”Vielä yksi”, huutaa Essi Nyqvist, 5, järvestä.

Viimeinen pulahdus, ja sitten viisivuotias uimari on valmis kiipeämään laiturille pyyhkeen sisään. Aaltojen seasta nousee myös isosisko Vilma Nyqvist, 9.

Navakka tuuli puskee järveltä mökkirantaan Rantasalmella, Etelä-Savossa. Espoolaiset Jenna ja Matti Nyqvist lapsineen ovat viettäneet vuokramökillä heinäkuun viileintä viikkoa, mutta se ei ole haitannut perhettä eikä hillinnyt lasten uintihaluja.

Nyt järvestä on kuitenkin noustava, sillä perhe on lähdössä käymään Savonlinnassa.

”Meidän serkut asuvat Savonlinnassa. Me vuokrataan yleensä mökki, koska meillä ei ole omaa mökkiä”, Vilma Nyqvist kertoo.

Vilma (vas.) ja Essi Nyqvist ovat nauttineet uimisesta mökkilomallaan.

Nyqvistit yhdistävät kesäiset sukulaisvierailut mökkilomaan Savonlinnan läheisyydessä. Yleensä mökki on vuokrattu pariksi päiväksi, mutta koronaviruksen varjostamina kesinä mökkeily on venähtänyt lähes viikoksi.

”Aikaisemmin olemme olleet enemmän ulkomailla, mutta tänä kesänäkään emme halunneet lähteä. Kotimaastakin löytyy hyviä kohteita. Nyt parina kesänä säätkin ovat suosineet”, Jenna Nyqvist sanoo.

Uimarit kipaisevat pukeutumaan. Savonlinnan-reissulla on tällä kertaa ehdittävä myös Olavinlinnaan.

Jenna ja Matti Nyqvist ovat vuokranneet kesäisin mökin Savonlinnan lähistöltä, usein Rantasalmelta, joskus Punkaharjulta. Nyt mökkeily sattui heinäkuun viileimmälle viikolle, mutta se ei haittaa perhettä eikä etenkään Vilma (vas.) ja Essi Nyqvistiä.

Koronaviruspandemian takia suomalaiset ovat lomailleet Nyqvistien tapaan enimmäkseen kotimaassa jo toista kesää.

”Kun matkailualan ihmisten kanssa olen puhunut, tuntuu siltä, että kotimaanmatkailu on tänä kesänä kiinnostanut vieläkin enemmän kuin viime kesänä”, kertoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti puhelimitse.

”Helle on varmaan osaltaan vaikuttanut siihen, että on haluttu jonnekin veden ääreen vilvoittumaan. Mökkilomat ovat kasvattaneet suosiotaan entisestään. Olen itsekin nyt Etelä-Pohjanmaalla. Meillä on täällä mökki vuokrattuna ja tuntuu, että järven ympärillä kaikissa mökeissä on väkeä.”

Viime kesä oli kaikkien aikojen kotimaanmatkailun kesä, mutta tämä kesä on ollut sitäkin vilkkaampi. Näin sanoo myös toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola vuokramökkejä välittävästä Lomarengas Oy:stä.

Jo viime kesänä Lomarenkaan mökkeihin tehtiin 30 prosenttia enemmän varauksia kuin pandemiaa edeltävinä kesinä.

”Tulemme menemään viime kesästäkin jonkin verran edelle”, Olkkola kertoo.

Lomarenkaassa mökkivaraukset ovat lisääntyneet viime vuodesta kesäkuussa 17,5 prosenttia, heinäkuussa 13 prosenttia ja elokuussa 20 prosenttia.

Heinäkuussa rantamökit ovat perinteisestikin olleet lähes täynnä, joten Olkkolan mukaan nyt nähty kasvu on tullut pohjoisesta. Ennen korona-aikaa tunturikeskuksen mökkeihin ei ollut paljon menijöitä, mutta tänä kesänä varauksia on tullut sinnekin. Esimerkiksi Ylläs ja Iso-Syöte ovat olleet suosittuja kohteita.

”Siihen liittyy myös pyöräilybuumi. Maastopyöräreitteihin on nyt panostettu aika paljon pohjoisessa”, Olkkola sanoo.

Hänen mukaansa vielä elokuullekin tulee jatkuvasti lisää varauksia. Olkkola ennakoi, että jos lämmin sää jatkuu elo-syyskuussakin, ihmiset tekevät viime hetken päätöksiä mökin vuokraamisesta pitkäksi viikonlopuksi tai etätöiden tekoa varten.

Mäki-Fräntin mukaan viime kesän matkailuun heijastui koronatilanteen tuoreus, mutta nyt epidemian kanssa on opittu elämään.

”Ehkä on tullut kisaväsymystäkin, joten lähdetään rohkeammin liikkeelle”, hän sanoo.

”Tosin varmasti on vieläkin varovaisia, varsinkin perheellisiä, jotka miettivät liikkeelle lähtöä. He eivät välttämättä lähde ruuhkaisimmiksi mielletyille alueille tai Etelä-Suomeen, jossa on nähty taas kasvua tartuntojen määrässä.”

Rantasalmi on noin 3 400 asukkaan kunta Etelä-Savossa Varkauden ja Savonlinnan välillä. Saimaan rannalla sijaitsevan kunnan pinta-alasta noin 40 prosenttia on vettä. Kunnassa on 2 185 vapaa-ajan asuntoa, joten kesäisin sen väkimäärä voi kaksinkertaistua.

”Kyllä näin loma-aikaan on selvästi enemmän väkeä. Mökkeilijöiden lisäksi on muita matkailijoita. Meillä kyllä näkyy kotimaan matkailun suosio”, sanoo Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää.

Suosio näkyy vilkkautena kirkonkylän liikenteessä ja runsaana veneiden joukkona satamissa. Kaupoissa on jonoa, ja torin thairuokaa myyvästä kojusta kevätkääryleet loppuvat kesken päivän.

”On täällä ainakin paljon mökkiläisiä. Kun käy kaupassa, ei tunnista suunnilleen ketään, kun talvella tunnistaa kaikki”, arvioi rantasalmelainen Karoliina Viinanen kotipitäjäänsä. Torilla jäätelöllä myös Pinja (vas.), Vilja ja Niilo Kokkonen, joita Viinanen hoitaa muutaman viikon ajan.

”Kesä on Rantasalmella vähän kuin joulu”, naurahtaa kauppias Marjo Turunen K-Market Hummerista.

Turunen on havainnut kaupassaan, että ulkomaisia matkailijoita on nyt hyvin vähän, mutta kotimaisia matkailijoita sitäkin enemmän. Kauppa käy hyvin.

”Rantasalmi on matkailu- ja kesäpaikkakunta. Minusta on mukavaa, kun matkailijoita liikkuu niin paljon. Ihania kohtaamisia ja iloista kesämieltä on kauppa pullollaan”, hän sanoo.

” ”Enemmän olisi ollut tulijoita kuin on petipaikkoja.”

S-Marketin parkkipaikalla Olli Linsén työntää kukkuraisen ostoskärryn perheen auton luo. Lapset kipuavat takapenkille, ja Linsén pakkaa ostokset autoon yhdessä puolisonsa Anna-Mari Auvisen kanssa.

Nelihenkisen perheen auton tilat ovat tehokkaassa käytössä peräkoukkua myöten. Siihen on kiinnitetty perheen polkupyörät.

Mikkelissä asuvat Linsén ja Auvinen ovat kotoisin Rantasalmelta. Sinne suuntautuvat usein heidän lomamatkansa.

”Mökille ja isovanhempia moikkaamaan”, Auvinen sanoo.

”Tänä kesänä olemme olleet täällä sekä pohjoisessa telttailemassa. Olli kävi Norjassakin telttailemassa. Menemisiä pitää kuitenkin vähän miettiä. Emme ole käyneet isoissa kaupungeissa tai huvipuistoissa emmekä samaan tapaan ystävienkään luona.”

Mikkeliläiset Anna-Mari Auvinen (kesk.) ja Olli Linsén kohtasivat Ollin serkun Tiina Linsénin (vas.) käydessään ruokaostoksilla Rantasalmen keskustassa.

Mökin ja sukulaisten lisäksi Rantasalmelle ihmisiä houkuttavat luonto ja Saimaa. Norppien elinalueena tunnettu Linnansaaren kansallispuisto ulottuu myös Rantasalmen kunnan alueelle. Tänä kesänä se on ollut monen matkailijan käyntikohde.

Viime kesänä pääsaaren, Linnansaaren, kävijälaskuri näytti 34 700 kävijää. Koska kansallispuisto on vesistövaltainen, vierailijoiden kokonaismäärää on vaikea arvioida.

”Tämä kesä on ollut hyvin vilkas Linnansaaressa, kuten muissakin vesistökohteissa. Helteet tuovat ihmiset veden äärelle. Tarkempia kävijämääriä saamme kesäkauden jälkeen”, kertoo erikoissuunnittelija Sanna-Kaisa Rautio Metsähallituksen luontopalveluista sähköpostitse.

KansallispuistoON tulee kävijöitä myös kylpylähotelli Järvisydämestä, josta on Linnansaareen venekuljetus. Porosalmessa sijaitsevassa kylpylähotellissa on ollut vilkas kesä.

”Jossain määrin on jouduttu kauppailemaan ei-ootakin. Enemmän olisi ollut tulijoita kuin on petipaikkoja. Täällä Järvi-Saimaan alueella vastaavanlainen tilanne on aika monessa paikassa tällä hetkellä”, sanoo lomakeskuspäällikkö Aku Kärki Hotel & Spa Resort Järvisydämestä.

Kylpylähotellin edustalla lahden poukamassa näkyy viileänäkin päivänä melojia ja sup-lautailijoita. Laiturissa on useita isoja veneitä.

Taina ja Ismo Raitanen tepastelevat valkoiset kylpytakit päällään rantanurmelle ja istuvat lepotuoleihin.

”Kävimme juuri pulikkahieronnassa”, Ismo Raitanen kertoo.

Pariskunta on tullut Järvisydämeen kolmen yön kylpylälomalle Oripäästä. Heidän kesäiset Italian-matkansa vaihtuivat kotimaan kohteisiin jo ennen koronavirusta. Viime kesän kiertomatka suuntautui Vaasaan, Kokkolaan ja Iisalmeen – nyt Etelä-Savoon.

Raitaset aikovat käydä samoilemassa Karnetsaaren luontopoluilla ja päiväretkellä Savonlinnassa.

”Kotimaassa on paljon nähtävää. Ei tarvitse lähteä ulkomaille”, Taina Raitanen sanoo.

Taina ja Ismo Raitanen nauttivat kylpylälomastaan Hotel & Spa Resort Järvisydämessä.

Vantaalaiset Margot Caloander-Tuononen ja Petri Tuononen ovat olleet innokkaita ulkomaanmatkailijoita, mutta nyt pandemia on pitänyt myös heidät Suomessa.

Kroatian aaltojen sijaan he nousevat nyt intiaanikanootista Järvisydämen laiturille. Läpimärkinä, sillä pariskunnan kanootti kaatui kovassa aallokossa. Tämä tapahtui lähellä rantaa ja pelastusliivit yllä, joten he eivät säikähtäneet molskahdusta.

”Mutta minun kännykkäni meni järvenpohjaan. Siellä olivat kaikki valokuvat”, Caloander-Tuononen suree.

Pariskunta on viettänyt lomansa pääasiassa mökillään Porvoon ulkosaaristossa. Rantasalmen matkalla ohjelmassa on ollut melonnan lisäksi maastopyöräretki ja yöpyminen lasikattoisessa huoneistossa.

Margot Caloander-Tuononen ja Petri Tuononen palaamassa melonta­retkeltään lomakeskuksen laituriin.

Kotimatkalla Tuonoset aikovat pysähtyä vielä Savonlinnassa ja kavereiden mökillä. Ulkomaanmatkojen vaihtuminen kotimaanmatkailuksi ei harmita.

”Paljon nähtävää on ollut lähellä pääkaupunkiseutuakin. Nyt rahat jäävät Suomeen. Mielellämme autamme yrittäjiä”, Caloander-Tuononen sanoo ja lähtee kuivattelemaan vaatteitaan huoneistoonsa, jonka katon läpi näkyy heinäkuinen taivas.