtumassa Unnaslahti, Topias Isojärvi, 17, ja Valtteri Poikala, 17, soittivat Yölinnun kappaleita ja muuta tanssimusiikkia.

”Ekaksi keikaksi se meni tosi hyvin. Monet tanssivat”, Unnaslahti sanoo.

Heinäkuisena perjantai-iltana Unnaslahti, Isojärvi ja Poikala harjoittelevat torpan lavalla Juice Leskistä, Leevi and the Leavingsia ja Hurriganesia Alma Kareveden, 18, toimiessa koeyleisönä.

Biisilista olisi pidempikin, mutta bändin harmonikkaa soittava jäsen on viikonlopun kiinni armeijassa. Siitä huolimatta bändi ilmoittaa, että tulevista keikoista on varma fiilis.

Harjoitusten päätyttyä Unnaslahti lipeää ensin konfirmaatioharjoituksiin ja sieltä illanviettoon muiden isosten kanssa. Isojärvi, Poikala ja Karevesi lähtevät kylälle.

Tätä nuorten kesä on ollut: töiden jälkeen ajelua eri paikkoihin, esimerkiksi uimarannoille, urheilukentälle, frisbeegolfradalle, satamaan, jonkun teinin perheen tai suvun omistamalle mökille. Tai sitten spontaanisti jonnekin kauemmas, vaikkapa Jämsään.

Ajanvietto on hyvin samanlaista kuin talvella, eikä kesäperjantai muuta nuorten arkea järisyttävästi, vaikka Kuhmoisten väkiluku onkin marraskuuhun verrattuna moninkertainen.

Tosin nyt entistä useammalla nuorella on poikkeusluvalla ajokortti, joten siirtymät tehdään monesti kaksipyöräisen sijaan autolla.

Isojärven, Poikalan ja Kareveden perjantain ensimmäinen pysäkki on koulun piha. Se on niin valoisina kesäiltoina kuin pimeinä syys- ja talvi-iltoinakin nuorten solmukohta, jossa nähdään muita nuoria – ja pohditaan, mitä seuraavaksi tehdään.

Perjantain ensimmäinen pysäkki on koulun piha.

Nyt seuraavan paikan valinta luo kuitenkin vaikeuksia. Tai kyllähän vaihtoehtoja on, mutta ne ovat aika kaukana, nuoret kertovat.

Teinit seisovat ringissä ja yrittävät keksiä ohjelmanumeroa. Se olisi kenties helpompaa ilman lehdistön läsnäoloa.

”Ei me normaalina kesäiltanakaan tehdä mitään erityistä, mennään tyyliin Jämsään syömään pikaruokaa”, yksi nuorista toteaa.

Toisaalta tällaista monien teinien ajanvietto on missä päin Suomea tahansa. Notkuminen, oleminen, lorvailu, maleksiminen ja hengailu ovat teinivuosien polttoainetta ja peruskauraa. Kohtaamista ja identiteetin rakennusainetta.

Viimein yhteisymmärrys saavutetaan, ja loppuillan kohteeksi valikoituu Tehin hiekkaranta noin 17 kilometrin päässä koululta. Matkalla käydään hakemassa polttopuita ja grillattavaa.

Tehin hiekkaranta sijaitsee noin 17 kilometrin päässä Kuhmoisten koululta.

Autot ajetaan perille saakka.

Einari Sihto ja Kerttu Teräs Tehin hiekkarannalla. Sihto kävi hakemassa Teräksen Kuhmoisiin töistä Tampereelta.

”On muuten pitkä ranta, saat kävellä sata metriä ennen kuin on kaulaan asti vettä”, Konsta Nurminen toteaa rannalle päästyään.

Nyt uiminen ei houkuta ketään. On viileää, mutta useampi nuori pärjää t-paidassa ja shortseissa. Vaimeat aallot lyövät rantaan, tuuli humisee puissa.

Hiljalleen rannan grillikatokseen alkaa kerääntyä nuoria. Pian heitä on toistakymmentä. Yksi tuo mukanaan koulun pihalta kuvaajan sinne unohtaman kameralaukun.

Eräs nuori kertoo armeijatarinoita, paljon puhutaan autoista ja mopoista. Välissä jutellaan koronavirus­rokotuksista. Moni nuorista on jo varannut ajan ensimmäiseen rokotukseen.

Nuoret naljailevat ja piikittelevät toisilleen. Rannalla nauretaan toisen kanssa, ei toiselle.

Hiljalleen rannan grillikatokseen alkaa kerääntyä nuoria. Pian heitä on toistakymmentä.

Tunnelma on rento. Rannalla nauretaan toisten kanssa, ei toiselle.

Alma Karevesi Tehin hiekkarannalla.

Uiminen ei houkuta ketään. Rannassa on viileää.

Katoksessa pohditaan myös Kuhmoisten väestörakennetta. Viime vuonna kuntaan muutti yli sata uutta asukasta, mutta lähtijöitä oli suunnilleen saman verran. Väestön ikärakenne takasi sen, että vuoden lopulla asukasluku oli taas pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Tulee kylmä, lähetäänkö käymään kylällä?” joku nuorista kysyy.

Kylällä käydään vielä kurkkaamassa nuorten saamaa lahjaa sataman läheisyydessä.

”Kymppitonnin mökki”, Alma Karevesi sanoo.

Kuhmoisten yrittäjät keräsivät nuorille rahaa, ja nuorisolta kysyttiin, mitä he sillä haluavat. Nuorten mukaan ideoita ei juuri tullut, joten lahjoituksella rakennettiin kota, jossa nuoret voivat viettää aikaa.

Kuhmoisten yrittäjät keräsivät nuorille rahaa, jonka käyttökohteeksi valikoitui lopulta yhteinen ajanviettopaikka sataman lähellä.

Isojärvi, Karevesi, Poikala ja Nurminen uskovat, että paloaseman ja nuorisotilan nurkille sijoitetulle lahjamökille on käyttöä, ainakin talvella.

Kotaa ei ole vielä vihitty käyttöön. Onkohan siellä kylmä talvella, nuoret pohtivat.

”Syksyllä tuonne on hyvä pistää mopo, kun tulee nuorisotilalle”, Nurminen vitsailee.

Iltayhdentoista jälkeen satamasta kaikuu musiikkia riennoista, joihin nelikosta ainoastaan Karevedellä on täysi-ikäisenä asiaa. Lämpötila on laskenut jo alle 15 asteen, ja teinit ottavat sivuaskelia taltuttaakseen kylmyyttä.

”Pitäiskö lähteä kotiin?” Karevesi ehdottaa.