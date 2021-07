Vapaaehtoiset osallistuvat ajoittain kadonneiden etsintään, mutta on harvinaista, että he löytävät oma-aloitteisesti vuosia kadoksissa olleen vainajan.

Arto (vas.) ja Antti Suanto rakensivat itse pienoissukellusveneen Äänekoskella kadonneen nuoren miehen etsintöjä varten. Oululainen Arto työskentelee ensihoitajana ja pääkaupunkiseudulla asuva Antti it-alalla. Kuva on otettu heidän vanhempiensa kotipaikan rannassa.

Poliisin mukaan on hyvin harvinaista, että sivulliset henkilöt löytävät oma-aloitteisissa etsinnöissään vuosia sitten kadonneen henkilön. Näin kävi viime perjantaina, kun hieman yli 40-vuotiaat veljekset Antti ja Arto Suanto onnistuivat paikantamaan henkilöauton noin neljän metrin syvyydestä Äänekosken Suojoesta.

He ilmoittivat löydöstään viranomaisille, jotka löysivät auton sisältä vainajan.

”Omalle kohdalleni ei ole aikaisemmin sattunut tällaista, että sivulliset löytävät omissa etsinnöissään vainajan tällä tavalla. Yleensäkin on varsin harvinaista, että näin kauan kadoksissa ollut henkilö löytyy”, sanoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Markku Latvala.

Poliisin mukaan auto on sama, jolla yhdeksän vuotta sitten kadonnut 18-vuotias Jussi Peltola oli lähtenyt mökiltä ajamaan Äänekosken Parantalan kylästä. Rikoskomisario Latvalan mukaan on todennäköistä, että autosta löytynyt vainaja on Jussi Peltola.

Antti ja Arto Suanto paikansivat auton muun muassa itse rakentamansa kauko-ohjattavan piensukellusveneen avulla ja ilmoittivat asiasta saman tien poliisille.

Viranomaiset nostivat auton vedestä lauantain vastaisena yönä.

”Vainajan henkilöllisyys varmistuu vasta dna-tutkimusten valmistuttua, mutta meillä ei ole mitään syytä epäillä, että kyseessä olisi joku muu kuin yhdeksän vuotta sitten kadonnut nuori mies.”

Latvala arvioi, että auton on täytynyt ajautua jostain syystä pientareelle ennen Suojoen ylittävää siltaa ja päätyä veteen. Silta sijaitsee suoralla tieosuudella.

Latvalan mukaan on hyvin vaikea selvittää vuosien jälkeen, miksi auto on päätynyt pois tieltä ja vesistöön. Mitään jälkiä ulosajosta ei ole enää yhdeksän vuoden jälkeen tapahtumapaikalla jäljellä.

Myös Poliisihallituksen poliisitarkastajan Ari Alasen mukaan on harvinaista, että ulkopuoliset etsijät löytävät omissa etsinnöissään kadonneen henkilön kuolleena.

”Ei se kuitenkaan ole täysin poikkeuksellista. Erityisesti hukkuneiden osalta sivulliset ovat pystyneet paikantamaan omilla laitteillaan henkilöitä”, Alanen sanoo.

Erityisen tunnettu kadonneiden etsijä on hieman yli 70-vuotias Reino Savukoski, joka on löytänyt taustayhdistyksensä mukaan yli 110 vainajaa. HS kertoi hänestä laajemmin vuonna 2015, kun Savukoski osallistui Nela Utkinan etsintöihin Nuuksion kansallispuistossa.

Poliisitarkastaja Ari Alanen sanoo, että vastuu kadonneiden etsinnästä ja mahdollisten rikosten selvittämisestä on aina poliisilla.

”Jos poliisi tarvitsee ulkopuolista apua etsintöihin esimerkiksi maastossa, silloin käytämme tyypillisesti apuna Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), jonka etsijät ovat saaneet koulutuksen. Jos he löytävät maastosta jotain, he osaavat toimia oikein löytöpaikalla eivätkä vaikeuta poliisin toimintaa”, Alanen sanoo.

Vapepassa toimii sen nettisivujen mukaan noin 11 000 vapaaehtoista yli tuhannessa hälytysryhmässä.

”Usein kadonneiden henkilöiden etsintöihin osallistuu myös Vapepa-järjestön ulkopuolisia etsijöitä, jolloin puhutaan spontaaneista etsijöistä. Näille apuvoimille pyritään osoittamaan sellaisia tehtäviä, jotka kouluttamattomille etsijöille parhaiten soveltuvat.”

Poliisin käsityksen mukaan Antti ja Arto Suannon kaltaisia täysin oma-aloitteisia kadonneiden etsijöitä ei ole kovin paljon.

”Heidän toimintansa oli ansiokasta”, rikoskomisario Latvala sanoo.

Suannot eivät olleet aikaisemmin etsineet kadonneita henkilöitä. Miksi he nyt alkoivat etsiä vuosia sitten kadonnutta ja itselleen tuntematonta Jussi Peltolaa?

Siihen he eivät osaa täsmällisesti vastata itsekään. Arto Suanto kertoo lukeneensa ensin Jussi Peltolan katoamisesta useita juttuja ja tulleensa siihen tulokseen, että hän on suistunut autolla johonkin vesistöön mökiltä lähtemisen jälkeen.

Hän kertoi katoamistapauksesta viime elo–syyskuun aikaan veljelleen. He arvelivat, että Peltola ja auto olisi vielä mahdollista löytää jostain alueen vesistöstä.

”Lähdimme liikkeelle sillä asenteella, että kyllä Jussi löydetään”, Antti Suanto sanoo.

Veljekset rakensivat viistokaukoluotaimen liikuttamista varten kauko-ohjattavan veneen sekä pienoissukellusveneen, jolla voi kuvata pinnan alla. Laitteisiin kului tuhansia euroja.

Veljesten etsinnöistä kertoivat aiemmin Keskisuomalainen ja Ilta-Sanomat.

Antti Suanto ohjasi ensimmäisellä etintäkerralla venettä, jossa on viistokaikuluotain.

Etsinnät he pääsivät aloittamaan heinäkuun alkupuolella Suojoella ja eräillä muilla vesistöalueilla. Ensimmäisissä etsinnöissä he eivät vielä löytäneet autoa, mutta he palasivat viime perjantaina Suojoelle selvittämään epämääräistä viistokaukoluotaimen havaintoa.

Lopulta se varmistui autoksi.

”Olimme hetken hiljaa paikoillaan ja ilmoitimme sitten heti viranomaisille löydöstä”, Arto Suanto kertoo.

He eivät aikaisemmin olleet yhteydessä yhteydessä viranomaisiin tai kadonneen omaisiin.

Esimerkkikuva viistokaikuluotaimen tuottamasta kuvasta. Kuva ei liity kadonneen nuoren miehen tapaukseen. Kuvassa on pohjaan painotettu vesijohto kivikkoisella pohjalla.

Myös viranomaiset olivat vuosien mittaan etsineet autoa useista vesistöistä. Myös sen löytöpaikan ympäristöstä tehtiin aikanaan etsintöjä viistokaikuluotaimen ja ruumiskoiran kanssa.

”Silloin ei saatu havaintoja. Näkyvyys vedessä on vain noin kymmenen senttiä, ja auto oli noin neljän metrin syvyydessä”, rikoskomisario Latvala sanoo.

”Auto oli vajonnut mutaan, ja siinä oli uppotukkia ja muuta päällä.”

Myös Suannot sanovat, että auto oli erittäin vaikea havaita ja heillä oli löydössä myös onnea mukana.

Veljekset sanovat, etteivät halua nostaa omaa toimintaansa jalustalle. He toivovat, että vainajan löytyminen auttaisi omaisia surutyössä.

”Meille oli iso motivaattori kadonneen omaisten huoli, joka tuli haastatteluista ilmi. Emme voi kuin ottaa osaa.”

Antti ja Arto Suanto aikovat jatkaa muiden kadonneiden henkilöiden etsintää myöhemmin.

”Hetki menee varmaan hengähtäessä, kun mietimme, mikä meni hyvin ja mikä olisi voinut mennä paremmin. Nyt kasassa on kuitenkin kalusto, jolla etsintöjä voi tehdä”, Antti Suanto sanoo.